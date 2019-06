1. FC Garmisch-Partenkirchen startet mit Heimspiel in Landesliga-Saison

Erste Partie gegen Olching

von Redaktion Garmisch-Partenkirchen schließen

Diese Landesligisten haben’s schon schwer. Pause ist dem 1. FC Garmisch-Partenkirchen auch in diesem Sommer nicht viel vergönnt. Nach der Relegation, die am 1. Juni mit dem Heimspiel gegen Erkheim für das Team beendet war, geht es am 13. Juli bereits wieder los.

An diesem Samstag fällt für den 1. FC der Startschuss zur neuen Saison. Nur sechs Wochen Auszeit also. Der Bayerische Fußballverband hat die Spielpläne für überregionalen Ligen in diesem Tagen veröffentlicht. Die Garmisch-Partenkirchner starten in ihrer Südwest-Staffel am 13. Juli um 14 Uhr mit einem Heimspiel gegen den SC Olching. Es folgt direkt die einzige englische Woche mit dem Auftritt am Mittwoch, 17. Juli, beim SV Mering.