Garmisch-Partenkirchen stoppt die Neuburger Rekord-Serie

Berwein trifft doppelt

von Oliver Rabuser schließen

Starke Nummer am Gröben: Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen ringt ineinem sehenswerten Landesligaspiel Spitzenreiter VfR Neuburg mit 3:0 nieder. Der Mit-Aufsteiger hatte zuvor 34 Punktspiele hintereinander nicht mehr verloren.

Eine Sache war bereits zur Pause abgearbeitet: Die 2:5-Pleite in Illertissen war ein einmaliger Ausrutscher des Aufsteigers. Von Abwärtstendenz keine Spur. Der 1. FC setzte nach bedachter Anfangsphase alles daran, sich für den Fauxpas der Vorwoche zu rehabilitieren. „Da war heute eine ganz andere Spannung drin“, strich Trainer Christoph Saller nach dem beeindruckenden 3:0-Heimerfolg heraus.

Stefan Schwinghammer, an der Iller mit Schmerzen belastet und deswegen mit rabenschwarzem Arbeitstag, ging gleich voran. Der Torwart parierte stark gegen den Neuburger Rainer Meisinger hatte aber auch Glück, dass der Nachschuss eines überraschten Kollegen ins Toraus trudelte. Später entschärfte er noch spektakulärer den Alleingang von Alexander Müller. Die Gäste waren flink unterwegs, keine Frage. Sie waren aber nicht so zwingend in ihren Aktionen, dass die Hausherren in Ehrfurcht vor dem Spitzenreiter erstarrt wären. Der 1. FC merkte schnell: Hier ist etwas zu holen. Stefan Lorenz ging erstmals ins Dribbling, seine Hereingabe wurde just vor Moritz Müller geklärt. Zudem feuerten Lorenz und Maximilian Berwein anspruchsvolle Prüfungen für Tormann Dominik Jozinovic ab. Gerade als sich die Platzherren nach dem verletzungsbedingten Ausscheiden von Oliver Kewitz (Adduktoren) – Maximilian Körner kam in die Partie – neu sortierten, fiel der Führungstreffer. Vorausgegangen war die bis dato beste Chance. Stefan Durr zwang Jozinovic nach einer Flanke von Franz Fischer zu einer Glanztat. Beim anschließenden Eckball packte der 1. FC seine ganze Raffinesse aus. Durr schickte den Ball Richtung Sechzehnerlinie, Dominik Schubert eilte heran, täuschte den Schuss an, ließ aber durch auf Berwein, dessen Geschoss raketenartig im Tornetz einschlug – 1:0. „Hängt davon ab, wie der Gegner steht“, kommentierte Saller die einstudierte Variante.

Noch vor der Pause jagte Leon Brudy die Kugel nach einem Fangfehler von Jozinovic über die Latte. Das 2:0 blieb aus, aber der Vorsprung war durch die zunehmende Präsenz der Hausherren absolut gerechtfertigt. Gleich nach Seitenwechsel verpasste Müller stark bedrängt den zweiten Treffer. Das hätte insoweit geholfen, weil Neuburg fortan „mächtig Gas“ gab. Aber der 1. FC war gegen sämtliche Kniffe des VfR gewappnet. „Wir waren top vorbereitet“, betonte Saller. Immer wieder lief sein Team die Gäste bereits nahe der Mittelllinie an, zwang den Gegner zum Abbruch, verteidigte aggressiv nach vorne. Saller lobte das „starke Umschaltspiel“. Selbst als die Garmisch-Partenkirchner das 2:0 erzielten, war die Vorentscheidung noch nicht gefallen. „Neuburg hat es bis zum Ende versucht“, stellt Saller klar. Schön anzuschauen war der Treffer von Franz Fischer allemal. Berwein war in den Strafraum und bis an die Grundlinie gezogen, legte im richtigen Moment perfekt auf seinen Sturmpartner ab. Aus acht Metern knallte der Penzberger den Ball unter die Latte. Erst als Berwein einen „Bilderbuchkonter“ – eingeleitet von Kapitän Durr – veredelte, wanderte der Dreier endgültig auf das Konto der Heimelf. Noch ein Zuckerl: Berwein führt mit nun neun Toren weiterhin die Torschützenliste der Landesliga an. Für die Neuburger war’s die erste Niederlage nach 34 ungeschlagenen Punktspielen.