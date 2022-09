Garmisch-Partenkirchen ohne Schmidt gegen Aubing - richtungsweisende Partie für Heringer-Elf

Von: Oliver Rabuser

Das Fundament für die Spitzengruppe hat der 1.FC Garmisch-Partenkirchen in den vergangenen Wochen formschön gegossen.

Garmisch-Partenkirchen – Beim SV Aubing kann die Elf von Florian Heringer ihren Status als Topteam festigen, oder von den Gastgebern eingeholt und wieder mehr Richtung Tabellenmittelfeld gezogen werden.

Der Fortschritt ist erkennbar. Sieben Gegentore in sechs Partien sind ein ordentlicher Wert, geht aber besser. Muss es auch, will der 1.FC um den Aufstieg mitspielen. Heringer sagt, er sei mit dem Defensivverhalten seines Teams „im Großen und Ganzen“ zufrieden. Schließlich bedurfte es in Sachen Dreier-Abwehrkette einer Umgewöhnung. Und das Personal war auch nicht immer das Gleiche. Startete zu Beginn noch Diague Diawara, hat jetzt Florian Adlwärth die Nase vorne. Maximilian Heringer und Jakob Jörg sind aktuell die Konstanten in der hintersten Linie. Jörg allerdings ist an diesem Wochenende im Urlaub, sodass Christoph Schmidt von der Sechser-Position zurückrutscht. Doch beschäftigt sich Heringer weniger mit Namen, als mit der praktischen Durchführung. Hierbei sei „mehr positive Kommunikation“ vonnöten. Ein kleiner Hinweis hier, eine Aufmunterung da. Hilfestellungen, die alsbald zur Selbstverständlichkeit werden sollen, die Heringer nach dem Denklingen-Match aber noch als mangelhaft rügte. Schuldzuweisungen oder andere Arten von Unzufriedenheit auf dem Platz sind nicht erwünscht. Zu wünschen lässt auch die Offensive der Garmisch-Partenkirchen noch einiges. Seine Mannen treffen „in vielen Situationen die falsche Entscheidung“.

An der Kronwinkler Straße trifft der 1.FC nunmehr auf eine Heringer zufolge „erfahrene und technisch sehr gute“ Bezirksligaelf, die sich im Vorfeld der Saison gleich mal selbst dem Kreis der Mitfavoriten zugeschrieben hat. Diesem Anspruch hängen die Aubinger mit je zwei Siegen, Unentschieden und Niederlagen noch ein Stück weit hinterher. Doch davon lässt sich Heringer nicht blenden. In Maximilian Heigl hat er eine Art Spielmacher „mit starken Standards“ ausgemacht. Zuvorderst aber muss seine Mannschaft auf Athanasios Savas aufpassen. Der Grieche schnupperte zluletzt in Dachau Bayernligaluft und steht gleichauf mit Moritz Müller und dem Haidhauser Gilbert Diep (je sechs Treffer) an der Spitze der Torjägerliste. „Er bewegt sich sehr gut in den Räumen, Bälle auf ihn sollten wir möglichst nicht zulassen“, betont der Coach. Aubings Faible für spielerische Lösungen gefällt Heringer, verlangt seinem Team viel Präsenz ab.

Mit selbiger kennt sich Momo Ndiaye (ehemals Diaby) bestens aus. Mit der Reichweite seiner langen Beine, ist er für viele Gegenspieler ein unangenehmes und schwer zu bewältigendes Hindernis. Ndiaye gehört am Sonntag erstmals wieder zum FC-Kader, sitzt zunächst aber auf der Bank. „Momo hat noch Nachholbedarf, bringt aber wirklich Qualität ins Training“, sagt Heringer über den Rückkehrer, den er als „absoluten Gewinn“ für die Mannschaft betitelt. or