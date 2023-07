Nur 20 Minuten Katz’ und Maus: 1. FC GaPa verspielt 3:0-Führung im Testspiel

Von: Oliver Rabuser

Passabler Einstand: Gabriel Taffertshofer (2.v.l.) im Duell mit Habachs neuem Mann Florian Kammerlochner. Foto: or © or

Florian Heringers Fazit war unmissverständlich: „Insgesamt zu wenig für unseren Anspruch“, urteilte der Trainer des 1. FC Garmisch-Partenkirchen nach dem 3:3 zum Testspielauftakt beim ASV Habach.

Habach – Insbesondere missfiel dem Übungsleiter, dass seine Mannen eine 3:0-Führung leichtfertig verschenkten. „Der letzte Wille, die Gegentore zu verteidigen, hat gefehlt.“

Zunächst vermochte der Neu-Landesligist den Klassenunterschied noch herauszuarbeiten. Der 1. FC spielte Katz und Maus mit dem Bezirksliga-Aufsteiger, führte durch einen Doppelpack von Jonas Poniewaz und einem Treffer von Julian Bittner früh und verdient. „Fußballerisch sehr gut“, bewertete Heringer die ersten 20 Minuten. In der Folge aber kam die Ernsthaftigkeit nach einmonatiger Sommerpause immer mehr abhanden.

Passable Ansätze zeigten in jedem Fall die Neuen. Gabriel Taffertshofer versuchte immer wieder, das FC-Spiel anzukurbeln, Nicolai Bierling war sofort fester Bestandteil der Abwehrkette. Im Tor debütierte Danial do Rosario Fernandes Sebastian in Abwesenheit von David Salcher. Heringer sieht beim neuen Keeper „gute Anlagen“, er brauche aber noch Zeit, um sich an das Niveau zu gewöhnen. Im zweiten Abschnitt ergänzte Matthias Schmidt die Novizen. Der Defensivspieler fand den Weg vom SV Krün an den Gröben, wo er sich beweisen möchte. (Oliver Rabuser)