Christoph Saller: „Wir haben nicht mehr 11, sondern 18 gute Spieler“

Von: Oliver Rabuser

„Wir arbeiten darauf hin, den Klassenerhalt so schnell wie möglich perfekt zu machen“, sagt FC-Trainer Christoph Saller. © Rabuser

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen kehrt am Samstag aus der Winterpause zurück. Trainer Christoph Saller klärt im Interview, worauf es beim Landesligisten ankommt.

Garmisch-Partenkirchen – Der fulminante Endspurt im Spätherbst war für den 1. FC Garmisch-Partenkirchen ein erster Schritt aus dem Tabellenkeller der Fußball-Landesliga Südwest. Eine neuerliche Schwächephase verbietet sich allerdings angesichts der engen Abstände im Klassement. Schwerpunkt der Wintervorbereitung war das Auffrischen und Schärfen von Gemeinschaftlichkeit sowie mehr Konsequenz im eigenen Spiel.

Namhafte Neuzugänge blieben erwartungsgemäß aus, allerdings freut man sich am Gröben über zwei Rückkehrer. FC-Trainer Christoph Saller fasst die sechswöchige Vorbereitung im Tagblatt-Gespräch zusammen und gibt einen Ausblick auf die kommenden Wochen.

Herr Saller, am Samstag geht’s los mit dem Heimspiel gegen den SC Olching. Ist ihre Mannschaft ausreichend vorbereitet?

Mit dem Trainingslager als Abschluss denke ich das schon. Mit den Corona-Widrigkeiten mussten alle Klubs leben. Keiner hatte ständig seinen vollen Kader zur Verfügung. Die Vorbereitung war deswegen nicht ideal, sie war aber in Ordnung. Hinten raus in Kroatien konnten wir vieles aufholen.

1. FC Garmisch-Partenkirchen: Saller setzt den Fokus auf die Kommunikation

Welche Schwerpunkte haben Sie gesetzt?

In erster Linie die Arbeit gegen den Ball, aber auch die Kommunikation untereinander. Außerdem ein besseres Pass-Spiel, das uns automatisch zu besseren Chancen verhilft.

Mit Benny Nanga hat ein vielversprechendes Talent beim 1 .FC angeheuert. Ihre bisherigen Eindrücke?

Benny ist ein junger Spieler mit absoluter Leidenschaft für den Fußball. Er ist noch etwas zaghaft in den Zweikämpfen, muss explosiver im Freilaufverhalten, entschlossener bei der Ballannahme werden. Der typische Sprung aus der Jugend heraus. Aber er hat alle Anlagen, ist ein schneller, technisch starker Außenbahnspieler.

Einschwören auf die letzten 13 Spiele in der Landesliga: Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen mit Trainer Christoph Saller (r.) im Trainingslager in Kroatien. © 1. FC Garmisch-Partenkirchen

Die Rückkehr von Michel Naber hat Sie persönlich sehr gefreut. Konnte er sich bereits wieder eingliedern?

Als wäre er nie weggewesen. Für Michels persönliche Entwicklung war es nicht verkehrt, mal etwas anderes zu sehen. So konnte er als Persönlichkeit reifen. Mit ihm habe ich einen weiteren Spieler fürs Zentrum oder die linke Seite.

„Fußballerisch über jeden Zweifel erhaben“: 1. FC Garmisch-Partenkirchen reaktiviert Andreas Grasegger

Etwas überraschend gibt’s noch einen weiteren Rückkehrer.

Ja, wir haben Andreas Grasegger reaktiviert. Er war die letzten Jahre mit Beruf und Hausbau stark eingespannt. Jetzt greift er mit 30 Jahren noch einmal an. Fußballerisch ist er eh über jeden Zweifel erhaben. Er hilft uns in der Breite, wo wir jeden Mann gebrauchen können.

Neben Tormann Andreas von Mücke, der sich vor seinem Auslands-Stipendium am Studienort fithält, wird man fortan auch Florian Scheck wenig bis kaum mehr im Einsatz sehen. Damit verliert die Mannschaft einen weiteren Routinier, einen weiteren Schlüsselspieler.

Er hat einen neuen Job, und der Spagat zum Fußball war mit der Fahrerei aus München raus vorher schon schwierig. Wenn er so weitermachen würde, käme es auf beiden Seiten zu Problemen. Flo bleibt als Stand-by-Spieler bei uns. Wenn Not am Mann ist, ist er da.

Hat sich die Personalie Philipp Vedder wegen dessen Hüftproblemen nun endgültig erledigt?

Ich befürchte ja. Zumindest in dieser Saison kann er uns nicht mehr helfen.

Wie sieht es mit Perspektivspielern aus? Ziehen Sie vorzeitig junge Talent in den Landesliga-Kader hoch?

Wir hatten eine Handvoll A-Jugendlicher im Trainingslager dabei und haben tatsächlich einige vielversprechende Talente im eigenen Stall, die das Zeug für die Landesliga mitbringen. Die positive Überraschung für mich war Rouven Hagedorn, er ist bis auf Weiteres im Kader dabei. Einige andere altersbedingt dann erst ab dem Sommer.

FC-Coach Saller sicher: „Jedes einzelne Spiel wird eng werden“

Jetzt zur Tabellensituation. In den ersten Rückrundenpartien hat das Team im Spätherbst den Turnaround geschafft, sich aus dem Abstiegsbereich herausgearbeitet. Wie bewerten Sie die Ausgangslage für den 1. FC?

Es sind noch 13 Spiele. Wir arbeiten darauf hin, den Klassenerhalt so schnell wie möglich perfekt zu machen. Fünf Siege sind dafür sicher nötig. Ich möchte aber keinen großen Druck aufbauen. Wir dürfen nicht wieder so viel verschenken wie in der Vorrunde. Von der Qualität sollte es reichen, aber jedes einzelne Spiel wird eng werden.

Woraus nehmen Sie die Zuversicht, dass ein Rückfall in alte Muster aus der Hinrunde ausbleibt?

Wir arbeiten gut und fokussiert. Die Mannschaft fällt nicht mehr so leicht aus dem Spielfluß. Das Trainingslager hat noch mehr zusammengeschweißt. Persönliche Befindlichkeiten sind kein Thema mehr – wir können es nur als Team schaffen. Momentan stehen auch alle Akteure zur Verfügung. Selbst Christoph Schmidt ist nach seiner Verletzung aus dem Heilbrunn-Testspiel wieder komplett einsatzfähig. Es bieten sich einige Optionen für die Startelf an. Wir haben jetzt nicht mehr 11, sondern 18 gute Spieler.

Das Interview führte Oliver Rabuser.