1. FC Garmisch-Partenkirchen: Hoffen auf den Flutlicht-Nimbus

Von: Oliver Rabuser

Zurück auf dem Feld: Abräumer Florian Langenegger (r.) soll das Spiel stabilisieren. © Rabuser

Die Zahl der Spieltage wird geringer, die Situation allmählich doch gefährlich. Was nach dem vierten Rang im Vorjahr kaum für möglich gehalten wurde, nahm zuletzt mächtig an Konturen an.

Garmisch-Partenkirchen – Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen kämpft um den Verbleib in der Landesliga Südwest. Mit Blick auf das Restprogramm ist zumindest die Teilnahme an der Abstiegsrelegation um einiges wahrscheinlicher geworden.

Die Mannschaft blendet das offenbar (noch) aus. „Das ist kein Thema“, betont Trainer Hans-Georg Huber vor dem heutigen Gastspiel beim TSV Gersthofen (19.30 Uhr). Vereinzelt wurde mal nachgefragt, ob die Termine für den Bedarfsfall bereits bekannt seien. Recht viel mehr nicht. Vielmehr ist man beim 1. FC bestrebt, die zuletzt doch gehäuften Rückschlage nicht zu sehr auf Gemüt drücken zu lassen. „Die Stimmung ist weiter relativ gut“, betont Huber. Doch ist Harmonie nun das richtige Gesamtpaket? Sollte sich die Mannschaft nicht lieber rechtzeitig noch einmal gegenseitig alles an den Kopf werfen, um für klare Verhältnisse im Saisonfinale zu sorgen? Vielleicht unterbleiben dann diese unsäglichen Aussetzer des Teams in der Frühphase einer Partie. Zuletzt gegen Ehekirchen (1:2) gab es wieder eine schlimme Kostprobe. Huber ist genervt. Erst der frühe Rückstand, dann ein durch Ungeschicklichkeit verursachter Strafstoß. Das hat wenig mit Konzentration und seriösem Verhalten gemein. „Wieder nicht von Anfang an bei der Sache gewesen“, nörgelt der Uffinger Interimscoach.

Muss also Florian Heringer den 1. FC tatsächlich in der Bezirksliga übernehmen? Umbruch und Neuaufbau wären dann mutmaßlich noch umfangreicher, als es sich ohnehin schon andeutet. „Wir brauchen jetzt zwei Siege“, stellt Huber klar. Gemeint sind die Partien in Gersthofen und Durach. Das finale Heimspiel gegen Nördlingen klammert der 34-Jährige bewusst aus. Die Donau-Rieser sind als Aufstiegsaspirant auf einem höheren Level angesiedelt.

Doch mit welchen Argumenten wollen die Garmisch-Partenkirchner punkten? Huber nennt wie vor zwei Wochen in Gilching den antizyklischen Spieltermin, das Flutlicht, die besondere Stimmung eines Abendspiels. In diesem Umfeld ist der 1.nFC tatsächlich noch ungeschlagen. Dazu finden beide Partien auswärts statt; wo sich die Werdenfelser heuer wohler fühlen – warum auch immer.

Besiegelt ist die sofortige Abkehr vom gescheiterten Versuch der Vorwoche, mit Dreierkette und verdichtetem Mittelfeld zu agieren. Ohnehin bietet sich die Doppel-Sechs durch die Rückkehr von Florian Langenegger an. „Da weiß wenigstens jeder, wo er hinlaufen muss“, unkt Huber. Mit-Trainer Florian Scheck setzt sich erstmals seit der Winterpause in Arbeitskleidung auf die Bank. Routine schadet nie, erst recht nicht bei einer neuerlich spärlich besetzten Bank. Hubers Forderungen an die Mannschaft sind simpel: „Einen Start ohne Dämpfer und das Glück des Tüchtigen erzwingen.“ Das passt hinter die Ohren eines jeden einzelnen Spielers. (Oliver Rabuser)