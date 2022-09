1. FC GAP will „dominant spielen und Großhadern kaum Luft zum Atmen lassen“

Von: Oliver Rabuser

Anweisungen wird Florian Adlwärth an diesem Samstag beim Heimspiel nicht geben. Vor einer Woche hat er sich im Spiel einen Cut zugezogen, jetzt kommen die Fäden raus. Foto: rabuser © rabuser

Am Samstag empfängt der 1. FC Garmisch-Partenkirchen den TSV Großhadern. Der Tabellenzweite will dabei seine hohen Ansprüche untermauern.

Garmisch-Partenkirchen – Ein Drittel der laufenden Spielzeit ist nach diesem Wochenende bereits absolviert. Und so allmählich wissen die Fußballklubs der Bezirksliga Süd, in welche Richtung die Saison für sie laufen könnte, mögliche größere Veränderungen in den Kadern mal außen vor gelassen. Beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen haben sich die eigenen Ansprüche zuletzt stark verfestigt. Am Gröben scheint sich ein Spitzenteam für diese Klasse zu entwickeln.

Fünf Siege, drei Unentschieden und nur eine Niederlage – die Statistik allein belegt das. Doch auch Aussagen des Trainers zeigen, welche Rolle sich die Mannschaft mittlerweile selbst zuschreibt. So spricht Florian Heringer bei dieser Bilanz von einem „kleinen Dämpfer“ – damit bewertete er nicht etwa eine Niederlage, sondern das 0:0, das seine Elf am vergangenen Sonntag in Raisting zu verdauen hatte. Genau deswegen werde das FC-Team den TSV Großhadern im Heimspiel an diesem Samstag (15 Uhr) nicht unterschätzen.

Anfällige Neurieder Defensive mit 27 Gegentreffern

Heringer sieht eine „hohe Eigenmotivation“ bei seinen Kickern. Vor diesem Hintergrund schließt er aus, dass sie sich auf die Tabellensituation der Gäste aus München versteifen. Die sitzen derzeit im Keller auf Platz 15 – nichts, was die Garmisch-Partenkirchner interessiert. Laut Trainer will die Elf einfach wieder gut spielen „und geht demütig mit der Situation um“. Zielvorgabe des Trainers ist es, die „guten Ergebnisse und teilweise starken Leistungen zuhause“ an diesem Wochenende zu bestätigen.

Schlecht stehen die Aussichten hierfür nicht. Der TSV konnte bislang erst einen Sieg erringen, triumphierte dabei zuhause mit 4:2 gegen Neuried. Auswärts reichte es für das Team von Coach Markus Diebel erst zu einem Remis, das aber immerhin beim Drittplatzierten Haidhausen. Gleichwohl deuten die bis dato 27 Gegentreffer auf eine hohe defensive Anfälligkeit hin – aus FC-Sicht gibt das nicht nur Hoffnung für einen weiteren Sieg, sondern verfestigt gleich den taktischen Ansatz. Beinahe pathetisch fordert Heringer, „dominant zu spielen und so Großhadern kaum Luft zum Atmen lassen“.

Heringer fordert Verbesserungen im mittleren Drittel - Selvedin Mesanovic wieder mit dabei

Gleichzeitig benennt der 38-Jährige jene Bereiche, in denen seine Schützlinge noch zulegen können. Primär brauche man „mehr Ruhe am Ball“ sowie eine „bessere Freilaufbewegung“. Überdies werde der „vorletzte Ball“, also jener entscheidende Pass, der die Torchance einläutet, oftmals nicht mit der letzten Überzeugung gespielt, was die Zahl an wirklich aussichtsreichen Gelegenheiten wieder begrenzt.

Personell könnte sich bei den Garmisch-Partenkirchnern insoweit etwas ändern, als dass einige Spieler während der Woche kränkelten oder Blessuren auskurierten. Sicher fehlen werden Florian Adlwärth, der nach seinem Cut aus der Vorwoche die Fäden gezogen bekommt, sowie Maximilian Heringer wegen eines privaten Termins. Mit dabei ist wieder Selvedin Mesanovic als wertvolle Alternative für offensive Belange. Um Adlwärths Position in der Innenverteidigung zu besetzen, schwankt Heringer noch zwischen Florian Langenegger und Lukas Kunzendorf. (Oliver Rabuser)