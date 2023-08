Noch keine Niederlage für 1. FC Garmisch: Schwierige Gegner kommen aber erst

Von: Oliver Rabuser

Zum erfolgreichen Kollektiv gehört Jonas Poniewaz (Mitte), der gegen Neufraunhofen zum 3:1 traf. © Rabuser

Der 1. FC Garmisch feiert mit sieben Punkten aus drei Spielen einen gelungenen Saisonstart. Coach Heringer bremst die Euphorie in der Mannschaft.

Garmisch-Partenkirchen – Drei Spiele ohne Niederlage sind für einen Aufsteiger mehr als nur ein geglückter Start in die neue Saison. Sie sind ein erster Hinweis, was eine Mannschaft womöglich zu leisten imstande ist. Das war’s dann aber auch mit der Aussagekraft. Deshalb bremst Florian Heringer vorsichtshalber die Euphorie.

Partien bisher gegen zwei Mitaufsteiger und geschwächten TuS Geretsried

Seine Mannschaft darf sich nach den Resultaten in der Landesliga zurecht freuen. Doch erinnert der Coach auch an die Fakten. Die besagen, dass sämtliche Gegner der Vorwoche zwar Punkte für den 1. FC brachten, sie jedoch nur sehr bedingt als Gradmesser taugen. Darunter zwei Mitaufsteiger, die bisweilen naiv agierten und dem 1. FC so den Erfolgsweg ebneten. „Ähnliches Niveau wie letztes Jahr“, urteilt der 39-Jährige.

Dazu der TuS Geretsried, der einige Spitzenkräfte ersetzen muss und derzeit am Fehlstart zu knabbern hat. Die eigentliche Standortbestimmung für die höhere Liga folgt erst in den kommenden zehn Tagen. Da trifft der 1. FC mit dem TSV Kastl, SV Pullach und TSV Grünwald auf Teams, die bislang ähnliche Erfolge erzielt haben wie die Werdenfelser. „Nach diesen Spielen sind wir schlauer“, glaubt Heringer.

Heringer findet vor allem für die Defensivarbeit Lob

Fraglos wird sich die Qualität der Gegenwehr steigern, fraglos wird der 1. FC Spiele verlieren. Zu sehr auf den Holzweg wird sich die Mannschaft aber nicht verirren. Eine solch forsche Prognose darf man trotz der frühen Phase abgeben. Dazu macht sie bereits jetzt zu viel richtig. Noch einmal benennt Heringer die Stärken. „Wir stehen hinten stabil, arbeiten gut gegen den Ball.“ Daran ändern auch die Verletzung von Nicolai Bierling oder die Rückkehr in die USA des unerwartet starken Ludwig Scherer nichts.

Erfreulich obendrein, dass der Verlust von Moritz Müller vor der Saison bald kein Thema mehr sein wird, trifft die Offensive des 1. FC weiter so beständig. Heringers erfreuliches Fazit nach den ersten Wochen: „Wir können nach wie vor Tore schießen.“ Die neun Treffer bislang gehen alle auf die Kappe von Spielern aus dem Ressort Angriff.

„Die Verantwortung hat sich auf mehrere Köpfe verteilt“, betont Heringer. „Das musste sie aber auch.“ Doch hat das Kollektiv Müllers Weggang nicht nur kompensiert. Ohne ihn scheint der 1. FC noch schwerer ausrechenbar. Denn die Bandbreite ist groß, viele verschiedene Offensivspieler haben getroffen.

„Warten, bis die Türen aufgehen, der Gegner aus der Ordnung gekitzelt ist“

An Arbeit mangelt es jedoch nicht. Als „gut, aber ausbaufähig“ ordnet Heringer die Spielweise seiner Mannschaft ein. Ungeduld bleibt ein zentrales Thema. Verbesserungen erkennt der Coach bereits. „Doch es gibt immer noch Phasen, in denen wir den Ball besser halten müssen.“ Längere Zirkulation in den eigenen Reihen, noch mehr Spielverlagerungen.

„Warten, bis die Türen aufgehen, der Gegner aus der Ordnung gekitzelt ist“, fordert Heringer. Lange Bälle in die Spitze sind legitim. Gerade, wenn ein massiver Geschwindigkeitsvorteil auszumachen ist. „Aber wir könnten einige Situationen spielerisch besser lösen.“ Sukzessive müssen sich die Abläufe manifestieren. Was sich mit konstantem Personal leichter bewältigen lässt.

Heringer ist „kein Fan von Veränderungen“, wenn Dinge ordentlich umgesetzt werden. So müssen Spieler aktuell auf der Bank Platz nehmen, die es „genauso verdient hätten“. Auf der anderen Seite orientiert er sich bei der Aufstellung gerne an Besonderheiten des Gegners. Wodurch die Reservebank in den Fokus rückt. „Es gibt demnächst sicher einige Wechsel“, kündigt der Trainer an. Das muss auch so sein bei diesem breiten Kader. Was gerne so bleiben darf, wie es ist: das derzeitige Tabellenbild.