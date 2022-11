„Derby-Niederlage hat gewurmt“: 1. FC Garmisch-Partenkirchen hofft auf Sieben-Punkte-Polster

Wiedersehen nach drei Monaten: Der 1. FC (in blau) und die Murnauer treffen sich am Samstag. © Mayr

Komfortzonen im Sport können gefährlich sein. Macht man es sich zu gemütlich, verrutscht schon mal der Fokus ein wenig. Stagnation oder gar Rückschritt sind manchmal die Folgen.

Garmisch-Partenkirchen – Aber sie können auch Sicherheit geben, Komfort stellt sich ja nur ein, wenn man bereits etwas erreicht hat, ist entsprechend eine Bestätigung für den eingeschlagenen Pfad. Gefunden werden muss der Mittelweg. Den richtigen Kurs verfolgen derzeit die Fußballer des 1. FC Garmisch-Partenkirchen und des TSV Murnau. Am Samstag um 15 Uhr kommt es im Stadion am Gröben zum lange ersehnten Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga Süd: Tabellenerster gegen Zweiter.

Beide Mannschaften fühlen sich vor dem Gipfeltreffen in ihren Rollen pudelwohl. Beim 1. FC als Gejagter angesichts von vier Punkten Vorsprung und dem sicheren Winterschlaf auf Rang eins kein Wunder. Aber auch die Murnauer befinden sich in ihrer Komfortzone als Jäger. „Ich glaube, diese Rolle ist für eine junge Mannschaft auch die bessere“, orakelt TSV-Coach Sven Teichmann. Man sei nicht der Top-Favorit auf den Aufstieg, habe entsprechend nicht den großen Druck. Zeigt sich immer wieder in dieser Saison, dass den Murnauern diese Konstellation gut schmeckt. Hat auch Teichmann realisiert: „Erwartet jeder, dass wir gewinnen, weil wir eigentlich das bessere Team sind, tun wir uns schwer.“ Daraus resultiert in seinen Augen auch der Vier-Punkte-Rückstand auf die Garmisch-Partenkirchner.

Die wiederum möchten natürlich den Status Quo erhalten, es sich im Winter am heimeligen Kamin kuschelig machen. Am liebsten natürlich mit einem Polster von dann sieben Zählern. Und dem Gefühl, eine gelungene Revanche für das 1:3 an der Poschinger-Allee gleich zu Saisonbeginn genommen zu haben.

Wobei der 1. FC dem TSV für diese frühe Pleite eigentlich sogar danken sollte. „Denn diese Derby-Niederlage hat jeden besonders gewurmt. Danach wollten es alle zurechtbiegen“, versichert Coach Florian Heringer. Gelang in beeindruckender Art und Weise. Es folgten 14 Spiele mit elf Siegen und drei Remis. Großen Anteil daran hatte die Offensive (53 Tore) rund um Moritz Müller, der allein auf 19 Treffer kommt. Dessen Drei-Spiele-Sperre vermochtem der 1. FC zuletzt gar überraschend gut zu überbrücken, da Jonas Poniewaz (13) und Selvedin Mesanovic (6) sich als adäquater Ersatz präsentierten. Sehr zur Freude von Heringer: „Eine qualitativ gute Ersatzbank ist mir sehr wichtig. Egal, wer bisher ausgefallen ist, wir konnten es kompensieren.“ Zugleich heißt es jedoch, der Sturm gewinne Spiele, die Abwehr allerdings die Meisterschaften. Will Heringer trotz der starken FC-Defensive mit mageren 14 Gegentoren so nicht unterschreiben. „Es kommt auf beide Bereiche an, keiner allein genügt für den Titel.“

Angesichts dieser Statistiken der Garmisch-Partenkirchner – bester Sturm, beste Abwehr, beste Form – stellt sich die Frage für Murnau: Wie will man am Samstag gewinnen? Teichmann verweist auf eigene Zahlen: zweitstärkster Sturm, ein Lauf von acht Spielen ohne Niederlage. Zudem hat sich der Trainer intensiv mit dem Gegner beschäftigt, hatte bereits am Mittwochabend zwei Stunden Videostudium intus. Die Erkenntnisse: Der 1. FC hat kleine Veränderungen in seinem System vorgenommen. Zugleich machte er Schwächen aus, hat Ideen entwickelt, wie der Ligaprimus zu knacken ist. Welche: Das erzählt er natürlich nicht. Dasselbe gilt für Heringer: „Das ist nichts für die Zeitung“, betont er schmunzelnd.

Beide Coaches verraten aber, dass ihre Teams zwar dem Spiel den Stempel aufdrücken sollen, zugleich aber aus ihrer jeweiligen Komfortzone etwas heraustreten müssen, indem sie entsprechende Anpassungen angesichts des Gegners vornehmen. Murnau hat die Neuerungen unter Woche mit der Zweiten als Sparringspartner getestet, die Werdenfelser mittels spezifischen Trainingsübungen. Der TSV-Fokus liegt auf hohem wie sicherem Pressing, denn geht es schief, weiß Teichmann um die Umschalt-Qualitäten des 1. FC inklusive der schnellen Offensivakteure. Heringer wiederum richtet sich auf das ligaunübliche 4-4-2-System mit Raute der Murnauer ein. „Das spielt sonst nur Raisting, dadurch ergeben sich andere Räume, die wir bespielen müssen.“

Die generelle Marschroute ist natürlich für beide Teams dieselbe: Sie wollen die gegnerische Komfortzone so gut es geht angreifen.