Stürmer auf Sicht: 1. FC Garmisch-Partenkirchen investiert mit Vitus Wagensonner in die Zukunft

Von: Oliver Rabuser

Wusste in den Testspielen schon zu gefallen: Vitus Wagensonner kehrt aus Murnau zum 1. FC zurück. F: OR/Archiv © Tamara Rabuser

„Den holen wir nur, wenn ein Kaderplatz realistisch ist“, betonte Arne Albl im Vorfeld der Saison, als es beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen eine ermessbare Liste an potenziellen Zugängen abzuarbeiten galt.

Garmisch-Partenkirchen – Die Botschaft des Vorstands war unmissverständlich. Vornehmlich beschäftigte man sich am Gröben mit Kandidaten, denen wenigsten rudimentär die Nachfolge von Torgarant Moritz Müller zuzutrauen ist. Allerlei Namen aus dem Kosmos des TSV Murnau nährten diese Aufzählung. Fabian Erhard beispielsweise. Den hätte sich Florian Heringer gewünscht, um die Präsenz in den oberen Etagen des gegnerischen Strafraums zu steigern. Oder Georg Kutter, den sie ja beim FC immer wieder mal haben wollen. Doch alles Werben half nichts. Beide sagten dem Coach ab.

Weil aber in Murnau derzeit jeder U19-Jahrgang einen Haufen Perspektive auswirft, stieß der Landesligist schnell auf Vitus Wagensonner. Der darf zwar noch eine Saison im Nachwuchs kicken, gehört aber nunmehr dem Seniorenkader der Garmisch-Partenkirchner an. Für den 18-Jährigen musste der 1. FC eine stattliche Aufwandsentschädigung auf das Geschäftskonto der Drachen transferieren. Wagensonner sagt, er habe das zunächst gar nicht so mitbekommen. Dann aber erinnerte er sich, dass es beim Wechsel vom 1. FC nach Murnau vor der B-Jugend „damals schon irgendwelche Probleme gab“. Eine Art Bringschuld durch die aufgestockte Rückzahlung empfindet er nicht. „Ich mach’ mir da keine großen Gedanken“, blendet Wagensonner den Nebenschauplatz bewusst aus. Warum auch nicht. Schließlich hat er vor, eine längere Zeit beim Heimatverein zu verbringen. Allein das Studium im Wirtschaftsingenieurwesen, das demnächst in Innsbruck beginnt, stützt diese These. Aber auch die Lust auf eine hohe Spielklasse im Amateurbereich reizte ihn. „Das war auch ein Grund für den Wechsel“, betont der 18-jährige Angreifer.

Heringer und Co-Trainer Harti Schmidt schauten sich Wagensonner einige Male an – und befanden ihn für gut. Also gut genug für den eingangs erwähnten Kaderplatz beim Landesligisten. Den hat auch der Spieler selbst vor Augen. Er spricht von einem Platz auf der Reservebank. Weil es noch viel zu lernen gibt, der Unterschied zum Jugendfußball enorm und „es körperlich etwas ganz anderes“ ist. Anfangs musste Wagensonner ob der Trainingsintensität schon schlucken. Aber von Mal zu Mal wurde es besser. „Man gewohnt sich langsam daran, es ist machbar“, stellt er fest. Fraglos wird Wagensonner Teil des Angriffs der Garmisch-Partenkirchner sein. Dass die vorderste Linie derzeit noch mehrere geöffnete Zutrittsmöglichkeiten offenbart, ist dem Spieler ebenfalls klar. „Wenn ich mich gut anstelle, kann ich mich hocharbeiten.“ Die Lücke sei sichtbar, aber mit dem erweiterten Stammplatz muss es ja nicht gleich klappen. Wagensonner gibt sich selbst Zeit für seinen Reifeprozess: „Eventuell kann ich in den kommenden Jahren in Müllers Fußstapfen treten.“

Beim 1. FC würde man sich über so eine Entwicklung definitiv freuen. Ganz besonders Vorsitzende Albl, dessen Investition in Wagensonner dann auf Sicht erntereife Früchte tragen würde. (or)