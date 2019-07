1. FC Garmisch-Partenkirchen will gegen Neuburg den ersten Saisonsieg

Mit Zuversicht zum Titelkandidaten

von Oliver Rabuser schließen

Ein Hochkaräter wartet auf den 1. FC Garmisch-Partenkirchen: Die Mannschaft von Trainer Christoph Saller tritt am Samstag bei Spitzenteam VfR Neuburg an. Der erste Dreier soll trotzdem her.

Garmisch-Partenkirchen – Ganz egal wie die Leistungsstärke der bisherigen Gegner aus Olching, Mering und Memmingen letztlich einzuschätzen ist. Eines ist klar: Mit dem VfR Neuburg bekommt es der 1. FC Garmisch-Partenkirchen an diesem Samstag zweifellos mit einem Hochkaräter zu tun. Die Mannschaft von Trainer Christian Krzyzanowski beendete ihr Premierenjahr in der Landesliga Südwest als Neuling unmittelbar hinter den beiden Aufstiegsrängen auf Platz drei. Schon allein deshalb zählt die Mannschaft heuer zu den Titelkandidaten.

FC-Trainer Christoph Saller tritt der schwierigen Auswärtsaufgabe mit Gelassenheit entgegen. Seine Stimmung beweist einmal mehr: Das Umfeld und der innere Kern einer Fußballmannschaft sehen die Dinge nicht immer gleich. Freilich bekommen auch Saller und seine Kicker die Diskussionen der Fans über die beiden etwas unnötig verpassten Siege in Mering und gegen Memmingen mit. Groß darauf einlassen möchte Saller sich aber nicht. „Wir arbeiten völlig entspannt und sehen uns absolut im Soll“, betont der 45-Jährige. Wer aufgrund der Ergebnisse Parallelen zum Frühjahr erkennt, als der 1. FC fast wöchentlich durch Unkonzentriertheiten und individuelle Patzer Punkte verschenkte, ist ihm zufolge auf der falschen Spur. „Diese Saison hat mit der letzten rein gar nichts gemein.“

Gegner zählt zu den Top-Klubs der Liga

Gewiss: Es könnten schon jetzt gut und gerne drei bis vier Zähler mehr auf der Habenseite stehen. „Aber generell entwickelt sich die Mannschaft weiter“, betont Saller. Dieser These lässt sich bis dato ohne Weiteres beipflichten. Neu zu bewerten wird die Situation erst nach dem bevorstehenden Auswärts-Doppel sein, das die Garmisch-Partenkirchner binnen einer Woche zweimal in denselben Landkreis führt. Dem Duell in Neuburg folgt das Gastspiel beim FC Ehekirchen, dessen Sportgelände nur 13 Kilometer weiter südlich liegt. Saller sieht sich mit zwei „völlig unterschiedlichen“ Aufgaben konfrontiert. Erst Mitfavorit, dann Aufsteiger. Den VfR zählt auch der FC-Trainer zu den Top-Klubs dieser Spielklasse. Kaum Abgänge, gezielte Verstärkungen. Dazu die Tatsache, dass die Neuburger im Vorjahr schon „sehr ausgeglichen“ aufgetreten sind. „Sie werden in jedem Fall wieder oben mitmischen.“

Um den Neuburgern stand zu halten, bedarf es eines starken Auftritts der Werdenfelser. Saller fordert eine „absolut stabile Defensive und gute Umschaltmomente“. Die Anzahl erstklassiger Tormöglichkeiten dürfte sich auf Seiten des 1. FC in Grenzen halten. „Diejenigen, die wir haben, müssen wir gegen so einen Gegner unbedingt nutzen“, betont der Coach. Denn liegen die Neuburger erst einmal in Front, werde es für den 1. FC „sehr schwierig“. Aus personeller Sicht bleibt es bei der Startelf der Vorwoche. Eine Art Idealformation scheint sich etabliert zu haben. „Es gibt kaum Gründe, etwas zu ändern“, betont Saller. Jonas Schrimpf ist nach der Einnahme von Antibiotika zumindest wieder im Kader. Auf Konkurrenz muss sich derweil Andreas von Mücke einstellen. Ab der kommender Woche kehrt der etatmäßige Stammkeeper Stefan Schwinghammer vollumfänglich ins Training zurück. Saller und Torwart-Trainer Josef Zech werden genau hinschauen, welcher Schlussmann sich besser anstellt. Sallers Ansage: „Ab sofort geht es nach Trainingsleistung.“