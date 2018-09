1. FC Garmisch-Partenkirchen: Weglaufen vor dem Tabellenkeller

Mehr Kommunikation,mehr Miteinander

Gefangen im Niemandsland. So lässt sich die Situation beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen gut beschreiben. Im Grunde ist sogar der Tabellenkeller ein Thema. Lediglich fünf Zähler beträgt das Polster auf die Gefahrenzone in der Landesliga-Südwest.

Gerade deswegen wäre ein Erfolgserlebnis gegen die Spielvereinigung Kaufbeuren Gold wert. „Spiele gegen Tabellennachbarn wiegen jetzt doppelt“, stellt Christoph Saller heraus.

Drei Siege, zwei Unentschieden – so lautet die positive Heimbilanz der Werdenfelser. „Wir spielen daheim am Gröben deutlich konstanter und dominanter“, urteilt der Trainer. Was die Ausbeute auf fremden Fußballplätzen betrifft, ist der 1. FC hingegen auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Das verwundert nach den anfänglichen Auftritten schon etwas. In Memmingen gewann das Team noch deutlich, und in Olching verschenkte es einen Dreier in der Nachspielzeit. Seither aber setzte es drei Pleiten in Serie.

Die Niederlage in Illertissen lässt sich anhand der Fehlerquote noch relativ einfach erklären. Das Match in Egg an der Günz gilt als klassisches Streichresultat: voll versagt. Weiterhin unerklärlich bleibt das 1:2 vom vergangenen Wochenende in Gilching. Der 1. FC stellte die klar bessere Mannschaft, hatte das Spiel eigentlich in der Tasche, unterlag aber durch zwei Unaufmerksamkeiten in der Nachspielzeit.

Wo also ansetzen? Keines der Resultate war miteinander vergleichbar. Ein Thema ist natürlich die fehlende Konsequenz, knappe Vorsprünge mit Bedacht, aber auch zielstrebig auszubauen. Reine Verwaltertätigkeiten haben schon viel zu oft ein grausiges Ende gefunden. In erster Linie ärgern Saller vermeidbare Patzer. Momente, in denen schlicht die falschen Entscheidungen getroffen werden. „Die individuellen Fehler brechen uns immer wieder das Genick“, moniert der Coach. Seine Abwehrspieler nimmt er jedoch insoweit aus der Schusslinie, als es sich zumeist um „ganze Ketten“ an Unzulänglichkeiten handelte. Beginnend irgendwo im Mittelfeld, endend hinter der eigenen Torlinie. „Deswegen ist es auch schwer, personelle Konsequenzen zu ziehen.“

Saller vermisst ein besseres Miteinander. „Wir müssen uns von hinten nach vorne besser coachen.“ Er fordert von seinen Mannen einen Fortschritt. „Kommunikation ist bei uns ein Schwerpunkt.“

Schwamm drüber über Gilching – lautet nun die Devise. Späte Gegentore passieren mal. „Aber das sollte nicht zur Gewohnheit werden.“ Für den 1. FC geht es in den kommenden Wochen um viel. Die rosaroten Wolken über dem Gröben sind längst dem Grauen Alltag gewichen. Momentan kämpfen beide Herrenteams mit gehörigen Problemen, sehen sie sich mit mehr Niederlagen konfrontiert, als den Fußballern lieb ist.

Saller muss sein Team gegen Kaufbeuren voraussichtlich auf zwei Positionen umbauen. Leon Brudy verpasst zwei Begegnungen, und mit Michel Naber musste ausgerechnet dessen erster Stellvertreter am Donnerstag das Training abbrechen. Maximilian Körner dürfte die Alternative auf der linken Verteidigerposition sein. Gegenüber rückt Oliver Kewitz nach ausgeheilter Adduktorenzerrung wieder in die Startelf.