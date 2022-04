„Ausgangslage maximal beschissen“: FC Garmisch-Partenkirchen ausgedünnt nach Sonthofen

Von: Oliver Rabuser

Ist eigentlich für die Fütterung von Stürmer Moritz Müller verantwortlich: Gegen den Tabellenzweiten wird Jonas Poniewaz (am Ball) aber insbesondere mit defensiven Aufgaben beschäftigt sein. © Oliver Rabuser

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen ist von Ausfällen geplagt. Keine gute Vorzeichen für das Spiel beim Tabellenzweiten 1. FC Sonthofen.

Garmisch-Partenkirchen – „Eine Gaudifahrt wird das nicht. Die Ernsthaftigkeit ist da. Wir werden schauen, was möglich ist und situativ entscheiden.“ Eine zunächst irritierende Ankündigung von Hans-Georg Huber. Schließlich geht es um absolut selbstverständliche Dinge im Fußball. Schlauer wird man erst, wenn man auf den zur Verfügung stehenden Kader des 1.

FC Garmisch-Partenkirchen blickt. Geprägt von Ausfällen und Fragezeichen, ausgedünnt bis in die letzte Ecke der Kabine. „Die Ausgangslage ist maximal beschissen“, sagt Coach Huber vor dem heutigen Nachholspiel der Fußball-Landesliga beim 1. FC Sonthofen.

Bekanntlich ist die Quantität an der Spielklasse entsprechend tauglichen Kickern heuer ohnehin nicht so prickelnd. Jetzt aber erwischt es den 1. FC so richtig. Die Veränderungen zum 1:1 beim TSV Gliching: Lukas Kunzendorf fliegt in den Urlaub, Jakob Jörg kränkelte die letzten Tage, Michel Naber und Beqir Loshi müssen arbeiten. Die dicke Backe bei Julian Ademi nach Weisheitszahn-Eingriff lässt immer noch keinen Wettkampf zu, und Florian Langenegger setzt sich nur für den Fall auf die Bank, sollte zum Ende der Partie Zeit von der Uhr genommen werden müssen. „Ist alles leider nicht so berauschend“, bedauert Huber den Ist-Zustand der Personallage. Nun müsse man eben „das Übel so gering wie möglich“ halten.

Gleichwohl findet Huber das Gute im Schlechten. Man könne froh sein, dass diese Widrigkeiten vor dem Sonthofen-Match auftreten. Weil man beim Tabellenzweiten quasi ohnehin mit wenig bis nichts rechnet. Und eben nicht im direkten Vergleich mit einem Konkurrenten aus der unteren Tabellenhälfte. Der kommt mit dem FC Ehekirchen erst kommenden Samstag an den Gröben. Die Vorgehensweise sei „im Prinzip ähnlich“ wie zuletzt in Gilching. 98 Prozent des Augenmerks sind für defensive Belange reserviert. „Da müssen wir wieder alle zusammen arbeiten“ stellt Huber klar. Unterschied zu vergangenem Freitag: Die Ausrichtung wird ein noch massiveres 4-5-1-System sein. „Um so lange wie möglich die Null zu halten.“

Für Jonas Poniewaz und Jonas Schrimpf bedeutet das die temporäre Abkehr von ihren eigentlichen Aufgaben als Vorbereiter für Moritz Müller, dem Einzelkämpfer im FC-Sturm. Schuften gegen den Ball im Mittelfeld lautet die Devise. „Mit Offensivfußball würden wir uns gewaltig in die eigenen Finger schneiden“, versichert der Coach. Sonthofen steht nicht von ungefähr so weit oben in der Tabelle. „Das ist neben Nördlingen und Gilching die kompletteste Mannschaft.“ Damit zieht Huber ungewollt den Quervergleich zu seinem Team. Denn komplett ist beim 1. FC aktuell herzlich wenig.