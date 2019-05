14:0 im Finale gegen Weilheim: C-Jugend vom TSV Murnau gewinnt Baupokal

Gastgeber TSV Grünwald schied im Halbfinale aus

Europas größtes C-Jugend Turnier hat mit dem TSV Murnau seinen neuen Titelträger gefunden. Mit 14:0 schlugen die Murnauer den TSV Weilheim im Finale.

Es gehört schon zur Tradition, dass das Kreisfinale des Baupokals im Kreis Zugspitze im Mai ausgetragen wird. Gastgeber war in diesem Jahr der TSV Grünwald. Gestartet waren in Europas größtem C-Juniorenturnier allein im Zugspitzkreis mehr als 80 Mannschaften. Am Ende blieben vier Teams übrig, die sich in mehreren Ausscheidungsspielen für das Finale im Grünwalder Freizeitpark qualifiziert haben: der TSV Murnau, der TSV Weilheim, die JFG Amperspitz und erstmalig der TSV Grünwald. Im ersten Halbfinale konnte sich Murnau mit 3:0 gegen die JFG Amperspitz durchsetzen.

Spannender war das zweite Halbfinale, vor allem weil das stark ersatzgeschwächte Grünwalder Team von Trainer Attila Moser die zahlreichen Torchancen nicht nutzen konnte. Weilheim erkämpfte sich ein 3:3 in der regulären Spielzeit und erreichte über das Elfmeterschießen das Finale. Ein kleiner Trost für die Grünwalder Jungs war der 3:2 Sieg im kleinen Finale gegen die JFG Amperspitz. Zudem wird es durch den Aufstieg der Grünwalder C-Junioren in die Bezirksoberliga bald wieder etwas zu feiern geben.

Offensichtlich hatten sich die Weilheimer im Halbfinale völlig verausgabt und so hatte der Bezirksoberligist Murnau leichtes Spiel und konnte das Finale deutlich mit 14:0 gewinnen.