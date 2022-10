1. FC Garmisch-Partenkirchen: 15 Ausfälle – Gegner sagt kurzfristig ab

Von: Oliver Rabuser

„Kein Fußball an diesem Wochenende“, sagt Florian Heringer kurz und knapp. Die Bezirksliga-Elf des 1. FC Garmisch-Partenkirchen hat unerwartet spielfrei.

Garmisch-Partenkirchen – Gegner SC Unterpfaffenhofen-Germering sagte die Begegnung am Freitagnachmittag kurzfristig ab. Und sie wird auch nicht nachgeholt. Einer Verlegung stimmte Arne Albl, Sportvorstand beim 1. FC, nach Rücksprache mit dem Coach nicht zu. Somit gibt es die drei Zähler am Grünen Tisch. „Das will keiner“, betont Albl. Doch in diesem Fall konnte er einer Neuterminierung einfach nicht zustimmen. „Wir würden uns selbst schaden, und das muss nicht sein.“

Die Geschichte klingt nach einem sportlichen Drama im höheren Amateurfußball. Nach Ärger in künftigen Partien. Doch: So ist es nicht. „Nein, das waren sehr gute und nette Gespräche“, stellt Albl klar. Das bestätigt Jürgen Kapfer. „Alles sehr freundschaftlich“, urteilt der Sportdirektor in Unterpfaffenhofen gegenüber dem Fürstenfeldbrucker Tagblatt. Der Gegner hatte die Garmisch-Partenkirchner am Donnerstag kontaktiert. Mit der Bitte, die Begegnung zu verlegen. „Wir haben 15 nicht einsatzfähige Spieler zu beklagen“, klärt Kapfer auf. Auf neun Feldspieler und zwei Keeper wäre der Kontrahent maximal gekommen. Verstärkung aus der A-Jugend war nicht möglich. Das Team befindet sich bei einem Turnier. Und die Zweite Mannschaft könne der Verein nicht schröpfen, weil sonst diesem Team ein ähnliches Schicksal in den nächsten Partien blühe. „Eine schwierige Lage, ich verstehe das, aber wir haben einfach ein Megaproblem, unter der Woche anzutreten“, kommentiert Albl. Einige Spieler arbeiten im Schichtdienst, auch Trainer Heringer sei abends nicht immer abkömmlich. Das Ansinnen der Unterpfaffenhofener sei keineswegs verwerflich. „Manchmal ist der Gegner ja sogar froh, wenn er nicht antreten muss.“ Doch in diesem Fall liegen die Dinge anders.

Die Fußbälle werden die Kicker des 1. FC demnach am Samstag in der Kabine lassen. „Die Mannschaft trifft sich aber trotzdem“, verrät Heringer. „Die Burschen gehen zum Essen, danach ist ein Teamabend geplant.“ Ein bisschen gemeinsame Zeit steht also auf der Tagesordnung.

Der Coach hat nun die Möglichkeit, seine Mannschaft noch eine Woche länger auf den Ausfall von Torjäger Moritz Müller einzustellen. Nach dem rüden Einsteigen gegen den Bad Heilbrunner Kevin Diemb im Spitzenspiel zuletzt hat das Sportgericht den Stürmer für drei Spiele gesperrt. Damit fehlt er bis zum Ende der Vorrunde. Heringer kann nun im Training in Ruhe an einer Lösung tüfteln. Julian Bittner oder Selvedin Mesanovic sind die Kandidaten für die nun vakante Offensivposition. „Verdient hätten es beide“, unterstreicht der Trainer. Bittner ist jener Typ Angreifer, der sich mehr Teilhabe am laufenden Spiel wünscht, gerne aus der Tiefe nach vorne stößt. Mesanovic hingegen ist der klassische Knipser. Neben ihm müssten dann Jonas Schrimpf uns Jonas Poniewaz noch stärker nach vorne agieren. Der 1. FC kann nun beide Varianten im Training durchspielen, bis es am 22. Oktober in Berg weitergeht. (or/Christian Fellner)