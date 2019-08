5:0 - 1. FC Garmisch-Partenkirchen überrollt Ehekirchen

Doppelpack von Stefan Lorenz

von Oliver Rabuser

Fünf Spieltage sind vorüber in der Landesliga Südwest, und noch immer ist der 1. FC Garmisch-Partenkirchen ungeschlagen. Nach seinem nächsten Coup steht er sogar auf Tabellenplatz drei.

Ehekirchen – Was für eine Ansage. Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen klettert nach fünf Spieltagen auf Tabellenplatz drei. Das Fundament legt er mit einem 5:0-Erfolg beim FC Ehekirchen. Ein Sieg, der bei konsequenterer Chancenverwertung sogar weit höher hätte ausfallen können.

Der derzeitige Lauf des 1. FC ist dabei nicht nur eine Momentaufnahme. Einmal mehr bestach die Mannschaft von Trainer Christoph Saller am Sonntagnachmittag durch Teamgeist und mannschaftliche Geschlossenheit. Nicht von ungefähr ist ihr Coach voll des Lobes. Saller hebt eine „Top-Leistung von allen Spielern“ als einen der Gründe für das deutliche Ergebnis heraus. Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg: Unter der Woche legte der Saller den Schwerpunkt im Training auf Torabschlüsse und Zwei-gegen-Eins-Situationen. „Das hat sich ausgezahlt.“ Gleichwohl hätte das Endresultat bereits zur Pause Bestand haben können. Nach 90 Minuten hätte ein 8:2 die Tormöglichkeiten auf beiden Seiten trefflicher widergespiegelt.

Lorenz, Müller und Poniewaz machen Betrieb

Doch das Haar in der Suppe zu suchen, wäre der falsche Ansatz. Es war eine bärenstarke Leistung der Gäste, die einen defensiv bisweilen überforderten Aufsteiger immer wieder in Verlegenheit brachten. Nach nur zwei Minuten stellte Stefan Lorenz aus halblinker Position auf 1:0. Jonas Poniewaz ließ auf seine Balleroberung im Mittelfeld ein exaktes Zuspiel in die Schnittstelle folgen. Lorenz indes avanciert allmählich zum neuen Torjäger des 1. FC. Kurz vor der Pause war der 19-Jährige das zweite Mal zur Stelle, als die Ehekirchener Defensive einen Ball leichtfertig vertändelte, und Moritz Müller den Farchanter in bester Abschlussposition bediente. Müller selbst dürfte so etwas wie die interne Konkurrenz um den Titel des treffsichersten Kickers sein. Der Oberhauser presste nach Steilpass von Stefan Durr gekonnt seinen Körper vor den Gegenspieler und machte auch beim Abschluss zum 3:0 alles richtig. Lorenz wäre in der Folge fast das 4:0 gelungen. Doch fehlten ihm rund zehn Zentimeter zu seinem Tor Nummer drei.

Erneut war ein Abwehrschnitzer der Gastgeber vorausgegangen. Ehekirchen hatte sichtlich Probleme mit dem variablen Angriffsspiel der Garmisch-Partenkirchner. „Wir haben gute Laufwege, sind dadurch nicht ausrechenbar“, betont Saller. Defensiv räumte sein Team alles ab, was der Aufsteiger anbot. Und das war im ersten Abschnitt der Partie nicht gerade viel. Einzig bei einem Eckball herrschte kurzzeitig Gefahr. Doch bekam Andreas von Mücke den Ball deutlich vor der Torlinie zu fassen. Saller gab dem jungen Keeper überraschend erneut den Vorzug vor Stefan Schwinghammer, spannte von Mücke aber bis zur Anreise mit der Bekanntgabe seiner Entscheidung auf die Folter. Die Folge: eine tadellose Leistung des Youngsters. Sogar einen Foulelfmeter von Michael Panknin hielt er.

Die Joker stechen

Zwischenzeitlich verleitete der deutliche Vorsprung die Werdenfelser zu reduziertem Elan. Mitte der zweiten Halbzeit stand der 1. FC plötzlich ungewohnt tief, ließ den FCE mehrmals in Tornähe kommen. „Das Ergebnis müssen wir solider verteidigen“, sagt Saller – sein einziger Kritikpunkt. Stefan Durr und Momo Diaby hätten mit ihren Versuchen aus 16 Metern die Partie endgültig entscheiden können. Überdies traf Diaby in der Schlussminute den Pfosten. Die Tore zum 4:0 und 5:0 fielen unter Beteiligung aller drei Einwechselspieler. Zunächst traf Kapitän Durr auf Vorarbeit von Diaby. Augenblicke später netzte Jonas Schrimpf auf Zuspiel von Lukas Kunzendorf ein.

Einen Wermutstropfen jedoch gab es: das Ausscheiden von Jonas Poniewaz nach einem ebenso üblen wie überflüssigen Tritt von Matthias Rutkowski.