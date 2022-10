A-Klasse 10: Spitzenreiter Murnau stolpert beim Schlusslicht - FC GAP II gewinnt Zehn-Tore-Spiel

Von: Andreas Mayr

Teilen

Da kommt Freude auf: (v.l.) Michael Wackerle, Markus Masur und Sebastian Scheck vom SC Eibsee Grainau bejubeln den Heim-Dreier gegen den FC Mittenwald. Foto: volk © volk

An der Tabellenspitze der A-Klasse 10 wird es nach dem Patzer des TSV Murnau II wieder spannend, weil die Reserve des 1. FC GAP hoch gewinnt.

SC Eibsee Grainau – FC Mittenwald 2:0 (1:0)

Schiedsrichter: Felix Thiel (TSV Farchant). –Zuschauer: 30. – Tore: 1:0 (27.) Wackerle, 2:0 (56.) Kral

Die einen verabschieden sich gedanklich in die Abstiegsrunde, die anderen träumen vom Klassenerhalt. Ja, die Emotionen teilten sich am Samstag in Grainau auf. Während die Gastgeber nach dem 2:0-Erfolg fünf Zähler vor Rang vier liegen, verweilt Mittenwald im Keller. Alles andere als ein Platz in der Abstiegsrunde „würde einem Wunder gleichen“, hält Trainer Maximilian Tauwald fest. Obendrein hatte er mit Gerrit Fiebeler einen Schwerverletzten zu beklagen, der sich aller Voraussicht nach das Kreuzband gerissen hat. „Kann keiner was dafür“, betont Tauwald, das hat ihm Fiebeler bestätigt. Er war schlicht im Rasen hängen geblieben.

Besonders viel trennte beide Teams nicht. Mittenwald kam gut aufgestellt nach Grainau. Doch ein Unterschied – und der zieht sich durch die ganze Saison – stand zwischen beiden Klubs: Grainau kassierte mal wieder kein Gegentor. Das ist der neue Trend unter den Spitzenklubs der A-Klasse. Hat auch Christoph Saller schon festgestellt. Alle aus dem Top-Trio setzen auf modernes Offensivpressing. „Da kriegst du hinten wenig, das gelingt uns ganz gut.“ Zudem steht mit Franz Maurer ein starker Torwart im Kasten, der mal wieder einen Elfmeter parierte. Anhand dieser Szene lässt sich die Leidensgeschichte der Mittenwalder gut erzählen. Egal wie oft sie’s versuchten, rein ging nichts. „Dann verlierst du halt“, hält Tauwald fest. Auch Grainau ließ gerade in Halbzeit eins dicke Möglichkeiten liegen, schlug aber zu passenden Momenten zu. Michael Wackerle stocherte den Ball nach einem Freistoß ins Tor (27.). Kilian Kral machte mit seinem ersten Ballkontakt nach der Einwechslung alles klar (56.). am

SV Eschenlohe – 1. FC Garmisch-P. II 3:7 (2:3)

Schiedsrichter: Felix Thiel (TSV Farchant) – Zuschauer: 45. – Tore: 0:1 Özkan (30.), 1:1 Böhmer (33.), 2:1 Schmaus (38.), 2:2 Schmölzer (41.), 2:3 Pawlak (44.), 2:4 Vocaj (65.), 2:5 Danklef (67.), 3:5 Rahmani (75.), 3:6 Pawlak (86.), 3:7 Pawlak (88.)

Eigentlich wollte Florian Mayr zu diesem Spiel gar nicht viel sagen. Der Übungsleiter der Gastgeber war mehr als bedient, und was ihm besonders sauer aufstieß, waren die paar Minuten vor dem Pausenpfiff. „Da drehst du den 0:1-Rückstand, gehst selber 2:1 in Führung. Statt die mit in die Pause zu nehmen, kassierst du noch zwei Dinger.“ Er kann es kaum fassen. „Vor allem das 2:3 nervt mich richtig. Da haben wir eine Ecke und laufen in der letzten Minute in einen Konter. Wir haben uns extrem dämlich angestellt.“

Und der Nackenschlag zeigte auch in Halbzeit zwei noch Wirkung. Die Platzherren probierten zwar bis zum Schluss, in die Partie zurückzufinden, konnten oder wollten aber aus den Fehlern vor dem Seitenwechsel nicht lernen. „Es war einfach kopflos“, urteilt Mayr. „So sind wir in einen Konter nach dem anderen gelaufen. Da schießen wir schon mal drei Tore, was für uns eine echte Seltenheit ist, und dann so was.“

Mayrs Pendant Sascha Staab gab sein Wort diesmal an seinen Junior und Spieler Fabian ab. „Wir haben uns anfangs echt schwer getan“, räumt dieser ein. „Wir sind gar nicht so richtig hinten raus gekommen und haben keine Ruhe in unser Spiel gebracht.“ Insgesamt vier Kontertore, bei denen sich gerade Noah Pawlak in Szene setzen konnte, und zwei Treffer nach Standardsituationen drehten die Begegnung dann aber noch zugunsten der Gäste, die durch den Ausrutscher von Tabellenführer TSV Murnau II wieder auf Tuchfühlung zum Spitzenreiter gekommen sind. (ak)

Sportfreunde Bichl – SV Uffing II 7:0 (3:0)

Schiedsrichter: Jonas Jäcker (SV Polling). – Zuschauer: 50. – Tore: 1:0 Rösch (19.), 2:0 Rösch (32.), 3:0 Streidl (37.), 4:0 Rösch (69.), 5:0 Zander (80.), 6:0 März (81.), 7:0 Geißler (84.)

„Trotz des Ergebnisses kann und will ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen“, betont Uffings Spielertrainer Sebastian Graf. „Wenn wir vergangene Woche schon recht dürftig aufgestellt waren, so war es diesmal wirklich die allerletzte Rille. Wir hatten sogar schon hinterfragt, ob es nicht Sinn machen würde, dass wir vielleicht absagen.“ Aber die Gäste haben an allen Ecken und Enden gesucht und letztlich eine Mannschaft zusammengekratzt. „Darauf können wir ja auch irgendwie stolz sein, das schafft vermutlich nicht jeder Verein“, sagt Graf. Und gerade die erste Halbzeit lief gar nicht so schlecht. „Aber dann kassieren wir eine direkte Ecke, einen Schuss fast von der Grundlinie und ein Abseitstor, und schon bist du trotz guter Leistung zur Halbzeit 0:3 hinten.“ Im zweiten Abschnitt machte sich dann mit fortlaufender Spieldauer ein Kräfte-Verlust bemerkbar – drei Gegentreffer inklusive. (ak)

FC Megas GAP – TSV Murnau II 4:3 (1:2)

Schiedsrichter: Uwe Melzer (SV Lichtenau-Weilheim). – Zuschauer: 30. – Tore: 0:1 (2.) Schneeweiß, 1:1 (6.) Axthaler (Eigentor), 1:2 (42.) Voß, 1:3 (50.) Wackerle, 2:3 (53.) Ghlamian, 3:3 (83.) Bahmani, 4:3 (90.+3) Kiweewa.

Wer hätte denn gedacht, dass die zwei großen Serien der A-Klasse im selben Spiel enden? Dass der FC Megas aus Garmisch-Partenkirchen einmal gewinnt, hatte sich angedeutet. Trainer Theodoros Tegos ist nach drei Monaten Elternzeit zurück, hat sein komplettes Team im Training und zuletzt wieder „viel Spaß mit den Jungs“. Aber einen Sieg über Murnau, den ungeschlagenen Spitzenreiter, hatte er auch nicht voraussagen können. 4:3 gewann das Team und feierte anschließend die ganze Nacht. „Jetzt haben die Jungs wieder Bock“, jubiliert Tegos. Sein Team habe sehr viel Charakter gezeigt – dazu ein geniales Siegtor: Christian Eke spielte drei Murnauer aus, flankte mit seinem schwächeren linken Fuß, Rogers Kiweewa zog direkt ab und wuchtete den Ball ins Kreuzeck. „Bilderbuch-Tor“, lobt Tegos.

Auch Jan Tischer, Trainer der Murnauer, bewunderte das Tor in der Nachspielzeit. „Brutal gut gemacht.“ Ihm kam die Niederlage gerade recht. In den vergangenen Wochen hatten sich schlechte Sitten eingeschliffen. „Einige haben den Fokus verloren“, klagt er. Nachlassender Trainingsfleiß, Urlaube unter der Saison – derlei Dinge beobachteten die Murnauer zuletzt. „Vielleicht hilft das, die Jungs wachzurütteln und die Sinne zu schärfen.“ Gewiss hätte der TSV auch diese Partie locker gewinnen können. Megas-Torhüter Rashwan Attal „hatte nach zehn Minuten schon Schmerzen“, sagt Tischer, so sehr nahm ihn Murnau unter Beschuss. 3:1 führte der TSV, ehe ihm Fehler um Fehler unterlief. Eigentor, Fehlpässe, vergebene Top-Chancen, davor noch eine Stunde Stau bei der Anreise. „Schlechte Vorzeichen“, sagt Tischer. Am Ende gratulierte er dem Gegner zum verdienten Erfolg. „Megas hat einfach Herz und Leidenschaft bewiesen.“ (am)