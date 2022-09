A-Klasse: Grainau und 1. FC II verkürzen Rückstand - Eschenlohe trotzt Murnau II ein 0:0 ab

Von: Andreas Mayr

Trotz des Treffers von Johannes Frombeck (r.) unterliegt Ohlstadt II gegen Grainau mit 2:3. © Rabuser

Der SV Eschenlohe hat die Gruppe 10 der A-Klasse wieder etwas spannender gemacht.

Garmisch-Partenkirchen – Durch das 0:0 des SVE gegen Murnau II konnten Grainau und der 1. FC II den Rückstand auf den Spitzenreiter verkürzen. In Gruppe 9 wartet Uffing II derweil weiter auf den ersten Sieg.

1.FC Penzberg II – SV Uffing II 1:0 (1:0)

Schiedsrichter: Dragan Dekic (TSV Benediktbeuern); Zuschauer: 60; Tore: 1:0 Azizi (34.)

Die Reserve des SV Uffing bleibt sieglos. „Die Niederlage haben wir uns leider bissl selber eingebrockt“, haderte SV-Spielertrainer Sebastian Graf. „Gerade in Halbzeit eins war unsere Einstellung nicht so, wie sie hätte sein sollen. Da waren wir nicht auf dem Platz, deshalb geht insgesamt gesehen der Sieg der Gastgeber auch in Ordnung.“

Nachdem die Gäste in der Halbzeitpause ihren Auftritt hinterfragt hatten, lief es im zweiten Abschnitt deutlich besser. Doch die Möglichkeiten zum Ausgleich nutzten die Uffinger nicht. Mit fortlaufender Spieldauer kamen auch die Gastgeber zu immer mehr Konterchancen. „Zum Glück konnten sie die nicht richtig zu Ende spielen“, erzählte Graf, „sonst wäre die Niederlage deutlicher ausgefallen.“ ak

FC Megas GAP – FC Mittenwald 1:4 (0:3)

Schiedsrichter: Christian Bridger (1. FC Garmisch-Partenkirchen); Zuschauer: 15; Tore: 0:1 Schug (16.), 0:2 Rotter (25.), 0:3 Gerstmeir (38.), 0:4 Schug (69./FE), 1:4 Al Bakr (86.)

Megas-Coach Theodoros Tegos musste aufgrund einiger fehlender Stammspieler improvisieren. „Unsere Startformation bestand aus neun Nationalitäten.“ Der Versuch, die Begegnung zehn Minuten später anzupfeifen, scheiterte am Veto des Schiedsrichters, der im weiteren Spielverlauf noch weitere Male in Erscheinung treten sollte. „Seine Leitung des Spiels war absolut in Ordnung“, stellte er dem Unparteiischen durchaus ein gutes Zeugnis aus. „Aber was er sich an verbalen Entgleisungen geleistet hat, das geht gar nicht.“ Tegos berichtet, Schiedsrichter Christian Bridger habe einen seiner Spieler, als der reklamiert hat, geschubst und mit den Worten angeschrien: „Du flüchtest aus deinem Land, um dich dann hier aufzuführen“. Dann kürzte er die Halbzeitpause mit der Drohung eines Eintrags in den Spielbericht und später sei er gegenüber dem Megas-Coach ausfallend geworden. Mittenwalds Trainer Tauwald konnte diese Vorfälle weder dementieren noch bestätigen. „Ich war zu weit weg, um den genauen Wortlaut mitzubekommen.“

Der eigentliche Spielverlauf geriet fast zur Nebensache. Markus Schug mit einem sehenswerten Distanzschuss, Fabian Rotter mit einer direkt verwandelten Ecke und Josef Gerstmeir mit einer abgefälschten Flanke sorgten für die 3:0-Halbzeitführung der Gäste. Nachdem Tegos in Hälfte zwei mehr Stammpersonal zur Verfügung hatte, gestalteten die Platzherren Abschnitt zwei ausgeglichen. Schug erzielte per Elfmeter einen weiteren Treffer der Gäste, und Mohammad Al Bakr verkürzte für Megas wieder. „Es war von beiden Seiten ein sehr faires Spiel“, betonte Tauwald. ak

SC Eibsee Grainau – SV Ohlstadt II 3:2 (2:2)

Schiedsrichter: Sebastian Ostenrieder (SV Apfeldorf), Zuschauer: 40; Tore: 1:0 Elsner (20.), 2:0: Elsner (38.), 2:1 Frombeck (44.), 2:2 Andreas Wörner (45+1), 3:2 Wackerle (52.)

Zweimal haben sie ihren Gegner mit Druck zu Fehlern gezwungen, zweimal haben sie diese ausgenutzt. Den Grundstein für das 3:2 bei der Reserve des SV Ohlstadt legte der SC Eibsee Grainau zu Beginn der Partie. In der 20. Minute nutzte Christoph Elsner einen unglücklichen Rückpass von Korbinian Sachse und netzte zum 1:0 für die Platzherren ein. Wenig später landete ein Abstoß von SVO-Torhüter Seraphin Glaßner in den Reihen der Grainauer. Wieder war Elsner zur Stelle – 2:0. „Mit einer guten Ordnung und mehr Ballbesitz haben wir das Spiel anfangs dominiert“, sagte Grainaus Trainer Christoph Saller. Indes ärgerte sich Ohlstadts Coach Stefan Frombeck ungemein über diese „unnötigen Blackouts“ seiner Spieler. Doch zwei Kontersituationen brachten die Ohlstädter zurück: Mit einem Doppelschlag sorgten Johannes Frombeck und Andreas Wörner kurz vor der Pause binnen zwei Minuten für den Ausgleich. „Da haben wir wirklich Moral gezeigt“, lobt Trainer Frombeck.

Nach Wiederanpfiff ging die Partie hin und her. „Wir haben gegen den Tabellenzweiten gespielt, aber von der Qualität her habe ich eigentlich keinen Unterschied gesehen“, erklärte der Ohlstädter Coach. Doch Grainau war das eine Mal vor dem Tor effizienter: in der 53. Minute verwandelte Michael Wackerle zum 3:2. „Wir sind etwas glücklich zum Siegtor gekommen“, räumt Saller ein, „aber diese drei Punkte nehmen wir gerne mit. Im Topspiel gegen Murnau nächsten Samstag können wir befreit aufspielen.“ kb

1. FC Garmisch-P. II. - TSV Oberammergau 8:1 (3:1)

Schiedsrichter: Alexander Strobel (TSV Peißenvberg); Zuschauer: 50; Tore: 1:0 Beqir Losi (8.), 1:1: Manuel Loch (12.), 2:1: Noah Pawlak (41.), 3:1 Adrian Vocaj (43.),n 4:1 Korbinian Helm (56.), 5:1 Korbinian Helm (68.), 6:1 Adrian Vocaj (70.), 7:1 Vitus Kaufmann (77.), 8:1 Noah Pawlak (83.)

Mit acht Toren gegen Oberammergau hat die Reserve des 1. FC Garmisch-Partenkirchen einen Kantersieg gefeiert. Aber der Spielstand täuscht. „In den ersten 30 Minuten haben wir uns schwergetan“, räumt FC-Trainer Sascha Staab ein. Oberammergau ging schnell in Führung. Der 1. FC, der zu Beginn noch mit Dreierkette spielte, glich aus, fand aber dennoch nicht richtig ins Spiel. Der Wechsel zur Viererkette kurz vor der Pause sorgte für Besserung. Die A-Jugend-Spieler Noah Pawlak und Adrian Vocaj brachten die Garmisch-Partenkirchen mit 3:1 in Front. „Großes Lob an Noah, Adrian und auch Korbinian Helm, die insgesamt sechs Tore geschossen haben“, betonte Staab.

Oberammergau hatte den in Halbzeit zwei fiteren Platzherren dann nichts mehr entgegenzusetzen. „Natürlich macht Garmisch dann auch Sonntagsschüsse rein, es läuft für sie alles“, erklärt TSV-Trainer Markus Mayer. Er hatte gehofft, das Spiel irgendwie über die Bühne zu bringen. Mit 13 Mann war er nach Garmisch-Partenkirchen gereist. Viele Spieler fehlten ihm angeschlagen, oder weil sie bei der Passion im Einsatz waren. „Trotzdem: Du darfst dich dann nicht so schnell aufgeben. Das wird im Training nächste Woche Redebedarf geben.“ kb

SV Eschenlohe – TSV Murnau II 0:0

Schiedsrichter: Ilhan Yücel (FC Bayern München); Zuschauer: 40 phi

Michael Schmid übte sich in Galgenhumor. Auf die Frage nach dem auffälligsten seiner Spieler nannte der Murnauer Trainer Constantin Humpa, seinen Torwart, der 90 Minuten nichts zu tun hatte. „Der, der das schwerste Spiel hatte“, sagt sein Coach. Und das ist keine Silbe übertrieben. Denn die Eschenloher verhängten sich selbst einen Nicht-Angriffspack, attackierten Murnau erst zehn Meter hinter der eigenen Mittellinie – und knöpften der Reserve des TSV damit den ersten Punkt ab. Für diese Mauertaktik habe sich Trainer Florian Mayr förmlich entschuldigt, sagt Schmid. Mayr blieb ja nichts anderes übrig als dieser super-defensive Ansatz. Ihm fehlten so viele Stammspieler. „Wenn wir da ins offene Messer laufen, kriegen wir eine mit“, sagt Mayr. Er hatte selbst nicht erwartet, wie gut der Plan aufging. Aus etwa 80 Prozent Ballbesitz „haben wir nichts Gefährliches aufs Tor gebracht“, klagt Schmid. Mayr erinnert wenigstens an zwei Freistöße, die einigermaßen gefährlich in den Strafraum zischten. Irgendwann wandten sich die entnervten Murnauer den langen Bällen zu. Doch die Innenverteidiger an diesem Sonntag, Florian Schorer und Maximilian Hopfensberger, hätten „unwahrscheinlich viel weggeköpft“, lobt Mayr. Auf diese Weise holte sich Eschenlohe einen Bonus-Punkt, den Schmid dem SVE gönnt. „Der Punktverlust ist absolut zu verschmerzen.“ am