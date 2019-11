SV Krün will gegen SV Uffing II Wiedergutmachung - SV Eschenlohe kriselt

A-Klasse 6 Zugspitze: kompakt

Nicht nur ob der Jahreszeit wird die Luft allmählich rauer in der A-Klasse. Am ersten Spieltag im November, zugleich dem vorletzten 2019, stehen ein paar Charaktertests an.

SC Eibsee Grainau – SG Oberau/Farchant

Da gibt’s nichts mehr zu rütteln: Die SG Oberau/Farchant wird als Titelkandidat wahrgenommen. Das Ziel Herbstmeister gibt mittlerweile auch Sebastian Schmölzl aus. „Wir wollen bis zum Winter vorne dran bleiben.“ Doch warten zwei Herausforderungen: erst Grainau, dann Eschenlohe. Die heimstarke Elf vom Eibsee kündigt für Samstag massive Gegenwehr an. „Dem Tabellenführer ein Bein zu stellen, da haben wir Lust drauf“, sagt SC-Coach Andreas Zinn. Die zwei jüngsten Erfolge haben Grainau Selbstvertrauen gegeben. „Wir sind noch nicht richtig gut, aber effektiv.“ Dass der zuletzt arg dezimierte Kader mit Ausnahme von Markus Masur komplett zu sein scheint, stimmt die Platzherren obendrein positiv. Zinn setzt auf Mut. Man müsse Oberau schon „beim Spielaufbau nerven“. SG-Trainer Schmölzl indes fordert angesichts des kleinen Spielfelds ein „gesundes Maß“ zwischen Offensive und Abwehr. Bisweilen müsse sich das Team in Geduld üben. Nur so ließe sich an die Spitzenspiele der vergangenen Wochen anknüpfen. Verzichten muss er auf Christoph Fischer (Verdacht auf Leistenbruch) und Martin Wackerle (Zerrung).

SV Krün – SV Uffing II

Ausgerechnet kurz vor Jahresende verliert der SV Krün an Boden. Das schmerzt. Dabei ist’s nicht die Niederlage in Oberau, die Coach Tom Mürnseer nachhängt. Vielmehr ärgern ihn die verpassten Matches gegen Penzberg und Oberammergau. „Die darfst du nicht herschenken.“ Zwei Heimspiele bleiben, um die Lage aufzuhübschen. Und da will Mürnseer die Punkte unbedingt mitnehmen. Gegen Uffing müsse sein Team zur „richtigen Einstellung“ finden. Im Training passt die Stimmung schon mal, der Kader fürs Wochenende passt auch. Das meldet auch SVU-Coach Florian Neuner. Ihm steht dieselbe Elf wie in der Vorwoche zur Verfügung. Die Partien vor der Winterpause in Krün, Grainau und Penzberg will er nutzen, um dem Tabellenkeller etwas weiter zu entfliehen. Mit vier bis fünf Punkten wäre er zufrieden. Und den oder die ersten möchte er am Samstag sammeln. Chancenlos sieht er seine Uffinger keinesfalls. „Der Druck liegt bei Krün.“

FC Mittenwald – TSV Oberammergau

Ein wenig überraschend liegen der A-Klassen-Dino aus Mittenwald und der Neuling aus Oberammergau im Klassement gleichauf. Zum Ende der Vorrunde kann man sagen: Beide werden weder mit dem Auf- noch dem Abstieg etwas zu tun haben. FCM-Coach Helmut Schug ist gespannt auf den Aufsteiger aus dem Ammertal, den er nur vom Hörensagen kennt. Die Oberammergauer Erfolge gegen Bichl und Krün hat er freilich zur Kenntnis genommen. Man wisse aus der Distanz nie so genau, wie derlei Ergebnisse zustande kommen. „Vielleicht wurde der TSV unterschätzt.“ Seiner Elf werde das nicht passieren. Auf keinen Fall dürfe sich die Mannschaft dem Gast anpassen, sondern müsse ihr eigenes Spiel „konsequent“ durchziehen. Spannend ist beim FCM immer die Kader-Lage. Vier bis fünf Ausfälle kann die Elf gerade so kompensieren, davon hat sie ihren Trainer überzeugt. So viele werden wohl auch am Sonntag fehlen. Das Mittenwalder Personal macht Markus Maier ein wenig zu schaffen: „Du weißt nie, wer dort spielt“, sagt der TSV-Coach. Er rechnet mit einer schwierigen Partie. Während der Woche ließ Maier das Abwehrverhalten üben, um „so dumme Tore“ wie gegen Eschenlohe künftig zu vermeiden. Der Heimerfolg übertünchte Fehlerquellen. „War nicht optimal, darum wollen wir es jetzt besser machen.“

1. FC Penzberg II – SG Ohlstadt/G’aschau

Die Zahl ist imposant. 33 unterschiedliche Spieler setzte die SG Ohlstadt/Grafenaschau an den vergangenen zwölf Spieltagen ein. Mit Kontinuität hat das wenig gemein. Deswegen gab’s diese Woche eine etwas intensivere Aussprache zwischen Vorstand, Trainern und Spielern. In erster Linie ging es um die Bereitschaft, sich nach der Winterpause mehr für den Verein zu engagieren. „Wir brauchen ein ganz anderes Auftreten, viel geschlossener“, sagt Tobias Fischbach. Dass altgediente Spieler regelmäßig aushelfen, ist ja schön und gut – aber nicht Sinn der Sache. Auch für dieses Wochenende ruft der Coach womöglich Maximilian Purkart, Thomas Kohlhund oder Fabian Frey an. In den zwei verbleibenden Partien müsse man sich „durchwurschteln“. Nach der Winterpause kehren wohl ein halbes Dutzend Langzeitverletzter wie Tobias Weber, Maximilian Husel und Florian Weber zurück. Vor allem die Ausfälle in der Defensive treffen die SVO-Reserve hart, zuletzt brach sich Sebastian Ziener einen Finger an. Dennoch bleibt die Partie in Penzberg für den Coach ein „Spiel auf Augenhöhe“.

SV Eschenlohe – ASV Antdorf II

Die Vorzeichen könnten klarer kaum sein: Sieg oder Vollkrise. „Es kann zuhause gegen einen direkten Konkurrenten nur ein Sieg zählen“, stellt Thomas Hesse klar. Freilich mit dem nötigen Bedacht, denn bis dato konnte der SV Eschenlohe erst einen Sieg erringen, selbst den nur mit 1:0 gegen Schlusslicht Habach. Hesse führte während der Woche fern des Trainings Gespräche mit Spielern, um sich nach dem Befinden zu erkundigen und „Druck von der Mannschaft zu nehmen“. In der Theorie habe seine Elf die Zeichen der Zeit längst erkannt. Doch fehlt nach wie vor die Lockerheit auf dem Platz. Meist galt es, einen Rückstand aufzuholen oder ein knappes Resultat zu bestätigen. Ein klarer Vorsprung, der dem Team Sicherheit verleihen würde, gab es heuer noch gar nicht. „Wenn wir verkrampfen, wird es keinen Erfolg geben.“ Zudem muss das Team auf dem Spielfeld miteinander reden. Durch die Rückkehr einiger Kicker wird Hesse seine Elf auf vermutlich drei Positionen umbauen.