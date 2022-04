A-Klasse: Eibsee-Kicker feiern dritten Saisonsieg – Krün fertig Eberfing ab

Von: Oliver Rabuser

Drei im Hin-, zwei im Rückspiel: Krüns Hubert Holzer trifft gerne gegen Eberfing. © AM

Aufatmen beim SV Krün: Der Spitzenreiter hat sich mit einem deutlichen Erfolg über Eberfing nach der Pleite in Söchering zurückgemeldet.

Garmisch-Partenkirchen – Auch dem SC Eibsee Grainau gelang im Abstiegskampf der ersehnte große Wurf. Die Partie gegen den FC Megas wurde aber von einigen unschönen Szenen überschattet.

SC Eibsee-Grainau - FC Megas GAP 3:1 (1:0)

Schiedsrichter: Dragan Dekic (TSV Benediktbeuern); Zuschauer: 20; Tore: 1:0 Wackerle (19.), 1:1 Eke (54.), 2:1 C. Elsner (63.), 3:1 S. Elsner (76.); Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Khalil (78./Megas)

Ein vermeintlicher Faustschlag von Milan Hornar gegen Grainaus Thomas Fischer erhitzte erstmals die Gemüter. Der Unparteiische Dragan Dekic verzichtete auf die Hinausstellung, weil er laut SC-Coach Andreas Zinn keine Lust auf den fälligen Zusatzbericht hatte. Ioannis Hristoforidis, Megas-Abteilungsleiter, relativierte die Szene. Hornars Tätlichkeit interpretierte er als „Schubser gegen die Brust“, bei dem die Hand Fischers Gesicht gestriffen habe. Der zweit Vorfall: Hassan Khalil musste lediglich vom Platz, weil er bereits verwarnt war. Laut Zinn hatte Khalil Stefan Elsner bei dessen Torjubel vorsätzlich umgegrätscht. Hristoforidis, der krank und deswegen abseits der Seitenlinie postiert war, konnte die Szene nicht einsehen, ließ sich vom Mitspieler berichten, dass beide Beteiligten mit den Schultern zusammengeprallt wären. Dennoch gingen nach Spielende FC-Coach Evangelos Chatzis, Dennis Krinninger und Marcel Thormeyer in die SC-Kabine und entschuldigten sich für das Verhalten. Auch Hristoforidis räumte ein, dass Dekic „etwas zu nachsichtig“ war und es „einiges aufzuarbeiten“ gebe. Fußball gespielt wurden auch. Michael Wackerle brachte Grainau in Front. Christian Eke glich aus, nachdem er per Handelfmeter zunächst an Keeper Tim Schiebilski gescheitert war. Der Ball flog gegen den Pfosten und von da aus Eke vor die Füße. Christoph Elsner verwandelte einen Freistoß direkt, und Stefan Elsner machte den 3:1-Erfolg für Grainau perfekt. „Zeit ist es geworden“, sagt Zinn.

SV Eberfing - SV Krün 1:4 (0:1)

Schiedsrichter: Michael Kügler (ESV Penzberg); Zuschauer: 80; Tore: 0:1 Holzer (4.), 0:2 Sander (47.), 0:3 Holzer (59.), 0:4 Morgan (68.), 1:4 Plonner (82.)

Schlechte Platzverhältnisse, bissiger Gegner, starkes Resultat. Stephan Benz verdeutlichte unter der Woche seiner Mannschaft in diversen Gesprächen den Ernst der Lage. Und siehe da: Krüns Reaktion folge auf dem Fuß. „Mit eine unserer besten Saisonleistungen“, lobt Benz. In die Karten gespielt hat den Isartalern dabei der schnelle Führungstreffer: Thomas Albrecht wurde im Sechzehner gelegt, Hubert Holzer war vom Punkt zu Stelle (4.). Die verletzungsbedingten Ausfälle von Dominik Tiefenbrunner und Matthias Schmidt tituliert Benz als „negative Randnotizen“. Denn gleich nach Seitenwechsel schlug Krün erneut zu, diesmal in Person von Hubert Sander. Knackpunkt war für den Coach eine Szene nach knapp einer Stunde: Nachdem Constantin Lutz einen Freistoß von Martin Plonnner spektakulär aus dem Torwinkel gefischt hatte, stellte Holzer im Gegenzug auf 3:0. Anschließend erhöhte Corey Morgan per Lupfer aus 35 Metern, ehe Plonner der Ehrentreffer für Eberfing zum 1:4 gelang. (or)