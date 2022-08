A-Klasse: TSV Murnau II überrollt FC Megas - Saller und Grainau gegen Mittenwald siegreich

2. Spieltag kompakt

Alle Autoren schließen Andreas Kögl

Oliver Rabuser

Andreas Mayr

In den A-Klassen stand am Wochenende der zweite Spieltag an. Dabei konnte der TSV Murnau II den SC Eibsee Grainau von der Tabellenspitze verdrängen.

Landkreis Garmisch-Partenkirchen – Lediglich vier Partien mit Teams aus dem Landkreis standen in der A-Klasse an, da das Spiel zwischen dem TSV Oberammergau und dem SV Ohlstadt II verschoben werden musste. Dennoch konnten auf den Plätzen ganze 17 Tore beobachtet werden.

TSV Murnau II – FC Megas GAP 6:0 (3:0)

Schiedsrichter: Florian Bauer (SC Huglfing); Zuschauer: 65; Tore: 1:0 Kollmann (34.), 2:0 Wackerle (40.), 3:0 Ott (44.), 4:0 Axthaler (80.), 5:0 Mamadou (86.), 6:0 Axthaler (90.)

Das war schon deutlich und hätte noch bitterer für den FC Megas enden können. Unter anderem wurde ein Elfmetertreffer von Murnaus Philipp Mann nicht gegeben, „weil er bei der Ausführung wohl zu sehr abgestoppt hat“, erklärt TSV-Trainer Michael Schmid. Aber das konnte der Coach an diesem Tag locker verschmerzen. „Insgesamt bin ich schon zufrieden, denn unsere Treffer waren zum Teil auch wirklich schön herausgespielt.“ Für die erfolgreichen Abschlüsse ließen sich die Murnauer jedoch in beiden Spielabschnitten Zeit. Erst im letzten Drittel schlugen sie zu, dann allerdings vehement. In Halbzeit eins trugen sich Florian Kollmann, Hannes Wackerle und Maximilian Ott in die Torschützenliste ein, nach dem Seitenwechsel gesellten sich Coulibaly Mamadou und zweimal Leo Axthaler hinzu. „Eine halbe Stunde lang konnten wir es jeweils relativ offen gestalten“, erzählt Ioannis Hristoforidis, der Fußballchef der Gäste. Dann aber leisteten sich die Gäste immer mehr Unkonzentriertheiten. Zudem verletzte sich gegen Ende der ersten Halbzeit Milas Honar (Diagnose steht noch aus), „das hat eine Lücke in unsere Innenverteidigung gerissen.“ ak

SV Uffing II – SpFrd Bichl 1:2 (1:2)

Schiedsrichter: Jürgen Hornung (TSV Murnau); Zuschauer: 40; Tore: 1:0 Gareis (10.), 1:1 Leying (29.), 1:2 Geißler (40.) phi

Härter, als es die Uffinger Reserve abbekommt, geht’s eigentlich nicht in der A-Klasse. Sämtliche Gegner der ersten drei Spieltage haben Ambitionen auf die Aufstiegsrunde angemeldet. Wobei sich Trainer Sebastian Graf bei der Beurteilung der Sportfreunde Bichl schwer tat. „Dafür, dass sie oben mitspielen wollen, habe ich nichts gesehen, was uns Angst macht.“ Gewiss, die Gäste stellten das technisch wie körperlich stärkere Team. Doch Uffing setzte einen immensen Kampfgeist entgegen, der mit mindestens einem Punkt belohnt gehört hätte. Aber: „Wir kriegen blöde Tore, selbst schießen wir sie nie. Das ist eine Konstante in meinen dreieinhalb Jahren in Uffing“, klagt Graf. Zweimal klingelte es nach Standards. Das Wort „bitter“ fiel mehrfach in der Nachbetrachtung. Zumal der SVU in Führung ging. Ein Tor, so wie sich Graf Fußball vorstellt. Außenverteidiger Marius Benkert, neben Dominik Eblenkamp die Uffinger Mauer in der Abwehr, fing einen Ball ab und chippte ihn passgenau auf Torjäger Benedikt Gareis. „Besser kannst du einen Gegenstoß nicht spielen“, lobt Graf. Es reichte allerdings nicht, da Bichl noch im ersten Durchgang zurückschlug. am

1. FC Garmisch-P. II – SV Eschenlohe 3:1 (1:0)

Schiedsrichter: Mahmoud Adlouni (MTV Berg); Zuschauer: 90; Tore: 1:0 Mesanovic (43.), 2:0 Loshi (56.), 3:0 Mesanovic (77.), 3:1 Scholz (78.) phi

Mit zwei Siegen im Rücken lässt sich auch die Urlaubszeit ganz gut kompensieren. Mangels Kaderbreite mussten alte Recken wie Rob Paulsen und Co-Trainer Sinan Erdem selbst ins Trikot schlüpfen. Es funktionierte dennoch ganz gut beim 1. FC II. „Wir versuchen das System mit der Dreierkette etwas an die Erste Mannschaft anzupassen“, erklärt Sascha Staab die Neuerungen. Wenn dann mit Selvedin Mesanovic auch noch ein Stürmer aus der Ersten in die Reserve rückt, fallen zwangsweise die Tore. Beim 1:0 nutzte Mesanovic nach langem Ball seine Geschwindigkeitsvorteile, zum 4:0 brauchte er nach flottem Flügellauf von Rouven Hagedorn nur noch einzuschieben. Den zweiten FC-Treffer besorgte Routinier Beqir Loshi von der Sechzehnergrenze mit einem Schuss in den Winkel. „Wir hatten das Spiel gut im Griff, aber auch Defizite gezeigt, an denen wir arbeiten müssen“, fasst Staab zusammen. Eschenlohes Florian Mayr sah ein tendenziell ausgeglichenes Match, „vielleicht mit leichten Vorteilen für Garmisch“. Maßgeblicher Unterschied war die Konsequenz vor dem Tor. „Der FC nutzt seine Chancen, wir lassen unsere liegen.“ So hätte gleich der erste Angriff des Spiels zum 0:1 führen können. Später scheiterte dann Lukas Böhmer an FC-Keeper Jalal Khalil, wohingegen Anselm Barth aus kurzer Distanz das leere Tor nicht traf. Im Gegenzug fielen dann jeweils die Tore für den FC. „Nicht einfach für den Kopf, bei der Hitze hinterherlaufen zu müssen“, betont Mayr. or

FC Mittenwald – SC Eibsee Grainau 1:3 (0:2)

Schiedsrichter: Dominik Otte (TSV Oberammergau); Zuschauer: 30; Tore: 0:1 C. Elsner (31.), 0:2 C. Elsner (41.), 0:3 Wackerle (51.), 1:3 Fiebeler (78.) phi

Wer hat denn den SC Grainau auf der Rechnung gehabt? Nach zwei Spieltagen mischt das Team von Christoph Saller ganz vorne in der A-Klasse mit. „Mit uns rechnet keiner, wir können nur überraschen“, sagt Saller nach dem 3:1 in Mittenwald. Das Duell der beiden ersatzgeschwächten Teams bestimmte Grainau in den ersten 60 Minuten. „Mein Fußball ist intensiv“, sagt Saller zum Erfolgsrezept. Beim Gegner vertrat Bernd Scholz Trainer Maximilian Tauwald. Seinen Urlaub habe der geplant, als er noch nicht einmal wusste, dass er Trainer wird, sagt Scholz. So lange werde er ihm den Rücken freihalten. Nach 40 Jahren im Trainergeschäft ist so ein Aushilfsjob nichts mehr besonderes, sagt die FCM-Legende. „Ich bin laut wie immer.“ Vor allem störten ihn die vielen individuellen Fehler seiner Mannschaft. „Die müssen wir abstellen, damit wir konkurrenzfähig sind.“ Erst in der Trinkpause nach 60 Minuten brachte er sein Team auf Kurs. „Einwandfrei“ lief’s danach. Blöd nur, dass es 0:3 hieß. Auffällig bei Grainau: Doppel-Torschütze Christoph Elsner. „Er ist unheimlich viel gelaufen, die Treffer hat er sich erarbeitet“, lobt Saller. Tor drei schoss Michael Wackerle. Beim FCM lobte Scholz vor allem Joshua Glöckner, Leon Seydel und Fabian Rotter. „Wirklich ein Bombenspiel der drei.“ am