Korthals mit Doppelpack für SG - Loch lässt Oberammergau jubeln

A-Klasse 6 komapkt

von Christian Fellner schließen

Oliver Rabuser schließen

Der SV Krün hatte am Donnerstag bereits vorgelegt, Bichl und die SG Oberau/Farchant aber gaben sich am Wochenende keine Blöße. Sie bleiben dran an den Isartalern.

Landkreis – Am Tabellenende bleibt erst einmal alles beim Alten, Eschenlohe und die SG Ohlstadt sind die Schlusslichter.

SG Oberau/Farchant – SV Uffing 4:0 (2:0)

Schiedsrichter: Martin Berkmann (WSV Unterammergau). – Zuschauer: 80.

Tore: 1:0 (32.) Burger, 2:0 (34.) Klein, 3:0 (63.) S. Korthals, 4:0 (70.) S. Korthals.

Ein bisserl Resignation schwang mit in Florian Neuners Stimme: „Mei, Oberau ist halt schon stark“, bilanziert der Trainer der Uffinger Reserve nach dem 0:4 auf dem Oberauer Kunstrasen. Bis auf die Anfangsphasen in den beiden Halbzeiten hatten die Gäste der Spielgemeinschaft Oberau/Farchant am Sonntagnachmittag nicht allzu entgegenzusetzen. „Am Anfang haber hat Uffing echt gut verteidigt“, lobt wiederum Sebastian Schmölzl, einer der Coaches der SG. „Wir sind dann schnell ganz gut reingekommen.“ Bei den ersten Abschlüssen von Sebastian Korthals fehlte das Glück oder eine Portion Präzision. Gleich zweimal traf der Stürmer den Pfosten. Die SG aber blieb am Drücker – und belohnte sich: Michael Burger und Michael Klein gelang ein Doppelschlag zum 2:0. „Nach dem 0:1 hätten wir den Ausgleich machen können“, sagt Neuner. „Und später nach dem 0:2 nochmals verkürzen können.“ Doch an John Keen, der den am Knie lädierten Christian Gallist bestens vertrat, gab es kein Vorbei. Auf der Gegenseite verdiente sich aber auch Torhüter Julias Schnürer Bestnoten, sonst wäre der Erfolg der Hausherren wohl noch deutlicher ausgefallen. Denn spätestens nach dem 0:3 durch Korthals, der doch noch den Weg ins Tor fand, war der Widerstand der Uffinger gebrochen. Der Stürmer legte selbst noch das 4:0 nach und sorgte so für den Endstand. Schmölzl war zufrieden mit seinem Team: „Sicher die beste Leistung, seit wir mit Farchant zusammengegangen sind.“ cf

TSV Oberammergau – SG Ohlstadt/Graf. 1:0 (1:0)

Schiedsrichter: Felix Thiel (TSV Farchant).

Zuschauer: 50. – Tor: 1:0 (30.) M. Loch.

Es kommt nicht oft vor, dass sich zwei Trainer in ihrer Meinung über eine Partie so einig sind: „Über 90 Minuten geht das 1:0 für Oberammergau in jedem Fall in Ordnung, denn wir hätten nach 20 Minuten schon 0:3 hinten liegen müssen“ – diesem Resümee von Michael Neumeier aus Sicht der SG Ohlstadt/Grafenaschau kann sich Markus Mayer ohne Widerrede anschließen. „Genauso war’s“, bestätigt der Oberammergauer Trainer. Seraphin Glaßner war derjenige Ohlstädter, der den Aufsteiger noch am meisten ärgerte. Der Torhüter –früher erste Kraft in der Kreisliga – zeigte, was er zu leisten im Stande ist. „Er hat ein paar Dinger raus, von ich dachte, dass sie eigentlich schon drin waren“, betont Neumeier. Reihenweise entschärfte er die Versuche der Gastgeber in der ersten halben Stunde. Erst Manuel Loch fand nach gut 30 Minuten dann tatsächlich den Weg ins Tor. Ein schöner Spielzug, den sein Bruder Tobias über außen vorbereitet hatte. „Typisch, den, der eigentlich der schwierigste Abschluss war, machen wir dann“, kommentiert Mayer und lacht. Nur gut, dass dem Aufsteiger überhaupt ein Treffer gelang. Denn es war der letzte an diesem Samstagnachmittag. Die Oberammergauer wurden zwar ein wenig nervöser, solange es nur 1:0 hieß, die arg dezimierten Gäste visierten durch Ömercan Serin zweimal das Torgestänge an, doch letztlich hielt die knappe Führung für den TSV. Verdient – das hatte Neumeier ja schon festgestellt. cf

SV Eschenlohe – 1. FC Penzberg II 2:2 (1:1)

Schiedsrichter: Celin-Bilcal Yasar (TSV Peißenberg). – Zuschauer: 30.

Tore: 0:1 (4.) Sam. Azizi, 1:1 (39.) Schorer, 1:2 (58.) Lajqi, 2:2 (81.) C. Barth

Abermals hat der SV Eschenlohe den ersten Saisondreier verpasst. Für Unzufriedenheit war dennoch kein Raum. „Penzberg hatte die besseren Chancen, wir haben mit Kampfgeist dagegengehalten“, betont Thomas Hesse, der mit der Punkteteilung zufrieden war. Zweimal mussten die Eschenloher einem Rückstand hinterherlaufen, zudem hielt Bernhard Gulbis seine Farben mit starken Paraden zweimal im Spiel. Einmal hatte der Keeper das Glück, das Samir Azizis Schuss am Pfosten landete.

Penzberg nutzte früh einen Stellungsfehler der Platzherren zum 1:0. Während Severin Schnitzenbaumer und Michael Straub noch zwei Chancen ausließen, machte es Florian Schorer besser, der durch die Beine eines Gegenspielers unhaltbar zum Ausgleich einschoss. Ein Abspielfehler nebst flottem Umschaltspiel der Gäste brachte den SVE neuerlich ins Hintertreffen. Letztlich rettete Christof Barth durch seinen direkt verwandelten Freistoß den Hausherren das Remis. or

SC Eibsee-Grainau – SF Bichl 0:3 (0:0)

Schiedsrichter: nicht bekannt.

Zuschauer: 70. – Tore: 0:1 (65.) Demmel, 0:2 (70.) Zauner, 0:3 (83.) Schäfer.

Gelb-Rote Karte: Zach (88./Grainau).

Andreas Zinn fehlten die Worte. So hat er seine Mannen in seiner gut einjährigen Zeit als Trainer noch nie erlebt. „Bichl war schlecht, aber wir waren noch schlechter“ – mit deutlichen Worten urteilt der Grainauer über die Qualität der beiden Kontrahenten. Rein vom Tabellenstand ist das 0:3 eigentlich ein nachvollziehbares Resultat. Allerdings halfen die Grainauer beim Sieg des Tabellenzweiten kräftig mit. Überschattet wurde das Match von der schweren Verletzung des Bichler Torjägers Sigi Zauner. Der Shootingstar der Vorsaison wurde nach einem unglücklichen Zusammenprall mit dem Grainauer Keeper Can Thiele mit dem Rettungswagen und ins Klinikum gefahren. „Er hatte Schmerzen und war käseweiß“ – da fühlte Sportsmann Zinn mit dem 19-jährigen Bichler, den es mutmaßlich im Bereich des Sprunggelenks erwischt hat. Der Vorfall erforderte sogar eine 20-minütige Unterbrechung der Begegnung. Kurz zuvor hatte Zauner noch das 2:0 für sein Team erzielt gehabt, indem er das Laufduell mit Alex Arlt für sich entschieden hatte. Beim Führungstreffer der Gäste war Zauner Wegbereiter.

Mit der schwachen Leistung seines Teams wollte sich Zinn gar nicht groß auseinandersetzen. „So etwas passiert“, kommentiert er nüchtern. „Keiner auf dem Platz wollte Verantwortung übernehmen.“ Selbst das finale Einschwören während Zauners Erstversorgung verpuffte wirkungslos. Stattdessen fingen sich die Grainauer noch einen Konter ein. or

FC Mittenwald – SV Söchering 1:3 (0:1)

Schiedsrichter: Paul Thiel (TSV Farchant).

Zuschauer: 20. – Tore: 0:1 (41.) Guggemoos, 1:1 (55.) Hornsteiner, 1:2 (60.) Taffertshofer, 1:3 (87.) Guggemoos.

Florian Herbst hätte gerne mitgekickt. Wenn die Mittenwalder Fußballer schon wieder so viele Ausfälle haben. Doch das Schicksal meint es nicht gut mit dem jungen Mann. Am Freitag passierte es: „Wahrscheinlich ist das Kreuzband zum zweiten Mal ab“, sagt Herbst. Brutal. Nicht viel besser erging es seiner Mannschaft in den 90 Minuten am Sonntagnachmittag. Der FCM bot eine Mischung aus jungen Burschen und ein paar Routiniers auf, die sich in der ersten Hälfte erstaunlich gut gegen Söchering schlugen. „Ich sag’ sogar, dass wir haushoch überlegen waren“, betont Herbst, der Coach Helmut Schug vertrat. „Wir müssen eigentlich 3:0 führen.“ Doch: Hinsichtlich der Chancenverwertung fehlte es an Konsequenz. Immer wieder sprintete Seppi Gerstmeir über außen durch, legte die Bälle ab – keiner im FCM-Trikot aber brachte einen Versuch im gegnerischen Kasten unter. Und so kam es, wie es kommen musste: Kurz vor der Pause ein Geschenk an die Söcheringer, die in Person von Anton Guggemoos nicht Nein sagten. Christian Hornsteiner gelang zwar in Halbzeit zwei der Ausgleich, doch ab der 65. Minute wendete sich das Blatt. Kurios das 1:2: „Der trifft den Ball gar nicht richtig, sondern seinen Mitspieler am Hinterkopf, von dort springt er rein“, schildert Herbst. Ein weiterer Konter in der Schlussphase, und weg waren die Punkte. cf

Texte: Christian Fellner und Oliver Rabuser