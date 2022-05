A-Klasse 6: Top-Teams im Gleichschritt - Murnau II gelingt der Coup in Mittenwald

Von: Christian Fellner, Oliver Rabuser

Deutlich hat sein FC Mittenwald verloren, seinen Spaß hat Helmut Schug dennoch – am Spiel der Gegner. © am

Der Saisonendspurt beginnt in der A-Klasse 6. Alles fokussiert sich auf den Kampf um die ersten Ränge.

Landkreis Garmisch-Partenkirchen - Krün hält derzeit alle Trümpfe in der Hand, Söchering, Oberammergau und vielleicht Eberfing schielen noch in Richtung Relegation. An diesem Spieltag haben sich alle vier Top-Teams schon mal keine Blöße gegeben.

SC Eibsee Grainau – SV Krün 1:4 (0:3)

Schiedsrichter: Patrit Kamaj (FCK Schlehdorf). – Zuschauer: 40. – Tore: 0:1 Albrecht, 0:2 Hock, 0:3 Kautecky, 1:3, 1:4 Fleyss.

Jetzt sind es noch vier Schritte bis zum Aufstieg. Drei davon muss der SV Krün positiv gestalten, sofern Verfolger Söchering ohne Patzer dran bleibt. Der 4:1-Erfolg beim SC Eibsee Grainau stand schon mal zu keiner Zeit infrage. Krün kontrollierte gegen die ersatzgeschwächten Platzherren Geschehen und Spielverlauf. Thomas Albrecht stellte mit einem Distanzschuss die Weichen. Noch vor der Pause legten Kevin Hock nach Fehler der Grainauer Innenverteidigung sowie Stefan Kautecky mit einem Abstauber nach. Der Anschlusstreffer des SCG fiel durch einen doppelt abgefälschten Schuss. Den zweiten Abschnitt ordnete der Krüner Coach Stephan Benz dann als „nichts Besonderes mehr“ ein. Einzig Georg Fleyss war nach Eckball zur Stelle, markierte den 4:1-Endstand.

Andreas Zinn redete gar nicht um den heißen Brei herum. „Wir waren körperlich und athletisch komplett unterlegen“, gibt der Grainauer Coach zu. Die Ausfälle spitzten sich in kurzer Abfolge zu. „Zwei Urlauber, zwei Kranke, zwei Verletzte“, zählt Zinn auf. Letztlich fehlten ihm alle wichtigen Zentrumsspieler. Einen kleinen Teilerfolg wollte Zinn dann aber doch verbucht wissen. Der Ehrentreffer von Stephan Bilz sei – den ganzen Spielzug betrachtet – „das schönste der fünf Tore“ gewesen. (or)

SV Eschenlohe – Oberhausen/WM 2:1 (0:1)

Schiedsrichter: Dominik Otte (Oberammergau). – Zuschauer: 50. – Tore: 0:1 (34.) Neumaier, 1:1 (70.) Stahr, 2:1 (77.) Habermann (Eigentor).

Am Ende war es allein der Sieg, der zu guter Stimmung anregte. Redebedarf herrschte dennoch nach dem 2:1-Erfolg der Eschenloher gegen die SG Oberhausen/Weilheim. Knapp eine Halbzeit lang dominierte der SVE die Partie. „Wir waren total überlegen“, versicherte Coach Florian Mayr. Doch ausgerechnet nach der größten Chance, die Thomas Hesse frei vor dem Oberhauser Keeper an den Pfosten setzte, folgte der Bruch. „Weder ich noch die Mannschaft hatten eine Erklärung“, sagt Mayr. Was folgte, war ein mehrheitlich unstrukturierter Fußball von Eschenloher Seite. Von einer Güteklasse, die „nicht mehr schön anzuschauen“ war. Mit dem Führungstreffer der Gäste als logische Konsequenz. Was bei allen Defiziten aber passte, war das Engagement. „Die kämpferische Einstellung war bis zum Schluss da“, lobt der Coach. Und so reichte es für die Eschenloher doch noch zu zwei Torerfolgen und damit der Wende im Match. Mirvan Rahmani setzte sich im Mittelfeld durch, ehe er den Ball gekonnt zu Stefan Stahr durchsteckte – 1:1. Beim Eckball von Marius Kanakidis half dann SG-Kicker Max Habermann mit einem Eigentor aus. (or)

FC Mittenwald – TSV Murnau II 1:3 (1:2)

Schiedsrichter: Felix Angerer (ASV Eglfing). – Zuschauer: 40. – Tore: 1:0 (22.) M. Schug (Elfmeter), 1:1 (30.) Axthaler, 1:2 (42.) Schmidt-Cabrera, 1:3 (46.) Kollmann.

Helmut Schug ist ja bekannt für seinen Groll gegen die Treterszene in der Fußball-A-Klasse. Insofern war er am Sonntag positiv überrascht, als sich die Reserve des TSV Murnau im Isartal vorstellte. „Endlich eine Mannschaft, die Fußball spielt“, frohlockte der Mittenwalder Coach. „Denn in unserer Liga gibt es so viele Holzhackervereine.“ Die Mittenwalder waren gleich derart erstaunt, dass sie die Punkte den Gästen gleich mit auf den Heimweg gaben. Aus Schugs Perspektive hat das zwei Gründe: „Murnau war einfach besser, hat verdient gewonnen“, resümiert er ganz offen. Dazu kommt die Personalmisere im eigenen Kader: Elf Absagen seit Samstagmorgen hat er wieder zusammengebracht. „Darunter sieben Mann, die eigentlich für die Stammelf gesetzt sind.“ So war nicht mehr zu machen, als den Elfmeter zum 1:0 durch Markus Schug zu verwandeln. Danach gab Murnau den Ton an. „Die waren immer einen Schritt schneller, stark am Ball, einfach gut.“ Und so ist der TSV erst die zweite Mannschaft, die einen Dreier aus Mittenwald mitgenommen hat. Das war bisher nur Krün vorbehalten. „Umso schöner“, kommentiert Michael Adelwart diese Tatsache, der Trainer Michael Schmid vertrat. „Bis auf den dämlichen Fehler, der zum Elfmeter geführt hat, war das alles sehr ordentlich“, bilanziert er. (cf)

TSV Oberammergau – SC Huglfing 4:2 (3:1)

Schiedsrichter: Sven-Patrick Schilz (FC Mittenwald). – Zuschauer: 40. – Tore: 1:0 (12.) S. Drewing (Elfmeter), 2:0 (15.) Noll, 3:0 (19.) Otto (Elfmeter), 3:1 (37.) Listle, 3:2 (84.) Listle (Elfmeter), 4:2 (90.+4) Pekhamarat.

Der TSV Oberammergau bleibt auf Kurs. „Wenn Söchering noch schwächeln sollte, müssen wir ja da sein“, sagt Trainer Markus Mayer nach dem 4:2-Erfolg vom Samstag gegen Huglfing. Den haben sich die Ammertaler fast ein wenig schwerer als nötig gemacht. Denn nach einer schnellen 3:0-Führung ließen die Gastgeber die Zügel schleifen. Prompt kamen die Huglfinger auf 2:3 heran. „Sie sind dann auch weiter angelaufen, richtig eng ist es aber nicht mehr geworden“, betont der TSV-Trainer. Dennoch wurmt es ihn, dass sich sein Team immer das Leben schwer macht. „Wenn wir noch zwei Tore drauflegen, brauchen wir nicht zu schwitzen.“ Das war vergangene Woche beim FC Megas schon das Problem gewesen, weshalb die Partie richtig eng und hitzig wurde. Elfmeter gab es – wie in der Vorwoche – auch an diesem Samstag wieder drei. Zwei für die Oberammergauer, die Stefan Drewing und und Marvin Otto versenkten. Eine feste Regel dazu existiert beim TSV nicht. „Es schießt der, der sich sicher fühlt.“ Zuletzt haben sie alle getroffen.

SV Uffing II – FC Megas GAP 0:3 (0:1)

Schiedsrichter: Stefan Rießenberger (Peißenberg). – Zuschauer: 45. – Tore: 0:1 (17.) Eke, 0:2 (55.), 0:3 (81). Ghlamian.

Schiedsrichter Stefan Rießenberger machte sofort klar: Auf Diskussionen hat er keine Lust. Schon gar nicht auf eine Eskalation wie vergangene Woche in der Partie des FC Megas Garmisch-Partenkirchen gegen Oberammergau. Die Streithähne standen im Team Megas. Doch: Dieses Mal hätte sowie keiner Probleme gemacht, da ist sich Ioannis Hristoforidis sicher. „Es stand eine komplett andere Mannschaft auf dem Platz. Und das bleibt hoffentlich so“, betont der Megas-Abteilungsleiter, der das Verhalten mancher Spieler deutlich kritisiert hatte. Weshalb manch einer pausieren musste. Die, die spielten, haben ihm nicht nur mental, sondern auch spielerisch richtig gut gefallen. „Es war ein sehr gelungener Tag.“ Einer „super Mannschaftsleistung“ schreibt er den 3:0-Sieg gegen Uffing zu.

Für dessen Interimstrainer Sebastian Graf klingt das Ergebnis „heftiger, als es war“. Zum einen, weil in seinen Augen oft nur ein wenig Glück zum Tor fehlte. Zum anderen, weil der SVU mit einem „bunt zusammengewürfelten Haufen“ antrat. Verletzte sind das eine, die besonderen Festivitäten am Sonntag das andere. „Allein um die sechs Spieler haben wir an die Maibäume verloren.“ Weil sich die Mannschaft „voll reingehaut“ hat, zeigt er sich nicht unzufrieden nach dem Einsatz als Coach (Bericht folgt). (kat)