A-Klasse: Murnau II, 1. FC II und Ohlstadt II feiern Siege – Eschenlohe kassiert erste Niederlage

Von: Oliver Rabuser, Patrick Hilmes

Diese Szene führte zur Führung der Eibsee-Kicker: Grainaus Tobias Wagner (l.) wird von Garmisch-Partenkirchens Özer Özkan gelegt. FOTO: Peter Volk © Peter Volk

Drei Zweite Mannschaften aus dem Landkreis waren am Wochenende im Einsatz und sie alle heimsten drei Punkte ein.

Landkreis Garmisch-Partenkirchen – Murnau II überrollte Pollings Reserve, der 1. FC Garmisch-Partenkirchen II entschied das Prestigeduell mit Grainau für sich und auch Ohlstadts Zweite setzte ein dickes Ausrufezeichen. Das gelang auch Oberammergau, zum Leidwesen des SV Eschenlohe.

SV Polling II – TSV Murnau II 1:7 (0:6)

Schiedsrichter: Finn Meister (TSV Weilheim); Zuschauer: 75; Tore: 0:1 Göschel (10.), 0:2 Stelzl (13.), 0:3 Kollmann (19.), 0:4 Voß (22.), 0:5 Göschel (25.), 0:6 Adamo (33.), 1:6 Niederleitner (50.), 1:7 Wagensonner (72.) phi

„Mit dem Halbzeitergebnis waren sie noch gut bedient.“ Blickt man auf die Statistik der Partie, bekommt dieser Satz von Michael Schmid eine noch größere Aussagekraft. Denn sein TSV hatte nach 45 Minuten bereits ein halbes Dutzend Tore geschossen. Aber das waren Schmidt sogar ein paar zu wenig. „Nach fünf Minuten hätte es schon 3:0 für uns stehen müssen.“ Doch drei Alleingänge mündeten nicht in den Führungstreffer. Den Torreigen eröffnete dann aber Gabriel Göschel in Minute 13. Bei solchen Ergebnissen stellt sich immer die Frage: War das eine Team so gut, oder das andere so schlecht? Schmid hat eine klare Meinung: „Das war überragend von uns in der ersten Hälfte.“ Hohes Tempo inklusive tiefe Pässe durch die Lücken der Pollinger Defensive führten zum Erfolg. Aber auch für ein Sättigungsgefühl zur Pause. „Wir wollen eigentlich so weitermachen, aber vom Kopf her ist das nie so leicht.“ Dennoch entführten die Murnauer in souveräner Manier die nächsten drei Punkte und grüßen breit grinsend von der Tabellenspitze. phi

1. FC Garmisch-P. II – SC Eibsee Grainau 3:1 (1:1)

Schiedsrichter: Martin Hatzelmann (DJK Waldram); Zuschauer: 100; Tore: 0:1 Elsner (23./FE), 1:1 Stamenov (24.), 2:1 Ndiaye (57.), 3:1 Ndiaye (90.+1) phi

Los ging es gleich mal mit einem Aufreger. Hassan Khalil mähte Grainaus Sebastian Scheck um, der danach nicht weiterspielen konnte. Khalil kassierte dafür eine zehnminütige Strafe (15.). „Es war kein schlimmes Foul, aber bei der Dynamik und auf der Umrandung vom Kunstrasenplatz gibt er meinem Spieler noch einen Check mit. Mit den zehn Minuten war er noch gut bedient“, kommentierte SC-Coach Christoph Saller. Als Khalil zurückkehrte, warnte Schiedsrichter Martin Hatzelmann den Akteur des 1. FC, dass er bei der nächsten Aktion fliegen würde. „Und tritt er in der nächsten Szene nach. Egal, ob er trifft oder nicht, dann muss er eigentlich konsequent sein“, forderte Saller.

Fußball gespielt wurde aber auch. Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 1:1. Christoph Elsner hatte die Gäste per verwandeltem Foulelfmeter in Führung gebracht, doch postwendend nutzte Darko Stamenov einen Fehler von Grainaus Schlussmann Franz Maurer. Nach dem Seitenwechsel ergriffen die Gastgeber die Initiative und gingen in Front. Langer Ball auf den linken Flügel, zentimetergenauer Pass in den Lauf von Mouhamadou Ndiaye – 2:1. Auch danach blieb die Bezirksliga-Reserve spielbestimmend, die Eibsee-Kicker hingegen offensiv blass. Erst kurz vor dem Ende drückten sie auf den Ausgleich, blieben aber glücklos. „Wir können unsere Chancen nicht in Tore ummünzen und legen uns die Dinger quasi selber rein“, haderte Saller. Für den Schlusspunkt war wieder Ndiaye zuständig, der einen Konter zum 3:1 abschloss. Sehr zur Freude von Coach Sascha Staab: „Ich denke, es war ein verdienter Sieg für uns.“ pv

TSV Ingenried – FC Megas GAP 2:3 (2:1)

Schiedsrichter: Memet Omput (TSV Altenstadt); Zuschauer: 50; Tore: 1:0 A. Schweiger (18.), 2:0 S. Schweiger (43.), 2:1 Ouchaoui (45.+1/FE), 2:2 Eke (74./FE), 2:3 Mehamedaman (77.) ak

Nur ein Punkt auf dem Konto, Tabellenletzter in der Abstiegsrunde P und 0:2 in Rückstand kurz vor Pause: Dennoch wurde der FC Megas in Ingenried nicht nervös. Coach Theodoros Tegos kommentierte die beiden Gegentreffer hinterher ganz trocken mit: „Ein Kontertor und ein individueller Fehler, das passiert halt mal.“ Konnte er verzeihen, da seinem Team noch die Wende gelingen sollte. Den Grundstein legte es noch vor dem Halbzeitpfiff, da Yassine Ouchaoui in der Nachspielzeit vom Punkt seine Nerven behielt. „In Halbzeit zwei hatten wir dann deutlich mehr Ballbesitz und wollten die Partie unbedingt noch drehen“, erzählte Tegos, der die Moral seiner Spieler lobte. Auch der zweite Treffer des FC resultierte aus einem verwandelten Foulelfmeter – diesmal war Christian Eke angetreten. Ein Erfolgserlebnis, das den Megas-Stürmer beflügelte, denn er war auch Ausgangspunkt für den Siegtreffer. Eke scheiterte zunächst an Ingenrieds Torhüter, doch der eingewechselte Abdulsalam Mehamedaman stand goldrichtig und bugsierte das Leder in die Maschen. ak

SV Eschenlohe – Oberammergau 1:2 (1:0)

Schiedsrichter: Christian Bridger (1. FC Garmisch-Partenkirchen); Zuschauer: 70; Tore: 1:0 Stahr (39.), 1:1 S. Drewing (61.), 1:2 Schorer (83., ET) ak

Weiße Weste behalten, weiße Weste beschmutzt: Während der SVE nun seine erste Niederlage im Jahr 2023 kassiert hat, behielt Oberammergau auch in seinem zweiten Spiel der Abstiegsrunde O die Oberhand. „Allerdings war da schon eine deutliche Leistungssteigerung von unserer Seite im zweiten Abschnitt nötig“, gab Coach Markus Mayer zu. In Halbzeit eins habe sich sein Team den Schneid abkaufen lassen. „Aber nachdem wir in der Pause klar angesprochen hatten, dass wir so sicherlich keinen Blumentopf gewinnen werden, wurde es besser.“ Entsprechend auf der anderen Seite schlechter, weshalb Florian Mayr mächtig bedient war: „Ich bin sehr unzufrieden. Und das hat nicht nur was mit dem Ergebnis zu tun.“ Sein Team agierte nicht wie geplant, traf zudem immer wieder falsche Entscheidungen „und bezeichnend für diesen gebrauchten Tag kassieren wir das 1:2 auch noch durch ein Eigentor“. Dabei führten die Gastgeber durch Stefan Stahr per Standard mit 1:0. Ecke, Kopfball, Tor. Das steht aber wohl auch im Portfolio der Gäste, denn der Ausgleich durch Stefan Drewing fiel nach exakt demselben Muster. Als dann Alexander Güntner aus dem Halbfeld eine weite Flanke in den Eschenloher Strafraum zirkelte und Florian Schorer bei seinem Rettungsversuch das Spielgerät über den Scheitel rutschte, war das Dilemma für den SVE komplett. ak

SG Antdorf/Iffeldorf II – FC Mittenwald 1:3 (1:1)

Schiedsrichter: Nico Rahm (TSV Peißenberg); Zuschauer: 40; Tore: 1:0 Heinze (39.), 1:1 Gerstmeir (44.), 1:2 Jakirlic (71.), 1:3 Tauwald (75.) ak

Am Ende war Maximilian Tauwald dann doch zufrieden. Doch gerade in Halbzeit eins wehrte sich die SG immens. Maximilian Schleich hatte zwei gute Chancen für den FCM, während die Gastgeber zunächst an der Latte scheiterten, dann aber per Flippertor zum 1:0 kamen. Nur fünf Minuten darauf egalisierte dies Josef Gerstmeir mit seinem Treffer in den Winkel wieder. „In Halbzeit zwei waren wir doch deutlich überlegen“, kommentierte Tauwald. Es war nur eine Frage der Zeit, ehe das nächste Tor der Gäste fallen sollte. Und dann traf der FCM gleich doppelt. Erst markierte Damir Jakirlic das 1:2, ehe Tauwald selbst für den Endstandzuständig war. ak

SV Eberfing – SV Ohlstadt II 1:3 (1:2)

Schiedsrichter: Petrit Kamaj (FC Kochelsee Schlehdorf), Zuschauer: 75; Tore: 0:1 Purkart (20.), 1:1 Plonner (24.), 1:2 Sachse (27.), 1:3 Obermüller (83.) phi

Mit einer auf starken kämpferischen Leistung haben die Ohlstädter ein dickes Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt. Stefan Frombeck nannte den zweiten Erfolg in Serie gar einen „überlebenswichtigen Dreier“. Seine Elf habe den Kampf angenommen, wenngleich das Spielerische ob des „buckligen Rasens“ weitgehend auf der Strecke blieb. Heiß her ging es vor allem zwischen der 20. und der 27. Minute. Zunächst lief Maximilian Purkart alleine auf den Tormann zu und vollstrecke zum 1:0. Vier Minuten später glich Eberfing aus, aber nur 180 Sekunden danach folgte die prompte Antwort des SVO mit dem 1:2 durch Korbinian Sachse. Für den Schlusspunkt war Markus Obermüller verantwortlich. or