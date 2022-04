A-Klasse: Unrühmliches Ende zwischen Megas und Oberammergau – Grainau besiegt Mittenwald

Besser den Kindern die Ohren zu halten: Der Jubelschrei der Oberammergau um Siegtorschütze Nedim Pekhamarat (im Kreis) hat es in sich. © CF

Verspielte Führungen, deftige Klatschen, diverse Elfmeter, ein Befreiungsschlag im Tabellenkeller, ein Schiedsrichter, der beschützt werden muss und der unaufhaltsame Hubert Holzer.

Garmisch-Partenkirchen – Der 21. Spieltag in der Fußball-A-Klasse hatte es in sich.

TSV Murnau II – 1. FC Penzberg II 2:2 (1:0)

Schiedsrichter: Dominik Otte (TSV Oberammergau); Zuschauer: 40; Tore: 1:0 Schmidt Cabrera (44.), 2:0 Kollmann (51.); 2:1 Taffertshofer (80.), 2:2 Pestisha (86.)

Michael Schmid ist in erster Linie Fußballfan. Und deshalb übermannte ihn nach der letzten Aktion auch die Ehrlichkeit: „Schönes Tor“, sagte der Murnauer Trainer. „Aber bitter“, denn es war der 2:2-Ausgleich von Penzbergs Albin Pestisha kurz vor Ende. Er versenkte einen verunglückten Befreiungsschlag des TSV vom Strafraum aus. Einen Punkt nimmt Schmid gerne mit, wenngleich die Vorstellung seines Teams samt 2:0-Vorsprung einen Dreier rechtfertigte. „Wir schaffen es nicht, den Sack zuzumachen“, klagt der Coach. Spielerisch sah der Murnauer Auftritt (wie zuletzt immer) gut aus. Natürlich halfen die Verstärkungen aus dem Kreisligateam. Co-Trainer Stefan Schwinghammer mit seiner Ruhe und Stürmer Emilio Schmidt Cabrera mit seinen Fertigkeiten am Ball hoben die Zweite um ein Level an. „Da erkennst du den Unterschied“, lobt Schmid. Von seinen Mannen verlangte er dieses Mal „mehr Zug zum Tor“. Die Ergebnisse können sich sehen lassen, auch wenn die Ausbeute unbefriedigend ist. Das 1:0 von Schmidt Cabrera fiel kurz vor der Pause. „Da muss es schon 2:0 stehen.“ Florian Kollmann mit seinem ersten Tor bei den Senioren erhöhte nach dem Wechsel. Er ist so etwas wie die Entdeckung der Rückrunde auf der Außenbahn, muss nur noch mit der Härte im Männerbereich besser klarkommen. Lange sah es aus, als reichte die Führung, bis Gabriel Taffertshofer, ein Ex-Murnauer und Kollmanns guter Spezl, mit dem 1:2 die Aufholjagd einleitete. am

SC Eibsee-Grainau – FC Mittenwald 2:1 (2:1)

Schiedsrichter: Martin Grotz (WSV Unterammergau); Zuschauer: 50; Tore: 0:1 C. Elsner (ET/5.); 1:1 Scheck (13.), 2:1 Walton (14.)

„Wir waren nicht clever, haben es aber endlich mal über die Zeit gebracht“, resümierte Coach Andreas Zinn. Das Schmunzeln konnte Zinn nicht verbergen, als er über Christoph Elsners Eigentor referierte. „Prädestiniert für den ganzen Saisonverlauf.“ Elsners unbedrängter Klärungsversuch geriet zu einem Schmuckstück, weil er den Ball in bester Kopfball-Manier in den Winkel des eigenen Kastens drückte. Allerdings reagierten die Platzherren umgehend. Sebastian Scheck stellte auf 1:1, und nur eine Minute später versenkte Luke Walton eine Hereingabe von Michael Wackerle im zweiten Versuch zum Siegtor. Zinn räumte ein, dass viel Glück dabei war. Helmut Schug bedauerte das Ergebnis, hob jedoch den Einsatz der Grainauer hervor. „Ich habe heuer noch keine Mannschaft so viel laufen und kämpfen gesehen.“ Der Seitenhieb an die eigene Truppe blieb nicht aus: „Hätten wir nur halb so viel Engagement gezeigt, hätten wir leicht gewonnen.“ Als sportliche Ursache machte Schug die erste Viertelstunde aus, die der FCM „total verschlafen“ habe. „Die Gegentore fallen nur, weil wir nicht präsent waren.“ or

FC Megas GAP – TSV Oberammergau 1:2 (0:1)

Schiedsrichter: Paul Thiel (Farchant); Zuschauer: 10; Tore: 0:1 Otto (Elfmeter/16.), 1:1 Eke (Elfmeter/56.), 1:2 Pekhamarat (Elfmeter/89.); Gelb-Rot: H. Khalil (Megas/90.+2/Unsportlichkeit)

Es war definitiv kein Ruhmesblatt für den FC Megas Garmisch-Partenkirchen, was die Mannschaft am Samstag am Sportplatz am Kainzenbad gegen den TSV Oberammergau abgeliefert hat. Weniger im fußballerischen Sinne, als im emotionalen. Schiedsrichter Paul Thiel musste am Ende von den Oberammergauern begleitet den Platz verlassen. Szenen, die es nicht braucht im Amateurfußball, die auch im sogenannten Käfig eigentlich der Vergangenheit angehören sollten. Einzig Ioannis Hristoforidis zeigte sich dauerhaft bemüht, auch schon in der Schlussphase der Partie als Spieler auf dem Feld, die Lage zu beruhigen. Was war passiert, das die Emotionen so hochgetrieben hatte? Ein spätes 2:1 für Oberammergau in der 89. Minute per Elfmeter, den Nedim Pekhamarat sicher zum Oberammergauer Sieg verwandelte. Megas fühlte sich ungerecht behandelt. Manche Spieler blökten den jungen Referee schon über die gesamte zweite Hälfte lautstark an. Der Unparteiische versuchte, sich davon nicht beeindrucken zu lassen, zog seine Linie doch relativ abgebrüht und fair durch. Allen voran Hassan Khalil auf Megas-Seite hatte sich nicht im Griff. In der 83. Minute sah er Gelb – und beruhigte sich nicht mehr. Er ließ sich schließlich wutentbrannt auswechseln, beschimpfe den Referee. Kurz vor dem Schlusspfiff dann der Eklat: Khalil stürmte nochmals aufs Feld, ging Thiel an und konnte nur durch verschiedene Spieler zurückgehalten werden.

Kaum zu bändigen: Christian Eke muss Hassan Khalil davon abhalten, Schiedsrichter Paul Thiel anzugehen. © CF

Kurz wieder zum Sport: Selbstverständlich war es hart für die Megas-Kicker, die zuvor aufopferungsvoll gegen eines der aktuell stärksten Teams der A-Klasse 6 gekämpft und ein 1:1 gehalten hatten, noch das Tor hinnehmen zu müssen. Und freilich war es eine unübersichtliche Szene, die zum Elfmeter führte. Doch: Der Megas-Spieler ging definitiv mit der Schulter in den flattrigen Ball, der von außen in den Strafraum kam. „Ich weiß auch nicht, ob man da zwingend nötig auf Handspiel entscheiden muss, aber die Entscheidung ist nun mal gefallen, und die gilt es zu akzeptieren“, betonte FC-Coach Evangelos Chatzis anschließend.

Und: Die Megas-Kicker hatten sicher vergessen, dass der Elfer für Christian Eke, der zum 1:1 geführt hatte, mindestens ebenso anzweifelbar gewesen war wie jener am Ende. Die Oberammergauer blieben weitestgehend ruhig in dieser Partie, waren genug mit sich selbst beschäftigt. Denn in der ersten Hälfte hatten sie es versäumt, sich ein sicheres Polster zu verschaffen. „Wir müssen schon vor der Halbzeitpause alles klar machen“, bemängelte Oberammergaus Trainer Markus Mayer. Ebenfalls ein Strafstoß hatte zum 1:0 durch Marvin Otto geführt (16.), ehe Megas-Torjäger Eke dann nach 56 Minuten vom Punkt ausgleichen konnte. Später hatten die Gäste mit dem kleinen Platz zu kämpfen. Zudem lieferte Megas-Keeper Jalal Khalil einen sehr guten Job ab. Überschattet wurde das alles dennoch von den Schlussminuten, die auch Hristoforidis zu denken geben: „Wir tun uns mit solchen Aktionen keinen Gefallen. Wir sind als Fairplay-Bester aufgestiegen und mittlerweile Schlusslicht in dieser Wertung. Das kann nicht sein, da müssen wir ganz klar darüber reden.“ ak/cf

SG Oberhausen/Weilh. – SV Krün 0:4 (0:1)

Schiedsrichter: Calin Lazar; Zuschauer: 80; Tore: 0:1 Holzer (14.), 0:2 Kautecky (61.), 0:3 Holzer (72.), 0:4 Morgan (81.)

Der Mann trifft und trifft: Einmal mehr darf sich der SV Krün bei Torjäger Hubert Holzer für die drei Zähler bedanken. Der Außenstürmer setzt seine rekordverdächtige Saison fort und schoss in Oberhausen seine Tore 35 und 36. „Ein überragend effektiver Holzer“, lobt Trainer Stephan Benz. So deutlich der Sieg ausfiel, so sehr zitterte der Tabellenführer. In Halbzeit eins fiel praktisch nur die Spielgemeinschaft aus Oberhausen und Weilheim auf. „Die haben uns teilweise an die Wand gespielt“, sagt der SVK-Coach. Giftig traten die Gastgeber auf. Gegen den Spitzenreiter tritt man nicht alle Tage an. Krün dagegen präsentierte sich laufschwach und profitierte von den Fehlern der Gegner. Die ließen ihre Chancen nämlich kläglich liegen, wie Benz festhält. Nicht so Holzer, der seine erste gute Szene verwertete. In der Halbzeit schaffte es Benz, seine Mannen auf Kurs zu kriegen – mit einem kleinen Taktikkniff. Er zog einen weiteren Spieler ins Zentrum, beorderte Stefan Kautecky als Sechser zwischen die Ketten. Brachte deutlich mehr Sicherheit. Fortan ging’s zügig nach vorne. Aufgrund der starken zweiten Hälfte habe man sich den Sieg verdient, sagt Benz. Auch weil Joker Dominik Tiefenbrunner mit zwei Torbeteiligungen den nötigen Schwung reinbrachte. am

SC Huglfing – SV Eschenlohe 1:2 (0:1)

Schiedsrichter: Piet Fentross (SV Haunshofen); Zuschauer: 80; Tore: 0:1 Schorer (42.), 0:2 Kanakidis (78.), 1:2 Listle (80.)

Schönheit liegt bekannterweise im Auge des Betrachters. So berichtet Eschenlohes Coach Florian Mayr von einer zerfahrenen Partie, in der sich zwei kämpferische Mannschaften über weite Strecken neutralisierten und spielerische Lösungen rar waren. Also kein Hingucker? „Das ist Ansichtssache“, antwortet Mayr. Für ihn war es ein „Hingucker, wie wir gegen die athletischen Huglfinger dagegengehalten haben“. Wille, Moral, Entschlossenheit – in diesen Punkten wussten die SVE-Kicker ihren Coach zu überzeugen. Zumal am Ende auch das Ergebnis stimmte. Tor Nummer eins fiel nach einem von Marios Kanakidis getretenen Freistoß. In die Flugbahn des Balles hielt Florian Schorer seinen Fuß und fälschte so unhaltbar ab. Das 0:2 ging dann allein auf Kanakidis’ Kappe. Der Anschlusstreffer, den Jonas Listle mittels Pressschlag erzielte, kam jedoch zu spät für die Gastgeber. Somit darf Mayr resümieren: „Ich bin zufrieden mit der Art und Weise, wie wir derzeit auftreten.“ phi

SV Eberfing – SV Uffing II 8:0 (5:0)

Schiedsrichter: Uwe Melzer (SV Lichtenau Weilheim); Zuschauer: 80; Tore: 1:0 Plonner (5.), 2:0 Plonner (9.), 3:0 Hoiß (11.), 4:0 Plonner (13.), 5:0 Plonner (Elfmeter/36.); 6:0 Plonner (67.), 7:0 Brunner (75.), 8:0 Hoiß (82.)

Uffings Coach Florian Neuner wollte nicht wirklich etwas sagen. Zu sehr hatte ihn der Auftritt seiner Spieler in Eberfing schockiert. „Eine Katastrophe, mehr fällt mir nicht ein.“ Verständlich. Denn im Grunde hätte Schiedsrichter Uwe Melzer nach einer Viertelstunde schon wieder abpfeifen können. War doch schon alles entschieden – 4:0. Martin Plonner, nach Krüns Hubert Holzer die zweite Tormaschine der Liga, hatte zu diesem Zeitpunkt sein Konto auf 25 Treffer aufgestockt. Wohlgemerkt: Vor Anpfiff stand er bei 22. Dreierpack nach 13 Minuten. Und dabei sollte es nicht bleiben, weil Melzer natürlich kein Mitleid mit den Uffingern walten ließ. Es ging weiter, und die Eberfinger hatten nach den Rückschlägen der vergangenen Wochenenden Lust, sich den Frust von der Seele zu schießen. Konnten sie bestens gegen Uffinger, die laut ihrem Trainer „gar nicht auf dem Platz“ waren. Am Ende wurden es acht Nackenschläge, fünf davon hatte Plonner verteilt. phi