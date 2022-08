Saisonstart in der A-Klasse: Dauer-Derby-Zeit

Abteilungsleiter und Trainer in einem: Ioannis Hristoforidis coachtden FC Megas bis September, dann kommt Theodoros Tegos. © cf

Die Karten werden neu gemischt in der Fußball-A-Klasse. Neue Trainer, neue Gegner, ein neues Spielsystem. Wie es ankommt – ungewiss.

Garmisch-Partenkirchen - Sicher ist: Mannschaften und Zuschauer können sich auf eine spannende Derby-Saison freuen.

TSV Murnau II

Alles andere als ein Platz in der Aufstiegsrunde wäre eine Enttäuschung. Das steht für die Reserve des TSV Murnau fest. „Das ist unser klares Ziel, sonst würde ich lügen“, sagt Coach Michael Schmid. Dafür steht ihm ein großer Kader zur Verfügung: 22 Spieler fix, dazu jedes Wochenende Spieler aus der Ersten und der A-Jugend. Eine Prognose, wer mit Murnau um den Aufstieg kämpft, wagt Schmid nicht: „Es wird für alle schwer, am wichtigsten ist wohl, wer stark in die Saison startet.“

TSV Oberammergau

Bis zum Schluss kämpften die Oberammergauer in der vergangenen Saison um den Aufstieg. Es klappte nicht. Das soll sich ändern. „Natürlich wollen wir in die Aufstiegsrunde“, sagt Trainer Markus Mayer. Mit demselben Kader, es gibt weder Zu- noch Abgänge. Jedoch: „Wir wollen einige A-Jugendlichen in die Mannschaft integrieren.“ Zum Start vermissen wird das Team Aaron Wilhelm, „einen unserer wichtigsten Spieler“. Er hat sich in einem Testspiel verletzt, wie lange er ausfällt, ist ungewiss. Vorbereitet hat sich die Elf während der Passionsspiele, trainiert wurde an den spielfreien Tagen und in den Pausen. Mayer lobt den Einsatz seiner Spieler. „Trotz der Schwierigkeiten haben alle super mitgezogen.“

1. FC Garmisch-P. II

Er weiß, wie das ist, wenn man beim 1. FC II als Coach leidet: Sascha Staab (r.) war schon Co-Trainer neben Stephan Lorenz (l.). © Andreas Mayr

Einiges ist neu beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen II. Der Trainer Sascha Staab, der bisher als Co-Trainer fungierte. Drei Spieler, die der Verein vom FC Megas abgeworben hat. Und die Liga, nachdem die Reserve des 1. FC aus der Kreisklasse abgestiegen ist. Ohne Druck möchte sie starten. „Wir wollen einfach eine vernünftige Saison spielen und unsere A-Jugend an den Herrenbereich heranführen“, sagt Staab. Mit der Vorbereitung ist der Coach zufrieden. Besonders freut ihn, „dass so viele junge Spieler mitgezogen haben“. In der Liga macht er keinen klaren Favoriten aus. „Mannschaften wie Grainau und Oberammergau sind eingespielt, aber auch die Reserven von Ohlstadt und Murnau werden stark sein.“

SC Eibsee Grainau

Künftig wird er über die Spielweise der Grainauer grübeln: Coach Christoph Saller in seiner typisch nachdenklichen Pose. © Oliver Rabuser

Das Halten der Klasse. Nur darum ging es für den SC Eibsee Grainau in der vergangenen Saison. Jetzt soll es anders laufen. Mit Christoph Saller hat der Verein einen namhaften Trainer verpflichtet (wir berichteten). In den Abstiegskampf will er nicht mehr rutschen, genauso wenig gleich von der Kreisklasse sprechen. Den Aufstieg, glaubt er, werden eher Murnau II und Oberammergau unter sich ausmachen. „Bei uns geht es erst mal um die Entwicklung.“ Da sieht er Potenzial. „Wir haben gutes Talent, das nur noch geschliffen werden muss.“ Die vier Neuzugänge Andreas Grasegger, Vincent Ostler, Michael Fellner und Tassilo Süßl sind für Saller „definitiv Leute, die uns von Anfang an weiterbringen“.

SV Ohlstadt II

Als Aufsteiger sind die Ziele beim SV Ohlstadt II erwartungsgemäß nicht zu hoch. „Realistisch gesehen soll am Schluss der Klassenerhalt stehen“, sagt Trainer Stefan Frombeck über sein junges Team, in das einige A-Jugendliche gerückt sind. Ob sie Langzeitverletzte wie Maximilian Husel und Sebastian Ziener ersetzen können, wird sich zeigen. „Damit fehlen uns zum Start wichtige Leute.“ Der Favorit steht für Frombeck fest. „Ich denke, dass Murnau die Mannschaft ist, die es zu schlagen gilt.“

FC Mittenwald

Der Junge übernimmt: Hannes Ostler (l.) und Bernd Scholz (r.) präsentieren Maximilian Tauwald als neuen Mittenwald-Trainer. © am

Maximilian Tauwald gibt sich vage. „Wir wollen zwar erst mal schauen, aber trotzdem eine gute Runde spielen.“ Nachdem Helmut Schug aufgehört hat (wir berichteten), steht nun der Lehrer an der Seitenlinie. Am Kader, sagt er, habe sich wenig verändert, nur ein paar haben aufgehört. Konkrete Ziele gibt Tauwald nicht aus, in der Aufstiegsrunde sieht er aber andere. „Ich denke, dass Teams wie Murnau II und der 1. FC II oben landen werden, auch Grainau mit dem neuen Trainer dürfte ein Kandidat sein.“

SV Eschenlohe

Florian Mayr schraubt alle Erwartungen gleich zurück. „Die Platzierung ist mir recht unwichtig, ich will an unsere starke Rückrunde anknüpfen und schauen, was passiert.“ Positive Worte findet er für Murnau II, das seiner Ansicht nach stärkste Team. „Da muss man wirklich Respekt zollen, was sie aufgebaut haben.“

FC Megas GAP

Mit Rückschlägen muss der FC Megas Garmisch-Partenkirchen leben. Trainer Evangelos Chatzis hat aufgehört, Bastian Wilk und Dennis Krinninger nehmen eine Auszeit vom Fußball, drei Spieler kicken jetzt bei der Reserve des 1. FC. Abteilungsleiter Ioannis Hristoforidis übernimmt vorerst als Trainer, ab September kommt Theodoros Tegos. Die Ziele in so einem Umbruch? „Zunächst müssen wir schauen, wie’s läuft, aber der Klassenerhalt wird unser Ziel bleiben“, sagt Hristoforidis. Unterstützen sollen das Team acht neue Spieler, Flüchtlinge aus der Ukraine. „Die müssen aber erst integriert werden.“

SV Uffing II

Für die Reserve des SV Uffing läuft es etwas anders als für den Rest der heimischen A-Klassen-Teams. Derbys wird es in der Hinrunde keine geben. Nur Spiele gegen Mannschaften aus den Kreisen Weilheim-Schongau und Bad Tölz-Wolfratshausen. Trainer Sebastian Graf sieht’s pragmatisch: „Die Wege werden für uns kürzer, wir haben es auf diese Weise bevorzugt.“ Die Ziele sind nach „einer wirklich guten Vorbereitung“ schnell zusammengefasst: „Spaß haben und andere Mannschaften ärgern.“ (David Korber)