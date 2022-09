A-Klasse: Murnau II und 1. FC II glauben nicht, ihr Niveau halten zu können

Musste erst einmal hinter sich greifen: TSV-Keeper Constantin Humpa. © TSV Murnau

Dass der TSV Murnau II in Gruppe 10 der A-Klasse ganz vorne mit spielen würde, war wohl den meisten Fußballanhängern klar.

Murnau/Garmisch-Partenkirchen – Auch die eigene Zielsetzung ist dementsprechend: Alles andere als die Aufstiegsrunde wäre eine herbe Enttäuschung für die Reserve der Bezirksligamannschaft. Doch so einen Start – vier Spiele, vier Siege, 17:1 Tore – hat sich nichtmal Trainer Michael Schmid erträumt.

„Momentan läufts einfach unglaublich gut“, betont der TSV-Coach. All seine Vorgaben setzt das Team um. „Vergangenen Saison hatten wir Probleme, mit Druck umzugehen, ebenso hatten wir in der Defensive öfters Schwierigkeiten.“ Beides kein Thema mehr in Murnau. Erst einen Gegentreffer setzte es bisher. Nur beim 7:1-Kantersieg gegen den FC Mittenwald musste Torhüter Constantin Humpa hinter sich greifen.

Nun startetet an diesem Samstag auch die Murnauer A-Jugend in ihre Landesliga-Saison Für Schmid kein Problem, auch wenn einige der U19-Spieler bei ihm regelmäßig zum Einsatz kommen. „Das wird auch weiterhin der Fall sein, der Kader der A-Jugend ist so groß, dass wir immer welche bekommen.“

Auch beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen II ist man mit dem Start zufrieden. „Gegen Ohlstadt haben wir die drei Punkte etwas aus der Hand gegeben, trotzdem ist das bis jetzt sehr gut“, bilanziert Coach Sascha Staab. Gegen den TSV erwartet er ein „Topspiel, das für beide Mannschaften nicht einfach wird“. Durch Schmids Kopf kreisen ähnliche Gedanken: „Der 1. FC II hatte einen ordentlichen Start, ist aber ähnlich wie wir etwas abhängig von ihrer Bezirksliga-Mannschaft.“ Dass beide Reserve-Teams ihr derzeitiges Niveau halten können, ist für Staab und Schmid unwahrscheinlich. „Dass wir so überragend weiterspielen halte ich nicht für möglich. Es werden auch Mannschaften wie Oberammergau wieder vorne angreifen“, prophezeit Schmid. Sieht auch Staab so: „Gerade läuft alles sehr gut, aber wir machen uns keinen Druck. Wir werden auch wieder Spieler durch Verletzungen verlieren oder, weil sie studieren müssen.“ (dk)