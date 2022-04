A-Klasse: Krün lässt bei Megas Federn - Uffing II gewinnt Derby gegen Murnau II klar

Von: Patrick Hilmes

Teilen

Kampf um jeden Meter: Uffings Sebastian Sauer (l.) und Murnaus Philipp Mann (im Hintergrund Dawid Muras) schenken sich nichts. © Andreas kögl

Durchatmen beim SV Krün: Da spielt der Spitzenreiter der Fußball-A-Klasse beim ersatzgeschwächten FC Megas nur 1:1, baut aber dennoch seine Tabellenführung aus.

Garmisch-Partenkirchen – Warum? Weil der TSV Oberammergau Verfolger Söchering bezwingt. Zudem entscheidet Uffing das Derby der Reserven gegen Murnau klar für sich, und Grainau erfährt ein bitteres Déjà-vu.

SV Uffing II - TSV Murnau II 3:0 (1:0)

Schiedsrichter: Hermann Keil (FC Dettenschwang); Zuschauer: 50; Tore: 1:0 Reising (18.), 2:0 Sauer (55.), 3:0 Großklaus (85.)

Sowohl Florian Neuner als auch Michael Schmid waren im Anschluss an das Derby ziemlich überrascht. Doch während das für den Trainer der Gastgeber im positiven Sinn zutraf, sah sich Schmid wie im falschen Film. „In der ersten Halbzeit müssen wir das Spiel auf unsere Seite ziehen“, findet Murnaus Coach. „Chancen hatten wir zur Genüge, konnten sie aber leider nicht nutzen.“ Mitverantwortlich dafür zeichneten sicherlich Uffings Schlussmann Julius Schnürer und Abwehr-Fels Dominik Eblenkamp. „Eigentlich will ich gar niemand hervorheben“, sagt SVU-Coach Neuner, „aber die beiden haben es sich verdient. Letztendlich war es aber eine tolle Mannschaftsleistung. Alle haben sich bis zum Schluss so richtig reingehauen, Vollgas gegeben und gekämpft bis zum Umfallen.“ Der Führungstreffer der Gastgeber fiel dann auch so, wie es Neuner erhofft und Schmid befürchtet hatte. Ein langer Ball von Schnürer landete am gegnerischen Strafraum, von wo aus ihn Nicolas Reising ohne großes Zögern verwandeln konnte. „Wir wollten mit weiten Bällen agieren“, verrät Neuner. „Mit Klein-klein wären wir Murnau vermutlich ins offene Messer gelaufen.“ In Halbzeit zwei erhöhten dann Sebastian Sauer mit einem Solo über den halben Platz und der eingewechselte Christoph Großklaus zum 3:0-Endstand. „Das 0:2 hat bei uns schon ein wenig die Moral gebrochen“, räumt Schmid ein. ak

FC Megas GAP - SV Krün 1:1 (0:0)

Schiedsrichter: Stefan Rießenberger (SC Pöcking-Possenhofen); Zuschauer: 65; Tore: 1:0 Bahmani (69.), 1:1 Albrecht (81./FE)

Die einen mussten arbeiten, die anderen waren krankheitsbedingt ausgefallen – unter anderem Torjäger Christian Eke. Mit anderen Worten: Der FC Megas Garmisch-Partenkirchen konnte am Samstag nur elf Kicker gegen Spitzenreiter SV Krün aufbieten. Die Ersatzbank der Gastgeber: gähnend leer. Doch irgendwie schafften es die Aufsteiger, dem haushohen Favoriten aus dem Isartal ein Unentschieden abzutrotzen. Daher fällt die Analyse der Partie völlig konträr aus. „Ein geiles Spiel“, schwärmt Megas-Akteur Ioannis Hristoforidis. „Jeder hat für jeden gekämpft, das Beste seit langem.“ Krüns Trainer Stephan Benz hingegen ist restlos bedient. Er spricht von „einem gebrauchten Tag“, von einer „gefühlten Niederlage“ und grundsätzlich von einem „Scheißtag“. Dabei erarbeitete sich sein Team zahlreiche Chancen. Der Ertrag: gleich null. Dafür sorgte SV-Keeper Constantin Lutz laut Benz für „den Super-GAU“, als er dem Gegner einen Traumpass servierte. Mehdi Bahmani musste nur noch Danke sagen. In der Schlussphase, als den Platzherren merklich die Kräfte schwanden, schnappte sich der Krüner Sturmtank Hubert Holzer den Ball und wurde im Strafraum von den Beinen geholt: Elfmeter. Thomas Albrecht verwandelte sicher und verhinderte damit wenigstens die größte Blamage. Doch Coach Benz mag das wenig trösten. „Eine Riesenenttäuschung, wir sind angelaufen wie verrückt“ – völlig ohne Zählbares. „Aber wir haben eben so gespielt, wie wir trainiert haben.“ Am Dienstag kamen vier Kicker zu den Übungseinheiten, am Donnerstag verirrten sich sechs Spieler auf dem Platz. Zu wenig für einen echten Spitzenreiter. Der dezimierte Gastarbeiterklub hat es dem SV Krün bewiesen. csc

SV Söchering - TSV Oberammergau 1:2 (0:1)

Schiedsrichter: Nico Rahm (TSV Peißenberg); Zuschauer: 30; Tore: 0:1 Noll (31.), 1:1 Nebl (62.), 1:2 Sretenovic (90.+2); Gelb-Rot: Ganglbauer (92./SVS)

Erst schepperte das Aluminium, dann folgte der Jubel. In der zweiten Minute der Nachspielzeit wurde Oberammergaus Florian Noll 20 Meter vor dem Gehäuse der Gastgeber gelegt. Luka Sretenovic trat zum Freistoß an und beförderte den Ball unter die Latte und rein ins Tor zum 2:1 für die Gäste. Anschließend erfolgten An- und Abpfiff direkt nacheinander. Keine Zeit für Söchering, nochmals zu antworten. „War auch gut so“, betont TSV-Trainer Markus Mayer. Denn zuvor ging es über 90 Minuten hin und her. Zunächst brachte Noll seine Farben per Kopfball nach Flanke von Kilian Wilhelm in Front (31.). Söchering drückte insbesondere nach der Pause auf den Ausgleich und erzielte ihn in Minute 62. Anschließend hätten beide Teams das „heiße Spiel, indem es von Anfang an zur Sache ging“ (Mayer) für sich entscheiden können. „Doch wir haben uns endlich mal belohnt.“ phi

SC Huglfing - SC Eibsee Grainau 3:2 (0:1)

Schiedsrichter: Pascal Dekinger (DJK Würmtal); Zuschauer: 50; Tore: 0:1 Bilz (37.), 0:2 Anschuetz (48.), 1:2 Buchwieser (56.), 2:2 Keller (60./ET), 3:2 Buchwieser (90.+1)

Andreas Zinn fühlte sich sofort an das Hinspiel erinnert. Seine Grainauer lagen im August 2021 zur Pause mit 3:0 vorne und verloren noch 4:6 gegen Huglfing. Diesmal führten sie kurz nach Wiederbeginn mit 2:0, traten die Heimreise aber mit leeren Händen an. Warum? Weil die Eibsee-Kicker über kein Selbstvertrauen verfügen, der Schiedsrichter in den entscheidenden Situationen gegen sie pfiff, und sie einfach kein Glück haben. „Brutal“, entfuhr es Coach Zinn. Beim 2:1 habe Huglfings Torschütze drei bis fünf Meter im Abseits gestanden, beim 2:2 wurde Grainaus Florian Keller am Kopf angeschossen, beim 3:2 in der Nachspielzeit lag wieder eine Abseitsstellung vor. Der Schiedsrichter erklärte anschließend, dass der Ball aktiv zum Torwart geköpft wurde, dadurch sei eine neue Spielsituation entstanden, in der Huglfings Stefan Buchwieser eher am Ball war als Grainaus Keeper Franz Maurer. „Völliger Käs“, betont Zinn. Der Ball sei seinem Spieler einfach über den Kopf gerutscht. Und dennoch: „Wir haben 2:0 geführt, das müssen wir gewinnen.“ phi

SG Oberhausen/Weilheim - FC Mittenwald 0:0

Schiedsrichter: Matthias Bartl (SV Wielenbach) – Zuschauer: 50; Tore: Fehlanzeige

Mit einer klassischen Nullnummer bei klassischem Aprilwetter haben sich die beiden Mittelfeldteams Oberhausen/Weilheim und Mittenwald getrennt. „Passt schon“, findet FCM-Trainer Helmut Schug. Nur einmal hatte er den Torschrei auf den Lippen, als der Ball nach einem Freistoß von Markus Schug an die Latte knallte und direkt vor Leon Seydel landete. Doch der ließ diese Hundertprozentige ungenutzt. „Kein Vorwurf an ihn“, meint sein Coach. „Er ist einfach kein Stürmer.“ csc

SV Eberfing - SV Eschenlohe 2:0 (2:0)

Schiedsrichter: Felix Thiel (TSV Farchant); Zuschauer: 30; Tore: 1:0 Lindner (12.), 2:0 Hopfensberger (20./ET); Gelb-Rot: Lindner (89./Eberfing)

Im Grunde ist die Geschichte des Spiels schnell erzählt: Eschenlohe kam nicht in die Partie, fing sich zwei frühe Gegentore und verbuchte schlussendlich eine verdiente Niederlage. Nach Abpfiff war Gäste-Coach Florian Mayr etwas ratlos, denn „es gab keinen Grund dafür, dass wir so passiv agiert haben“. Eschenlohe ließ sich von den athletischeren Gegenspielern in den Zweikämpfen den Schneid abkaufen und lief meist nur hinterher. Zudem leisteten Mayrs Schützlinge bei den Gegentoren ordentlich Beihilfe. Zwar kamen sie anschließend besser in die Partie, das änderte aber nichts an Mayrs Fazit: „Insgesamt war das kein guter Auftritt von uns.“ phi