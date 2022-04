Ängstlich, formschwach, ratlos

Von: Oliver Rabuser

Was läuft nur falsch? Diese Frage stellt sich Routinier Simon Nutzinger zur Zeit immer öfter. © Andreas Mayr

Der SV Ohlstadt schlittert nach 0:3 beim FC Real Kreuth immer mehr in die Krise – Nächstes Spiel der Fußball-Kreisliga wird zum „Charaktertest“.

Kreuth – Der Abwärtstrend hält an: Der SV Ohlstadt bleibt nach der 0:3-Niederlage in Kreuth nach der Winterpause weiterhin sieglos. Der Abstand zu den Abstiegsrelegationsplätzen schmilzt.

„Bad Kohlgrub wird zum Charaktertest für uns“, blickt Jan Tischer sorgenvoll auf das Derby beim punktlosen Schlusslicht am kommenden Sonntag. Der SVO-Coach sah im zweiten Abschnitt erstmals „gute Ansätze“. Die aber reichten nicht annähernd, um der wackeligen Struktur innerhalb der Mannschaft Einhalt zu gebieten.

„Ich muss selbst sehen, was ich aus den letzten Spielen lernen kann, um die Jungs wieder in die Spur zu bringen“, kommentiert Tischer ernüchtert. Erste Maßnahme: Jonas Thümmler bekommt eine Woche trainingsfrei. Dem Kapitän geht seit Wiederbeginn der Runde überhaupt nichts auf; einfachste Bälle verspringen, und der Frust wird größer. Neben Thümmler ist Simon Nutzinger für den Coach das große Thema. Der Routinier warf mit seiner Leistung neuerlich Fragen auf, wurde wieder vorzeitig vom Platz geholt.

„Der Kopf ist einfach nicht frei.“ Mit dieser Einschätzung begründet Tischer eine Vielzahl von Missverständnissen im Spiel des SVO. Der ursprüngliche Plan für das gestrige Match hatte eine kurze Halbwertszeit. „Wir wollten die Null halten und defensiv alle zusammenarbeiten.“ Beinahe wären die Boschet-Kicker in Führung gegangen. Doch fehlten Maximilian Schwinghammer nach dem Anspiel in die Tiefe wenige Zentimeter, um am Kreuther Schlussmann vorbei zu haschen. Diese an sich unbedeutende Situation sorgte im Kollektiv für Selbstzweifel. „Der Spielaufbau wurde sofort schlechter, plötzlich schlagen wir nur noch lange Bälle“, moniert Tischer. Die Folge: Ohlstadt ließ trotz Überzahl die Flanke von außen zu, die Franz Huber im Zentrum per Fallrückzieher zum 0:1 versenkte.

Fortan agierte der SVO immer ängstlicher. „Alles, was wir eigentlich wollten, machten wir nicht mehr“, bedauert der Coach. Beim 0:2 leisteten sich die Gäste einen Ballverlust, im Umschaltspiel unterliefen sie den hohen Ball auf Moritz Mack. Die Kreuther Torschützen deckten sich akkurat mit jenen Akteuren, vor denen Tischer im Vorfeld explizit gewarnt hat. Richtig bitter wurde es nach der Pause: Zuerst bekam der eingewechselte Michael Guglhör einen Ellbogen ins Gesicht, dann Kreuth einen Elfer zugesprochen, der zum 0:3-Endstand führte.