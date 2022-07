Toto-Pokal: Alarmstufe Rot in Krün - Murnau überzeugt und trifft auf Ohlstadt

Von: Oliver Rabuser, Andreas Mayr

Aufhalten haben sich die Fußballer des 1. FC Penzberg am Ende doch nicht lassen, auch wenn es der Schlehdorfer Leonardo Vocaj (r.) gegen Marco Hiry versucht hat. © or

Es war nicht die Runde der großen Überraschungen – mit vielleicht zwei Ausnahmen.

Garmisch-Partenkirchen – Das rumänische Team von Geto-Dacii kegelte den SV Krün aus dem Pokal, der FC Megas setzte sich im Ortsduell gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen durch, der freilich nur eine Zweite Mannschaft ans Kainzenbad geschickt hatte. Runde drei steigt dann in der kommenden Woche.

SG Oberau-Farchant – TSV Murnau 0:9 (0:5)

Tore: 0:1 (1.) Schmidt-Cabrera, 0:2 (5.) Adelwart, 0:3 (16.) Schneeweiß, 0:4 (36.) Adelwart, 0:5 (41.) K. Ott, 0:6 (46.) Henn, 0:7 (55.) Henn, 0:8 (62.) Bauer, 0:9 (64.) Kutter.

Als Mann, der den Fußball liebt, sah Stefan Lorenz den Murnauern natürlich gerne beim Kicken zu. „Ist schon eine geile Mannschaft“, sagt der neue Trainer der SG Oberau-Farchant. Zumal der Bezirksligist mit aller Ernsthaftigkeit den Platz betrat. „Locker geht bei uns nicht“, betont TSV-Trainer Sven Teichmann. Ihm kam Oberau als Kontrahent gerade recht. Seine Philosophie in der Vorbereitung sieht zum Ende hin gerne klassen-tiefere Gegner vor. Um Selbstvertrauen zu sammeln und Tore zu schießen. Der Plan ging beim 9:0-Erfolg auf. Mit neun Gegentoren war der Kreisklassenklub noch gut bedient. Murnau ließ Chancen liegen, „die du in der Bezirksliga nicht nochmals kriegst“, betont Teichmann. Dennoch freute ihn, wie sein Team mit den „zehn Mann vor dem Tor“ umging.

Lorenz war froh um die Partie, weil sie viel Anlass zur Analyse bot. Sein Hauptthema in der Vorbereitung: Raumverschiebung. „Da haben wir wahnsinnig viele Defizite – und Potenzial“, betont er. Die ersten Ansätze der Arbeit verfolgte Lorenz mit Wohlwollen. Auch wenn Murnau kaum ein Maßstab sein konnte. „Selbst in Top-Besetzung hätten wir keine Chance gehabt.“ am

FC Bad Kohlgrub – TSV Peiting 1:2 (0:2)

Tore: 0:1 Hindelang (9.), 0:2 (25.) Lotter, 1:2 (62.) Maintz

Gute Seiten, schlechte Seiten beim FC Bad Kohlgrub: Hälfte eins lief nicht wie geplant und führte letztlich zur 1:2-Niederlage gegen Peiting. Dafür sah Oliver Pajonkowski seine Mannen nach dem Wechsel mindestens ebenbürtig. „Sehr gut mitgehalten“, urteilt der Trainer. Was war davor passiert? Pajonkowski ließ ein eher ungewohntes System mit zwei Stürmern und einem weit vorne agierenden Mittelfeldspieler probieren. Hat nicht so gut funktioniert, weil seine Fußballer nicht wussten, wie sie den freien Raum im Mittelfeld verteidigen mussten. „Ich hab’s bewusst bis zur Halbzeit weiterlaufen lassen“, sagt der Coach. Schließlich sollte sein Team lernen. Danach stellte er um, forderte von seinen Kohlgruber wieder mehr die üblichen Tugenden (simple Pässe, gute Arbeit am Mann) ein – die Belohnung gab’s prompt: Christian Maintz verkürzte auf 1:2. Ein zweiter Treffer war möglich, fiel aber nicht. Pajonkowski hakt den Abend dennoch positiv ab: „Wir hatten gute Spielzüge drin.“ am

SG S’bruck/S’soien – Unterammergau 0:4 (0:1)

Tore: 0:1 (24.) Buchwieser, 0:2 (48.) Klarwein, 0:3 (65.) Kroeker, 0:4 (67.) Klarwein

Göttlicher Beistand für den WSV Unterammergau: In der Startelf stand David Bender, Engel-Darsteller bei der Passion. Obwohl er wegen der Auftritte kaum trainieren konnte, fiel er direkt auf. „Hut ab, auch ohne Training sehr präsent“, lobt Ludwig Hutter den Defensivmann. Seine Leistung passte zu einem gelungenen Abend gegen die Spielvereinigung aus Schwabbruck und Schwabsoien, der mit einem 4:0-Erfolg endete. Der Gegner sei keinesfalls Laufkundschaft gewesen, betont der Sportliche Leiter. Vorige Saison belegten die Gastgeber noch Rang drei in der Kreisklasse 4. Doch das junge Team des WSV – Durchschnitt 23,1 Jahre – hat sich seinen Ehrgeiz und Spaß trotz Relegationsdrama behalten. „Spielanteile deutlich zu unseren Gunsten“, sagt Hutter. Die Tore für das dezimierte Unterammergauer Team (viele Urlauber) schossen Josef Klarwein (2), Andreas Buchwieser und Julian Kroeker. Letzterer fiel dank seiner exzellenten körperlichen Verfassung auf. „Da ist kein Gramm Fett dran“, lobt Hutter. Zudem nimmt Kroeker eine immer wichtigere Rolle im Mittelfeld ein. am

FC Kochelsee-Schlehdorf – 1.FC Penzberg 1:3 (1:2)

Tore: 0:1 (26.) Taffertshofer, 0:2 (29.) Sik, 1:2 (45.) Raffeiner, 1:3 (56.) Taffertshofer

Die Liste der Ausfälle reichte von Juri Schindler über Simon Wagner bis hin zu Torjäger Matthias Leiß, den eine Rippenprellung plagt. Dennoch verkauften sich die Schlehdorfer in Summe nicht schlecht gegen den ambitionierten Bezirksligisten. Vor allem bis zur Pause habe man „gut Paroli geboten“, resümierte Maximilian Jochner. Den beiden Gegentreffern haftete eine unglückliche Note an. Bei Gabriel Taffertshofers Freistoß stand die Mauer falsch. „Den musst du aber erst so treffen“, urteilte Jochner. Wenig später fiel ein im Strafraum abgefälschter Ball dem Penzberger Schützen vor die Füße. Hoffnung kam auf, als Stefan Raffeiner FC-Keeper Korbinian Neumeier mit einem ruhenden Ball von der Mittellinie düpierte. Abschlüsse von Michael Schratt und Sebastian Reißenweber landeten zudem an Latte und Außenpfosten. Abermals Taffertshofer mit einem nicht unhaltbaren Distanzschuss erledigte dann aber die Pflicht für den Favoriten.

Jocher betonte, dass das Zentrum entsprechend der Vorgaben kompakt und dicht gehalten wurde, man aber „anfällig über Außen“ gewesen sei. Die Crux einer Dreierkette. Zudem habe er ob der 18 verfügbaren Spieler nach dem Seitenwechsel auch Kicker aus dem zweiten Glied gebracht. Überraschung: Neben Leo Vocaj, der nach eigener Aussage Teil des Kaders sein möchte, stand auch dessen Bruder, der Ex-Profi Liridon 45 Minuten auf dem Platz. or

ASV Antdorf – SV Ohlstadt 1:6 (0:1)

Tore: 0:1 (38.) Fischer, 0:2 (55.) Guglhör, 0:3 (58.) Augscheller, 0:4 (73.) Frombeck, 1:4 (77.) Spasic, 1:5 (84.) Thümmler, 1:6 (88.) Fischer

Erste Halbzeit pfui, danach aber weitestgehend hui: So lässt sich der zweite Pokalauftritt des SVO zusammenfassen. Zur Pause war Stefan Schwinghammer weit entfernt vom Einverständnis mit der Vorgehensweise seiner Mannen, die allerdings zuletzt auch hart trainiert haben. „Gegen einen frischen, laufstarken Gegner zu kompliziert gespielt und viele Fehler gemacht“, bilanziert der erfahrene Coach. Im zweiten Abschnitt setzten sich dann Qualität und Fitnesslevel klar durch. „Wir haben einfacher und mehr über die Flügel gespielt“, sagt Schwinghammer. Ursprünglich hätte abermals die Reserve den Cup bestreiten sollen. Doch da hakte es am Personal, sodass die Kreisligaelf das Match in Antdorf als zusätzliche Übungsschicht anpackte und sich infolge des halben Dutzends an Treffern ein Derby gegen den TSV Murnau am kommenden Mittwoch sicherte. or

FC Megas GAP – 1.FC Garmisch-P. II 2:1 (0:1)

Tore: 1:0 (35.) Eke (Foulelfmeter), 1:1 (55.) Schmölzer, 2:1 (88.) Eke

Freilich kam der Derbycharakter in dieser Partie nicht zu kurz, auch wenn die Gäste vom Gröben in Partenkirchen mit einer Reserve fern der Bestbesetzung antraten. Pikant an diesem Match waren die drei Ex-Megas-Kicker, die im Sommer zum 1.FC gewechselt waren und allesamt auch zum Einsatz kamen. Megas ging durch Christian Eke per an ihm selbst verschuldeten Foulelfmeter in Front. Der Kreisklassen-Absteiger verschoss kurz nach Seitenwechsel zunächst einen Strafstoß, ehe Julian Schmölzer eine Freistoßflanke aus dem Halbfeld am zweiten Pfosten freistehend einköpfte. Der Schlussakkord gehörte dann wieder der Multikulti-Truppe vom Kainzenbad. Nach flinken Doppelpässen mit Mohamed Muthanna gelang Eke das späte Siegtor. „Ich hätte nicht gedacht, dass die Mannschaft schon so gut funktioniert“, sagt Megas-Sprecher Ionannis Hristoforidis, eingedeckt mit sieben neuen Kickern in der Startelf. or

Geto Dacii GAP – SV Krün 2:1 (1:0)

Tore: 1:0 (35.) Lazar, 2:0 (82.) Enache, 2:1 (90.+6) M.Schmidt

Das war ein erster Coup von B-Klassen-Aufsteiger Geto-Dacii gegen den zwei Ligen höher spielenden SV Krün. „Ich glaube, die Krüner haben gedacht, das wird ein leichtes Spiel für sie“, sagt Adrian Lazar, Spieler und Teamsprecher im rumänischen Verein. „Aber das war es nicht.“ Mit „ein bisschen Glück“, das räumt Lazar ein, machte der B-Klassist am Ende das Rennen. „Aber Krün hat auch nicht viel gemacht“, sagt er fast schon verteidigend. Lazar selbst sorgte mit einem feinen Schuss aus 25 Metern für das 1:0, nach der Pause köpfte Daniel Enache den Ball zum 2:0 in die Maschen. „Da kam Krün dann richtig in Not, konnte sich aber nicht mehr befreien.“

Stephan Benz auf der Gegenseite räumt ein, dass sein Team nicht wirklich glänzte. „Aber bei uns ist schon jetzt absolute Alarmstufe Rot“, betont der SV-Coach nach dem Pokal-Aus. „Uns ist bewusst geworden, wo unsere Grenzen sind.“ Krün präsentierte sich weitgehend harmlos. Es haperte praktisch überall. „Harmloser Sturm, kein Kombinationsspiel, Auflösungserscheinungen in der Abwehr“, moniert Benz. Die Abgänge und Ausfälle – Hubert Holzer ist mittlerweile am Knie operiert – seien aktuell nicht annähernd zu kompensieren. Benz war aber auch genervt vom Auftritt der Rumänen, denen er Fallsucht unterstellte. „Macht auch keinen Spaß, da Fußball zu spielen.“ or