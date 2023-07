Anderes Kaliber, andere Taktik: 1. FC zu Gast beim TuS Geretsried – Bierling fällt lange aus

Von: Oliver Rabuser

Bittere Nachricht für den 1. FC: Nicolai Bierling (r.) hat sich bei einer privaten Aktivität am Fuß verletzt und droht lange auszufallen. Vorerst wird ihn Ludwig Scherer ersetzen, der sich aber schon bald gen USA verabschieden wird. F: Rabuser © Oliver Rabuser

Den Auftakt in die neue Saison hat der Aufsteiger aus Garmisch-Partenkirchen gewinnen können. Nun wartet der erste gestandene Landesligist auf den 1. FC GP.

Garmisch-Partenkirchen – Es war ein Ausrufezeichen, wie es jeder Aufsteiger zu Saisonbeginn gerne setzen würde. Der 3:0-Erfolg über die SpVgg Feldmoching war für den 1. FC Garmisch-Partenkirchen ein erster Schritt zur Akklimatisierung in der Landesliga. Doch nicht alle Kontrahenten werden so klein beigeben, wie die handlungsschwachen Münchner. Heute ab 18.30 Uhr wartet mit dem TuS Geretsried ein anderes Kaliber auf die Werdenfelser.

Allein die Vorzeichen stützen diese These: Gegen die Geretsrieder schaffte der 1. FC auf dieser Ebene noch keinen Sieg. Die bisherige Ausbeute beläuft sich auf ein spärliches Remis, bei dem der TuS im Laufe der Partie zwei Spieler durch Platzverweis verlor. Obendrein will sich die Elf des jungen Trainers Daniel Dittmann sicherlich für die 0:1-Auftaktniederlage gegen den TSV Kastl rehabilitieren, zumal die jüngsten Transfers der Geretsrieder auf andere Ziele als den Nichtabstieg schließen lassen. „Qualitativ überragender Kader, auch in der Breite“, weiß FC-Coach Florian Heringer, der den TuS „ganz vorne“ sieht. Indizien, die nicht zwingend den nächsten Erfolg der Garmisch-Partenkirchner in Aussicht stellen; die aber auch nicht uneingeschränkt als Nachteil auszulegen sind. Schließlich beeindruckte der 1. FC mit seiner Strategie zum Auftakt – auch losgelöst der Qualität des Gegners. Die Defensive vermittelte einen stabilen Eindruck, ein paar achtlose Momente beim Stand von 2:0 ausgenommen. Dass Jakob Jörg wegen muskulärer Bedenken aussetzen muss, ärgert den Spieler mehr, als es dem Kollektiv schadet. Gegen Feldmoching sprang Christoph Schmidt ein und machte seine Sache gut.

Doch den FC erreichte am Montag die erste Hiobsbotschaft: Nicolai Bierling zog sich bei privaten Aktivitäten eine Fußverletzung zu. Heringer geht von rund sechs Wochen Ausfallzeit aus. „Extrem bitter, jetzt, wo es um Eingewöhnung sowie Abläufe geht und so viele Spiele anstehen.“ Noch steht mit Ludwig Scherer ein adäquater Ersatzmann bereit. Doch nach dem kommenden Wochenende geht es für Scherer zurück zum Studium in die USA. „Wir haben einen breiten und guten Kader, der das auffangen kann.“

Ein Kader, aus dem gegen Feldmoching insbesondere zwei Akteure hervorstachen: Momo Ndiaye und Kevin Hock. Ndiaye habe „ein sehr starkes Spiel“ gemacht. Der 30-Jährige agierte im Spielaufbau schnörkellos, war immer umgehend zur Stelle, wenn Handlungsbedarf im Zentrum bestand. Hock imponierte einmal mehr durch Willen und Einsatz. Der Mittenwalder gewann Kopfballduelle gegen weit größere Gegenspieler, leitete so den Führungstreffer ein und traut sich mehr im Abschluss zu. Freilich könnte Hock Räume nach vorne noch besser nutzen. In diesem Kontext erinnert Heringer aber daran, wo Hock „vor gut einem Jahr noch spielte“ – beim SV Krün in der A-Klasse.

Im Ressort Attacke setzt Heringer indes auf das Stiften von Unruhe und Verwirrung durch ständige Positionsrochaden der offensiven Dreierreihe. „Das macht es schwerer für den Gegner, weil alle drei unterschiedliche Typen sind.“ In Geretsried wird der Schwerpunkt gleichwohl ein anderer sein. Heringer verrät das Rezept: „Sehr kompakt gegen den Ball spielen und den Stürmern mit ihrer individuellen Klasse keine Räume anbieten.“ (or)