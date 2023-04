Annika Doppler dreht mit spätem Doppelpack Spiel gegen SSV Anhausen

Von: Patrick Hilmes

Teilen

Matchwinnerin Annika Doppler erzielte beide Treffer des TSV Murnau. © Andreas Mayr

Der TSV Murnau hat dank Annika Doppler knapp gegen den SSV Anhausen gewonnen. Die Spielertrainerin drehte die Partie kurz vor Schluss.

Murnau - Nachdem die Fußballerinnen des TSV Murnau zuletzt zwei Partien der Landesliga Süd mangels erforderlichem Personals absagen mussten, haben sie sich nun mit drei Punkten zurückgemeldet. Mit 2:1 (0:0) behielten sie am Sonntagnachmittag knapp die Oberhand gegenüber dem SSV Anhausen.

Als Matchwinnerin erwies sich einmal mehr Spielertrainerin Annika Doppler. Denn der Landesliga-Neuling war nach der torlosen ersten Halbzeit in Minute 65. mit 1:0 in Führung gegangen. Dieses Ergebnis hatte bis 83. Minute bestand. Dann erzielte Doppler zunächst das 1:1, ehe sie die Murnauerinnen mit ihrem zweiten Treffer in der Schlussminute doch noch jubeln ließ. (phi)