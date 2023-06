Annika Doppler will „letztes gemeinsames Spiel genießen“ - Murnauerinnen vor Auflösung

Von: Patrick Hilmes

Ein letzter gemeinsamer Jubel? Das Team um Annika Doppler (l.) und Franziska Fischer droht sich aufzulösen. Foto: Am © Am

Trotz des aktuell belegten Abstiegsranges, geht Spielertrainerin Annika Doppler vom TSV Murnau „ohne Druck“ in die womöglich letzte Partie ihres TSVs.

Murnau – Das Saisonfinale steht an und die Fußballerinnen des TSV Murnau stehen auf einem Abstiegsplatz. Um den noch zu verlassen, müssen sie an diesem Samstag gewinnen. Kein leichtes Unterfangen, empfangen sie doch den Meister der Landesliga, den SV Kirchberg. Zugleich muss der TSV auf einen Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. Geratskirchen und Passau liegen einen Punkt vor den Murnauerinnen, Wacker München II zwei Zähler.

TSV Murnau: „Es ist sehr kritisch grad“

Maximaler Druck also? Nein. Denn das Team von Spielertrainerin Annika Doppler geht in dieses Finale, als wäre es ihr letztes. Und dabei ist nicht die Rede von ihrer letzten Partie in der Landesliga. Denn Doppler gesteht vor dem Duell mit Kirchberg: „Es ist sehr kritisch grad. Denn es sieht danach aus, dass es uns nächstes Jahr überhaupt nicht mehr gibt.“ Der Mannschaft droht die Auflösung.

Einige Spielerinnen hängen nach dieser Saison ihre Fußballschuhe an den berühmten Nagel. „Und Ersatz zu finden ist sehr, sehr schwierig“, gibt Doppler zu bedenken. Geschieht in personeller Hinsicht daher nicht noch ein Wunder, wird die Mannschaft nach dieser Spielzeit wohl abgemeldet werden müssen.

Doch noch mag Doppler gar nicht soweit denken. Erst mal freut sie sich darauf, nochmals mit dem Team aufs Feld gehen zu können – „ohne Druck“. Wobei, die letzte Partie will niemand verlieren und erst recht nicht dann auch noch absteigen. Daher hofft die Spielertrainerin darauf, dass Kirchberg schon zu viel den Meistertitel gefeiert hat und zugleich nicht in Top-Besetzung auflaufen wird. Kann auch Murnau nicht. Lediglich elf Damen kann Doppler aufbieten, darunter mit Antonia Hoppe eine Ehemalige.

Doch egal, wie das Finale verlaufen mag, Doppler will vor allem eines: „Unser letztes gemeinsames Spiel genießen.“ (phi)