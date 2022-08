Die Freude kommt verspätet: Arbeitssieg des 1. FC Garmisch-Partenkirchen gegen Denklingen

Von: Oliver Rabuser

Akrobatische Einlage – ohne Torerfolg: Christoph Schmidt trifft den Ball volley. © or

Nicht schön, aber effektiv: Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen holt einen Dreier gegen Denklingen und setzt sich erst einmal in der Spitzengruppe fest.

Garmisch-Partenkirchen – Durch den 2:1-Heimerfolg über den VfL Denklingen hat der 1. FC Garmisch-Partenkirchen erstmals in dieser Saison den zweiten Sieg am Stück geschafft. Der Dreier war nicht unverdient, stand aber zu keiner Zeit auf stabilem Fundament, weil die Hausherren das mögliche 2:0 oder 3:1 trotz guter Möglichkeiten verpasst hatten.

Es dauerte ein paar Minuten, ehe sich bei den FC-Fußballern die Freude einstellte. „Hey, haben wir verloren oder was?“ rief Maximilian Heringer in Richtung Spielerhütterl, wo einige abgekämpfte FC-Recken alle Viere von sich gestreckt hatten. Als sich dann aber alle zum üblichen Kreis versammelt hatten und auch Momo Ndiaye mit Arne Albl im Schlepptau herbeigeeilt waren, stimmte Florian Adlwärth wenigstens ein „dreifaches Zickezacke“ an, um das Bewusstsein für das Erreichte zu schärfen. Der 1.FC ist auf dem besten Wege, sich tatsächlich in der Spitzengruppe der Bezirksliga Süd zu etablieren. Und das kann so verkehrt nicht sein.

Mitunter liegt das bisherige Abschneiden an einer stabilen Defensive, aber auch an einem breiten Kader, der neben personellen Rotationen auch taktische Varianten hergibt. So stellte Trainer Florian Heringer diesmal den emsigen Adlwärth in die Dreierabwehrreihe, Christoph Schmidt hingegen als Staubsauger davor auf. „Um die Umschaltmomente der Denklinger zu vermeiden“, erläutert der Coach. Zwar passierten diese Situationen wegen einiger Ausfälle bei den Gästen nur sehr bedingt, doch eine stabile Hintermannschaft schadet bekanntlich nie.

Vor allem nicht, wenn man bereits kurz nach Anpfiff in Front liegt. Jonas Poniewaz nutzte einen doppelten Stockfehler eines VfL-Verteidigers aus zentraler Position zum Schlenzer in den Torwinkel – 1:0. Schön anzuschauen war der Treffer allemal, die Freude darüber währte aber nur kurz. „Wir haben ein Geschenk von Denklingen angenommen, dann aber selbst eines gemacht“, merkt Heringer an. Gemeint war der Konter über Simon Ried und Andreas Schiessl, der auf Kevin Hocks Zaudern im Rückraum nach abgewehrtem FC-Eckball basierte. Die Hausherren sortierten sich aber neu und schlugen kurz vor der Halbzeitpause wieder zurück: Moritz Müller wurde am Strafraum mittig angespielt, blieb im Dribbling durchsetzungsstark, hatte dann aber das nötige Glück, dass sein Linksschuss akkurat gegen die Bewegung von Keeper Manuel Seifert abgefälscht wurde – 2:1.

Nach dem Seitenwechsel verlor die Partie an Attraktivität. „Wir haben Struktur vermissen lassen“, beanstandet der Coach. Sein Team habe sich anstecken lassen. Wovon genau, vermochte der 38-Jährige so kurz nach dem Spiel nicht zu erklären. „Hektik oder keine Ahnung.“ Auf jeden Fall gab es weniger geordnete Ballpassagen und zielführende Spielzüge. „Irgendwie den Faden verloren“, rätselt Heringer.

Der FC bekam kaum mehr Tiefe in sein Offensivspiel. Adlwärth segelte ein Eckball auf den Kopf, er nahm den Ball aber mit dem Schopf. Jakob Jörg drosch eine Freistoßflanke von Jonas Schrimpf aus kurzer Distanz über die Querlatte. Müller hingegen wurde mehrfach zurückgepfiffen. So entschied das Stretching zweier Akteure die Partie. Streckte sich FC-Tormann David Salcher beim feinen Freistoß von Ried erfolgreich, fuhr auf VfL-Seite Schiessl bei einen Diagonalball am Fünfer das lange Bein vergebens aus.