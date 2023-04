Kreisklasse-Aufstiegsrunde: Ascholding bleibt ohne Ausbeute – FCKS ohne Sieg dicht am Aufstieg

Von: Rudi Stallein

Hohes Bein: Umkämpft war die Partie zwischen den Ascholdingern um Marinus Poschenrieder (li.) und Christian Klein (re.) und Panagiotis Zormpas’ ASC Geretsried, der mit 2:1 die Oberhand behielt. Foto: hans lippert © hans lippert

Die SG Ascholding-Thanning bleibt auch im vierten Spiel des Jahres ohne Sieg, während der FC Kochelsee-Schlehdorf dem Aufstieg entgegenblickt.

SG Ascholding-Thanning - ASC Geretsried 1:2 (1:0) – Das Glück läuft der Spielgemeinschaft in diesem Jahr wirklich nach. Trotz einer starken ersten Halbzeit mit einer 1:0-Pausenführung kassierten die Gastgeber gegen den ASC Geretsried am Ende ihre vierte Niederlage und bleibt damit in 2023 noch ohne Sieg. „Ich bin trotzdem angesichts unserer personellen Situation total zufrieden“, versicherte SG-Trainer Florian Rensch.

„In der ersten Halbzeit waren wir absolut überlegen und hätten höher führen müssen.“ Das sah auch Cem Acikbas so. „Die erste Halbzeit geht klar an Ascholding, da waren wir richtig schlecht“, so der ASC-Coach, dessen Team froh sein und sich bei Torhüter Kevin Rehmann bedankten konnte, dass es mit Beginn der zweiten Halbzeit nur 1:0 durch das Kopfballtor von Tomas Paciaroni (45.+2) zurücklag. Kurz nach Wiederbeginn sah Rensch „die beste Geretsrieder Szene des ganzen Spiels“: Andreas Zimolong suchte im Zentrum den eingewechselten Andreas Mathäus, dieser ließ den Ball prallen, und Zimolong zog von der Strafraumgrenze ab 1:1 in der 47. Minute. In der 68. Minute traf Mathäus nach Ecke von Florian Krone zum 2:1 für die Gäste, aus abseitsverdächtiger Position – auch darin waren sich die Trainer einig. „In der zweiten Halbzeit waren wir die klar bessere Mannschaft und haben noch einige Chancen nicht gemacht“, so das Fazit von ASC-Trainer Acikbas. „Taktisch und kämpferisch war das von meiner Mannschaft eine sehr gute Leistung. Das Ergebnis stimmt halt nicht. Das wir uns nicht belohnt haben, ist das Einzige, was wir uns vielleicht vorwerfen könnten“, hielt SG-Coach Rensch fest. „Die Einstellung der Mannschaft war top, davor ziehe ich meinen Hut.“ rst

FC Kochelsee Schlehdorf - TSV Erling-Andechs 3:3 (2:2) – Das Siegen verlernt, doch nur drei Punkte vom Aufstieg entfernt. Aber FCKS-Coach Maxi Jochner hat Zweifel, ob das Team die Ausgangslage ähnlich sieht. „Ich weiß nicht, ob der Wille da ist, erfolgreich zu sein und aufzusteigen“, verzweifelt der Coach an den Fehlern beim 3:3. „Leichter als heuer wird es nicht“, meint er. Er sieht die Mannschaft „irgendwo in einem Vakuum“. Den Kochelseern scheint „ein Stück weit die Energie“ zu fehlen, obwohl alles so gut begann. Matthias Leiß stellte mit einem halbhohen Drehschuss auf 1:0, Yuri Schindler setzte einen Abpraller ins Netz. Dann der unerklärliche Abfall. „Wir schaffen es tatsächlich nach 2:0 nach acht Minuten, dass der Gegner wieder auf die Füße kommt.“ Exemplarisch zielt Jochner auf das 2:2, als Ludwig Metz nach einem Flugball über das halbe Feld völlig ungedeckt einschießen durfte. Da half auch das zweite Tor von Leiß nach Kopfballablage Stefan Raffeiner nichts mehr. or