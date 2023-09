Auf der Suche nach Effizienz und Erfolg – Garmisch-Partenkirchen in der Tabelle weit abgerutscht

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Eine Szene von wenigen, zu wenigen: Vitus Wagensonner (Mitte) feiert mit Jonas Schrimpf und Julian Ademi seinen Treffer gegen Schwaig. Doch es bedarf für den 1. FC mehr als nur diese individuellen Erfolgserlebnisse. FOTO: oliver Rabuser © oliver Rabuser

Nach einem guten Auftakt in die Landesliga-Saison musste der FC GP mehrere Rückschläge hinnehmen. Gegen Unterföhring soll mal wieder ein Erfolgserlebnis her.

Garmisch-Partenkirchen – Auf den erfolgreichen Saisonauftakt folgte alsbald die harte Realität. Die Ursachen für das steile Gefälle hinunter in die Abstiegszone der Fußball-Landesliga sind erklärbar, weil sie personeller Natur sind. Doch es bedarf wieder ein Erfolgserlebnis für den 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Das ist beim FC Unterföhring keineswegs ausgeschlossen. Doch muss dafür das Level an Effizienz ein höheres sein als in den vergangenen Wochen.

Für Florian Heringer ist es keine einfache Zeit. Erstmals seit seinem Dienstantritt am Gröben muss er sich mit Widerständen dieses Ausmaßes auseinandersetzen. Ein Großteil des Personals fehlt, befindet sich entweder im Urlaub oder im Lazarett. Julian Bittners Langzeitausfall trifft das Team hart. Auch Noah Pawlak hinterlässt eine Lücke – für lange Zeit. Denn die MRT-Untersuchung hat ergeben, dass sich der 19-Jährige das vordere Kreuzband gerissen hat. Mit Bittner und Pawlak fallen somit zwei junge Spieler mit Perspektive beim 1. FC aus.

Es gibt aber auch positive Nachrichten aus der Kabine: Mit Christoph Schmidt kehrt ein wichtiger Baustein der Defensive aus dem Urlaub zurück. Schmidt wird anders als Michel Naber, der zuletzt ebenfalls fehlte, ohne Verzug in die Startelf rücken. Naber kann sich mit Selvedin Mesanovic auf der Ersatzbank austauschen. Der nämlich gibt heuer sein Debüt beim FC. Wegen eines Jobwechsels hat der zweitbeste Torjäger des FC in der Vorsaison kaum mehr Zeit für den Fußballer-Alltag. In dieser Trainingswoche konnte Mesanovic aber mitwirken. Zur Freude Heringers: „Selvi hat oft bewiesen, dass er nicht lange für ein Tor braucht.“

Freilich ist der Coach über nahezu jede Option dankbar. Fabio Koch wäre auch so eine. Die vergangenen Wochen mit Zweitspielrecht im Heimaturlaub, kehrte der bullige Sturmtank Anfang der Woche ins Training zurück. Allerdings ist unklar, ob Koch die Kaserne in Mittenwald so zeitig verlassen darf, um den Fahrplan der Mannschaft an die Unterföhringer Bergstraße einhalten zu können.

Bleiben noch die inhaltlichen Fragen zu klären. Heringer besprach sich während der Woche intensiver als gewöhnlich mit seinen Schützlingen. Vornehmlich über jene Belange, die es „abzustellen oder zu verbessern“ gilt. Quintessenz des Ganzen: „Wir haben gute Ansätze gefunden.“ Mutmaßlich wird der Coach seine Elf statisch gesehen defensiver als in Vollbesetzung ausrichten. Zwar wurde ihm das gegen Schwaig von Außen als Passivität ausgelegt, doch gleichwohl dient das Spiel gegen Forstinning als Beispiel dafür, was im umgekehrten Fall passieren kann. Der Gegner profitierte vom forschen Angriffspressing des 1. FC. Zahlreiche gefährliche Konter waren die Folge. Deshalb fordert Heringer gegen Unterföhring ein „besseres Verhältnis“ zwischen Angriff und Verteidigung. Und – wenn auch nur hinter vorgehaltener Hand – einen Sieg und damit einen Befreiungsschlag. (or)