Phase Eins des Pilotenprojekts im Kreis Zugspitze beendet –Antworten auf die wichtigsten Fragen

Wer zuletzt lacht, lacht am besten? In der ersten Saisonphase hat sich der WSV Unterammergau (rote Trikots) Platz eins in der Kreisklasse 6 gesichert. Aber auch die SG Oberau/Farchant (graue Trikots) steht in der Aufstiegsrunde. Ein Wiedersehen gibt es in der Gruppe C.

Weiter gehts mit Phase zwei

„Okay, probieren wir mal.“ So lautete der allgemeine Tenor der Fußballklubs im Kreis Zugspitze, als im April 2021 der Bayerische Fußballverband gefragt hatte, ob sie etwas Neues testen wollen.

Landkreis – Nun ist Phase eins des Pilotprojekts beendet, in (fast) allen Ligen – Kreisliga bis C-Klasse – ist die Winterpause angebrochen, die Teilnehmer an den Auf- und Abstiegsrunden stehen fest. Zeit für erste Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Was erwartet die Teams in Phase zwei?

Die Mannschaften werden aufgesplittet und in neue Gruppen eingeteilt (siehe Tabellen/Gruppeneinteilungen auf Seite 13). Phase zwei beinhaltet eine Meister- und eine Abstiegsrunde (mit Hin- und Rückrunde). Die jeweils drei Erstplatzierten aller Ligen – ausgenommen die C-Klassen (siehe Kasten) – dürfen noch vom Aufstieg träumen und haben zugleich den Klassenerhalt sicher. Alle anderen Teams hingegen bestreiten ab Frühjahr den Abstiegskampf ohne Aussicht, die Liga noch nach oben verlassen zu können. Anhand ihrer Platzierungen in Phase eins nehmen alle Klubs Bonuspunkte mit in Phase zwei.

Wann werden die Gruppen eingeteilt?

Die Aufstiegsgruppen stehen bereits fest. Der BFV hatte vor der Saison in seinen Durchführungsbestimmungen verankert, dass beispielsweise die drei Erstplatzierten der Kreisliga 1 zusammen mit den drei Erstplatzierten der Kreisliga 2 die Gruppe A bilden werden. Gruppe B besteht aus den jeweils drei Ersten der KL 3 und KL 4. Dasselbe Prinzip wird ebenso bei alle anderen Spielklassen angewendet – außer der C-Klasse.

Wer auf wen in den Abstiegsrunden trifft, ist hingegen noch offen. Kreisspielleiter Heinz Eckl erklärt: „Auch für uns ist das neu. Wir müssen uns selbst erst mal die richtige Strategie zurechtlegen, damit wir die Mannschaften einigermaßen vernünftig einteilen können. Das ist eine Mordsarbeit.“ Das Ganze soll aber noch vor dem Jahreswechsel erfolgen.

Eingeteilt werden die Teams nach den Kriterien: Tabellenplatz in Phase eins, gemeinsame Heimspiele mit der Zweiten und Dritten Mannschaft des Vereins, Gestaltung von Derbys sowie die geografische Lage des Klubs. Gewichtet sind diese Gesichtspunkte nicht, „es wird den Spielleitern überlassen, die besten Voraussetzungen für alle Vereine zu schaffen“, heißt es in den Bestimmungen des BFV.

+ Im Januar will Kreisspielleiter Heinz Eckl mit Vereinsvertretern eine Zwischenbilanz ziehen. © Halmel

Wann geht es weiter?

Der Startschuss für Phase zwei soll an dem Wochenende 25./26. März 2023 erfolgen. Bevor die Vereine jedoch einen Spielplan vor Augen haben werden, müssen sie sich in Geduld üben. „Spielpläne wird es heuer nicht mehr mehr geben“, betont Eckl.

Wird an dem Pilotprojekt noch gefeilt?

Ja. In der zweiten Januar-Hälfte soll ein Arbeitskreis – bestehend aus den Spielleitern und 26 Vereinsvertretern des Kreises – zusammenkommen, um Stärken und Schwächen des Projekts sowie Anpassungsmöglichkeiten zu besprechen. Doch Eckl nimmt Revolutionären gleich den Wind aus den Segeln: „Es gibt kleine Stellschrauben, an denen wir etwas drehen können. Aber der Rahmen steht und kann nicht groß verschoben werden.“

In welchen Gruppen spielen die Teams aus dem Landkreis?

Der SV Ohlstadt trifft in der Kreisliga Gruppe A wie bereits in Phase eins auf den TSV Peißenberg und den ASV Habach. Dazugesellen sich noch der SC Miesbach, die SG Hausham und der Lenggrieser SC. Da der SVO die Herbstrunde auf Rang drei abgeschlossen hat, nimmt er zwei Bonuspunkte mit in den Kampf um den Aufstieg in die Bezirksliga.

Gleich vier Mannschaften aus dem Landkreis werden in der Kreisklasse C um die Meisterschaft kämpfen. Die besten Karten hält der WSV Unterammergau, der mit sechs Punkten in Phase zwei starten wird. Der FC Bad Kohlgrub startet wie auch der FC Kochelsee Schlehdorf mit vier Zählern. Die SG Oberau/Farchant bringt zwei Punkte mit. Die Gruppe komplettieren der TSV Erling-Andechs (sechs Punkte) und der MTV Diessen (zwei). Der SV Uffing und der SV Krün – vier und zwei Bonuspunkte – müssen auf ihre Gegner in der Abstiegsrunde noch warten.

Abstiegsrunde im Kreis Zugspitze: Es stehen noch nicht alle Gruppen fest

Hoffnungen auf den Aufstieg in die Kreisklasse dürfen sich noch Murnau II (sechs), der SC Eibsee Grainau (vier) und der 1. FC Garmisch-Partenkirchen II (zwei) machen. Sie treten zusammen mit der SG Hungerbach (sechs), dem SV Polling II (vier) und dem ASV Habach II (zwei) in der A-Klassen-Gruppe E an. Gedulden müssen sich noch der SV Eschenlohe (sechs), der FC Mittenwald (vier), der TSV Oberammergau (zwei), der SV Ohlstadt II (eins), der FC Megas GAP (eins) und der SV Uffing II (eins), gegen wen sie den Abstiegskampf bestreiten werden.

In der B-Klasse D duellieren sich unter anderem Geto-Dacii GAP, der VTA Garmisch-Partenkirchen und die Grainauer Reserve um den Aufstieg in die A-Klasse. Die Zweitvertretungen des WSV Unterammergau, der SG Oberau/Farchant und des TSV Oberammergau bangen um den Klassenerhalt. Dasselbe gilt für den TSV Murnau III, der sich Platz eins in der C-Klasse 7 gesichert hat. In Phase zwei treten die Drachen dann in der B-Klassen-Abstiegsrunde an.

Auch die verblieben C-Klassisten wie Bad Kohlgrub II, Schlehdorf II, Geto Dacii GAP II und VTA II haben noch Chancen, nächste Saison in der B-Klasse zu spielen. Denn im Gegensatz zu allen anderen Ligen wird in den C-Klassen eine weitere Meisterrunde gespielt. (Patrick Hilmes)