Aufsteiger Uffing will auf Heimserie ausbauen - SV empfängt ESV Penzberg

SVU auf heimischen Rasen noch ungeschlagen

von Andreas Kögl schließen

Der Aufstieg – geschafft. Das große Ziel – erreicht. Das Glücksgefühl – unbeschreiblich. Seit vergangenem Samstag ist die Saison des SV Uffing eigentlich beendet.

Doch wer nun glaubt, dass sich der kommende Kreisligist mit halber Kraft aus der Kreisklasse verabschiedet, der liegt falsch. Trainer Thomas Neumeier betont vor dem Heimspiel gegen den ESV Penzberg an diesem Sonntag (15 Uhr): „Gerade zuhause wollen wir auf jeden Fall bis zum Schluss erfolgreich bleiben.“

Daraus, dass die Konzentration bei seinen Kickern womöglich nicht mehr ganz so hoch ist, wie in den vergangenen Wochen, daraus macht der Coach keinen Hehl. „Klar, der Fokus ist nicht mehr ganz so da“, sagt er. Ihm zufolge allerdings nicht zwingend ein Nachteil. „Jeder kann ganz befreit aufspielen.“ Bei dem Unternehmen, auf heimischem Geläuf ungeschlagen zu bleiben, plant Neumeier, ein wenig zu rotieren. „Der eine oder andere angeschlagene Spieler bekommt eine Pause“, sagt er. Zudem wird die Zweite Mannschaft fortan im Kampf um den Klassenerhalt in der A-Klasse unterstützt. Zumindest soweit es der Verband zulässt. So dürfen alle Spieler, die vergangene Woche in den ersten 45 Minuten auf dem Rasen standen, diesmal auf keinen Fall in der Reserve aushelfen. Für Neumeier kein Problem. Er unterstreicht: „Wir werden zwei ordentliche Mannschaften auf den Platz schicken.“