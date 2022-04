Auftrag ausgeführt

Von: Patrick Hilmes

Nie das Nachsehen: Die wenigen Sonthofener Chancen entschärft Keeper David Salcher souverän. © Oliver Rabuser

Dem ersten 1. FC Garmisch-Partenkirchen scheinen Tabellenzweite in der Fußball-Landesliga zu liegen: Nach dem zuletzt Gilching ein Punkt abgetrotzt wurde, erkämpften sich die Garmisch-Partenkirchner nun einen Zähler beim 1. FC Sonthofen.

Sonthofen – 2., 5. 17., 26. Minute: Auf den anderen Plätzen der Fußball-Landesliga Südwest mussten die Zuschauer am Mittwochabend nicht lange warten, ehe sie das erste Tor zu sehen bekamen. Ganz anders die Fans, die sich das Spiel des 1. FC Sonthofen gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen zu Gemüte führten. Sie schauten in die Röhre. Gab’ nichts zu sehen, zumindest keine Tore. Aus Sicht der Gäste war das etwas Gutes. Denn immerhin entführten sie mit dem 0:0 einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf – wohlgemerkt beim Tabellenzweiten, wie bereits am vergangenen Freitag beim 1:1 in Gilching. „Scheinen uns zu liegen“, betonte Coach Hans-Georg Huber grinsend.

„Er hat geschrien wie am Spieß“

Direkt nach Abpfiff aber interessierte das Ergebnis die Garmisch-Partenkirchner nur sekundär, hingegen fragten alle nach Maximilian Heringer. Der Verteidiger war in der 34. Minute im Rasen hängen geblieben. „Er hat geschrien wie am Spieß“, erzählt Huber. „Und wenn er schreit, dann ist mehr kaputt.“ Was genau, das konnte niemand am Mittwochabend sagen. Heringer wurde mit Verdacht auf eine schwere Sprunggelenksverletzung ins Krankenhaus gebracht.

Zurück zum Positiven: Seine Teamkameraden schenkten ihm und sich zumindest einen Punkt, beziehungsweise erkämpften ihn. Huber hatte angesichts der dünnen Personaldecke – „mit nur drei Auswechselspielern fühlte ich mich wie in der B-Klasse“ – eine Mauertaktik vorgegeben, wählte die maximale Defensiv-Variante mit dem 4-5-1-System. Zudem sollten Räume und Passwege schnellstmöglich zugelaufen werden. Sein Fazit: „Überragend umgesetzt. Die Jungs haben das von A bis Z brutal gut gemacht.“

Sonthofen vergibt 100-Prozentige

Doch ein Spitzenteam, wie es Sonthofen eigentlich ist, findet dennoch Wege, um solche Bollwerke auszuhebeln. Gelang aber erst in Halbzeit zwei. Rund alle zehn Minuten fand einer der Gastgeber die Lücke und rutschte hindurch. Doch jedes Mal war FC-Keeper David Salcher zur Stelle – fast jedes Mal. Mitte des zweiten Durchgangs war er eigentlich schon geschlagen, ebenso wie vier seiner Mitstreiter. Sie alle lagen am Boden, der Ball auf dem Fuß eines Sonthofeners. „Muss er machen“, betonte Huber. Machte er aber nicht, beförderte die Kugel hingegen über das Tor. Weiter ging die Abwehrschlacht. Hubers Herz pumpte mächtig, über die gesamte Spielzeit. „Unglaublich nervenaufreibend.“

Gefährliche Nadelstiche der Gäste

Und die Schlussphase sollte noch weiteres Adrenalin in seine Venen jagen. Denn immer wieder gelang es den Gästen, auch selbst Nadelstiche in der Offensive zu setzen. Einmal hatte Jonas Poniwatz sein Vorhaben nicht genügend überdacht, das Resultat war ein halbherziger Abschluss. Dann setzte Jonas Schrimpf einen Schuss aus dem Halbfeld knapp drüber. Doch die Null sollte auf beiden Seiten stehen bleiben. Auch als in der Nachspielzeit Sonthofens Manuel Schäffler Moritz Müller per Notbremse stoppte. Der fällige Freistoß segelte über das Tor.

Machte nichts, Huber wollte sich über den Punkt sicherlich nicht beschweren. Vielmehr lobte er nochmals das gesamte Team, das nach Abpfiff stehend K.o. war. Dafür fiel ihm nur ein Wort ein: „Brutal.“