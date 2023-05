Aus dem SV Uffing wird der „SV Unentschieden“

Teilen

Das Kürzel SVU steht ja eigentlich für SV Uffing. Florian Neuner hat nach dem Saisonfinale bei der SG Antdorf/Iffeldorf am Samstagnachmittag nun aber eine neue Interpretation.

Antdorf – „Der SV Unentschieden hat wieder zugeschlagen“, scherzte der Kreisklassen-Trainer nach dem 1:1 in der Abstiegsrunde. „Das war im zehnten Spiel unser sechstes Unentschieden.“

Nicht zum ersten Mal in dieser Spielzeit verpatzten Neuners Kicker ein wenig die Anfangsphase. Sie gerieten schon nach zwei Minuten in Rückstand, da Florian Calliari für die Gastgeber einnetzte. „Die ersten fünf Minuten haben wir total verpennt“, räumt Neuner ein. Eine Erklärung für die Tiefschlafphase fand der Coach nicht. „Aber zum Glück haben wir uns dann ja recht schnell gefangen.“ Nicht nur das. Nach wunderbarem Zuspiel von Dominik Mayr glich Joscha Schütz aus. Eine Torpremiere im letzten Saisonspiel – auch ein kleiner Erfolg.

Nachdem für beide Seiten schon vor diesem Spieltag der Klassenerhalt festgestanden hatte, entwickelte sich im weiteren Verlauf eine ausgeglichene Partie. Nicolas Reising hatte in der zweiten Halbzeit noch eine große Chance. „Aber er hat Antdorfs Torhüter angeschossen“, bedauert Neuner. Der Trainer konnte mit dem Abschluss gut leben. „Das passt schon. Es ist nicht so einfach, wenn es um nichts mehr geht. Ich bin ganz zufrieden, wie die Jungs das gemacht haben.“ Und das kann er sicher auch sein, denn die Gastgeber stellten immerhin die Mannschaft der Stunde, hatten die letzten drei Partien souverän mit einem Torverhältnis von 14:4 gewonnen. „Ja, die waren zuletzt schon ganz gut in Schwung.“ Bis eben der SV Unentschieden kam. (ak)

SG Antdorf/Iffeldorf – SV Uffing 1:1 (1:1)

Uffing: Petersen – Resch, Jarosch, Schweiger, Gerg, Mayr, Schütz, Müller, Seidl, Hoffmann, Flöß. – Ein-/rückgewechselt: Reising, Wiehle, Popp, Weingand

Schiedsrichter: Danijel Misic (SV Bad Tölz). – Zuschauer: ca. 90. – Tore: 1:0 Calliari (2.), 1:1 Schütz (9.).