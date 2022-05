Nach Auswärtsieg in Wielenbach - SG Oberau-Farchant hat die Relegation wieder selbst in der Hand

Teilen

So sieht Erleichterung aus: Can Aydin (r.) herzt Florian Elgas nach seinem wichtigen Treffer zum 2:0. Foto: kögl © kögl

Die SG Oberau-Farchant meldete sich mit einem deutlichen Lebenszeichen zurück im Abstiegskampf. Die Relegation ist aus eigener Kraft zu schaffen.

Wielenbach – Er stimmt wohl doch, dieser Spruch: Totgesagt leben länger! Die Fußballer der SG Oberau-Farchant haben am Sonntag in jedem Fall ein kräftiges Lebenszeichen von sich gegeben. Durch den 3:0-Erfolg in Wielenbach hat die Spielgemeinschaft die Teilnahme an der Relegation nun wieder selbst in der Hand. „Jetzt haben wir kommenden Woche in Raisting ein richtiges Endspiel“, blickte Sascha Handke schon voraus.

Lange musste der Trainer auf ein solches Fazit warten: „Es war ein hochverdienter Sieg. Kompliment an die Jungs, das war ein absoluter Willenssieg.“ Tatsächlich waren Gäste die dominierende Mannschaft. Allerdings machte sich die Schwäche der vergangenen Wochen im Abschluss auch diesmal wieder bemerkbar. Schon nach zehn Minuten war das Zuspiel von Can Aydin zu ungenau, und als gleich darauf Christoph Lößl im Strafraum zu Fall kam, hätte es vielleicht sogar Strafstoß geben können. „Einen klareren Elfmeter gibt es nicht“, beklagte sich Lößl später. Die nächste Doppelchance weitere zehn Minuten später vergaben Sebastian Korthals, der einen Schritt zu spät kam, und Christoph Fischer, dessen Versuch an der Unterkante der Querlatte landete.

Es waren vielversprechende Angriffe der SG-Fußballer, doch die letzte Aktion war oft zu unpräzise. Als sich dann wohl alle auf dem Feld auf die Pause freuten, hatte Dominik Korthals auf einmal das nötige Spielglück. Ein abprallender Ball landete bei Oberaus Denker und Lenker. Nach einer kurzen Drehung gelang ihm tatsächlich das 1:0.

Im zweiten Abschnitt dann plötzlich die große und ehrlicherweise einzige Chance der Gastgeber auf den Ausgleich, doch SG-Keeper John Keen war beim Abschluss von Lino Missel mit den Fingerspitzen zur Stelle.

Im Anschluss stand vor allem Sebastian Korthals immer wieder im Mittelpunkt. Zunächst scheiterte er an Wielenbachs Schlussmann Michael Schwalb. Nur eine Minute später war er Vorbereiter für das 2:0, als er den am langen Pfosten lauernden Aydin bediente. Der schob aus kurzer Distanz ein. In der Nachspielzeit sorgte Oberaus Stürmer mit der letzten Aktion der Partie für das 3:0. „Wir haben sehr diszipliniert gespielt, haben die Bälle von hinten gut rausgespielt und sind super nachgerückt“, resümiert Handke über den Auftritt seines Teams. „Deshalb gibt es heute auch nix zu meckern.“ ANDREAS KÖGL