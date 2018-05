Die Auswanderer: Warum Kicker von Murnau nach Krün wechseln

Im Jugendbereich ist es andersherum

von Andreas Mayr schließen

Der SV Uffing steht vor dem Sprung in die Kreisliga – mithilfe einiger Murnauer. Eine Erklärung,warum sie nicht beim TSV kicken und warum es im Jugendbereich genauandersherum läuft.

Murnau/Uffing– Man kann sich die Mühe machen und die Uffinger Mannschaft, die am Samstag 2:0 in Krün gewonnen hat, genau analysieren. Nicht nach sportlichen Aspekten. Das wäre unnötige Arbeit. Den mauen Sommerkick gewann das etwas glücklichere, etwas komplettere und etwas talentiertere Team. Allerdings lohnt es sich vor dem großen Relegations-Duell zwischen Murnau und Uffing, einmal zu schauen, wo denn die SVU-Kicker herkommen. Wir erkennen: In der Startaufstellung standen fünf Uffinger, ein Schöffauer (zählt man extra), ein Aidlinger – und vier Murnauer. Also echte Murnauer, die in der Marktgemeinde aufgewachsen sind und dort wohnen, wenn sie nicht ihren Studien nachgehen oder um die Welt reisen. Doch die beiden Schlegtendal-Brüder, Fabian Pflüger und Christian Englbrecht kicken auf der anderen Seite des Staffelsees.

Warum? Diese Frage beantworten sie alle gleich. „Es macht einfach Spaß“, betont Christopher Schlegtendal, der eigentlich noch in der A-Jugend auflaufen dürfte, aber seit dieser Saison zum Kreisklassen-Team gehört. Bis zur B-Jugend hat er sämtliche Jugend-Mannschaften des TSV durchlaufen, nennt Murnau nach wie vor seinen „Jugendverein“. Vor drei Jahren ging er nach Uffing, weil ihm sein Bruder Jan vorschwärmte, „wie geil der Zusammenhalt“ dort doch ist.

Der Konstrukteur dieser Einheit ist Klaus Staltmeier. 2012 gründete er mit den Kollegen aus Seehausen und Riegsee die JFG Staffelsee. Schon damals hatte er betont: „Es ist eine gewisse Euphorie da.“ Obwohl die JFG nur ein paar Jahre hielt, sprangen zig talentierte Kicker für den SVU – den einzigen der drei Vereine im Seniorenbereich – ab. Und weil die Seehauser, Riegseer, Uffinger oder Aidlinger ihre Freunde gleich mitbrachten, kicken seither viele Murnauer in Uffing. In gewisser Weise ist es Staltmeier und seinem Team gelungen, was Michael Adelwart und der TSV gerade in mühevoller Kleinarbeit versuchen: Sie haben Fußballer aus verschiedenen Orten für einen Verein begeistert. Nicht, weil er in einer höheren Liga antritt. Die Schlegtendals, Englbrechts oder Matschls identifizieren sich mit dem SVU. „In der JFG sind sie zusammengewachsen“, sagt Staltmeier. Die Macht der Masse hat an Uffing geschweißt. „Das Schöne ist, dass sie fast alle dageblieben sind.“ Zuletzt beim Aufstieg der Dritten Mannschaft in Grainau schauten 40 Fußballer zu. „Alle verstehen sich“, sagt der Abteilungsleiter.

Michael Adelwart trauert nicht um die verlorenen Murnauer. Die Burschen müssen selbst wissen, bei welchem Verein sie spielen, sagt er. „Die sollen dahin gehen, wo sie Spaß haben.“ Die meisten dieser Murnauer wechselten frühzeitig oder kickten kaum beim TSV. Er wisse eigentlich nur von einem, der bis der A-Jugend vor dem Sprung in den Herrenbereich stand und nach Uffing ging: Georg Kutter, umworbener Top-Spieler des SVU. Sein Abgang schmerzte gewaltig, weil ihn der TSV in den vergangenen Jahren ausgebildet hatte.

Staltmeier hofft, dass einige Kutters Beispiel folgen und im Seniorenbereich zurück nach Uffing kehren. Denn im Nachwuchs strömen die Spieler längst in die entgegengesetzte Richtung. „Viele Kinder und Eltern sehen dort eine Chance“, betont der Fußballer-Chef. Die Metropole des Jugendfußballs zieht an. Das habe die Arbeit in Uffing nicht leichter gemacht, stellt Staltmeier klar. Oft nehmen die talentierten Kinder ihre besten Freunde gleich mit. Im Männer-Bereich möchte Staltmeier sie mit der Mischung aus Teamgeist und sportlichem Erfolg heimlocken. Kollege Adelwart baut dagegen auf sein System, das die Talente verinnerlicht haben sollen. Welche Variante siegt, werde sich erst in zwei, drei Jahren zeigen. „Wir sind noch nicht so weit“, betont der TSV-Boss. Die ersten selbst-gezogenen Jahrgänge haben den Senioren-Fußball noch nicht erreicht. Im Endeffekt sei’s egal, „wo sie wohnen oder ausgebildet werden“. Am Ende bleiben sie bei den Mannschaften, „bei denen sie sich wohlfühlen oder 1,50 Euro in einer höheren Liga verdienen“.