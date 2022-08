Bad Kohlgrub startet nach Seuchenjahr mit Feuerwerk in die neue Saison

Laufen Josef Niklas (l.) und Co. die meiste Zeit nur hinterher: die Spieler des SV Uffing. FOTO: ANDREAS KÖGL © ANDREAS KÖGL

4:1. An sich schon ein stattliches Ergebnis. Nur doof aus Sicht des SV Uffing: Es war lediglich das Halbzeitresultat.

Bad Kohlgrub – Der SVU kassiert zum Auftakt der Fußball-Kreisklasse beim FC Bad Kohlgrub gar eine 2:8-Klatsche. Angesichts dieses Endstandes waren sämtliche Gesichtszüge Florian Neuners nach Abpfiff wie vereist. „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir haben uns einfach zu oft zu dumm angestellt.“

Sein Pendant auf Bad Kohlgruber Seite, Oliver Pajonkowski, konnte gut nachfühlen, wie es seinem Trainerkollegen in diesem Moment ging. Schließlich war er es, der in der vergangenen Saison auch mehrmals solche Schlappen einstecken musste. „Das Ergebnis klingt natürlich deutlich“, sagte Pajonkowski, „aber wir hatten auch das Spielglück auf unserer Seite.“ Das machte sich schon beim 1:0 bemerkbar. Klar, der Pass von Johannes Büchl durch die Schnittstelle war grandios gespielt, doch dass der Ball nach dem Pressschlag zwischen Uffings Keeper Ferdinand Renner und FC-Stürmer Christian Maintz erneut dem Angreifer vor die Füße fiel, war an diesem Tag symptomatisch.

Glück hin oder her, auf jeden Fall hat Bad Kohlgrub seinen Knipser wieder an Bord. Das Jahr Pause hat Maintz nicht seinen Torriecher gekostet. Die nächsten beiden Treffer resultierten aus Standardsituationen. Zunächst verwandelte Markus Burkart direkt, drei Minuten später brachte Maintz noch seine Zehenspitzen an den Ball. Doch auch Uffing kann Freistoß. Christian Englbrecht traf im direkten Gegenzug zum 1:3. Kurz vor dem Pausenpfiff stellte Benjamin Fend den alten Abstand wieder her.

In der ersten Viertelstunde in Abschnitt zwei zeigten die Gastgeber den besten Fußball seit Langem. Burkart und Maintz und Dominik Strauß erhöhten auf 7:1 – drei Treffer in acht Minuten. Doch es machte sich auch ein wenig Nachlässigkeit breit, sodass Felix Hoffmann den zweiten SVU-Treffer erzielen konnte. Den Schlusspunkt setzte Strauß per Elfmeter.

„Wir müssen das Ergebnis richtig einordnen“, warnte Pajonkowski. „Klar hatten wir gute Aktionen, aber wir haben uns auch die eine oder andere schwächere Phase gegönnt.“ ak

FC Bad Kohlgrub - SV Uffing 8:2 (4:1)

Bad Kohlgrub: Bichler – Büchl, Bauer, Lory, Angerer, Niklas, B. Strauß, Fend, Burkart, F. Kraus, Maintz – Eingewechselt: D. Strauß, Kratz, Shaw, Al Shaafi

Uffing: Renner – Wiehle, Jarosch, Schweiger, Resch, Englbrecht, Mayr, Gerg, Matschl, Hoffmann, Flöß – Eingewechselt: Schütz, Buchberger, Strauß, Gareis

Schiedsrichter: Dominik Otte (TSV Oberammergau); Zuschauer: 90; Tore: 1:0 Maintz (18.), 2:0 Burkart (28.), 3:0 Maintz (31.), 3:1 Englbrecht (32.), 4:1 Fend (45.+3), 5:1 Burkart (48.), 6:1 Maintz (51.), 7:1 D. Strauß (56.), 7:2 Hoffmann (59.), 8:2 D. Strauß (73., FE)