Bad Kohlgrub will mit Rückkehrer Meditz SV Eurasburg-Beuerberg bezwingen

Duell der beiden Kreisliga-Absteiger

von Andreas Kögl schließen

Man kennt sich, teilt ein Schicksal. In der vergangenen Saison spielten der SV Eurasburg-Beuerberg und der FC Bad Kohlgrub noch in der Kreisliga gegeneinander. Jetzt messen sie sich in der Kreisklasse.

Den ersten direkten Vergleich in der Vorrunde entschied der FC zu Hause klar mit 5:0 für sich. In der Tabelle aber hat der SV mittlerweile die Nase vorne. Aber nur knapp. Weshalb sich Oliver Pajonkowski vor der Partie an diesem Samstag selbstbewusst gibt. „Wir werden auch dort hinfahren, um so viele Punkte wie möglich mitzunehmen.“ Der Kohlgruber Trainer hat die gefährlichen Spieler der Gastgeber auf dem Schirm. Sonderbewacher aber wird er keine abstellen, „sondern versuchen, sie im Kollektiv in den Griff zu bekommen“. Ohnehin betont er: „Wenn wir unsere Leistung bringen, brauchen wir uns sowieso nicht zu verstecken.“

Personell hilft, dass Maximilian Meditz nach seiner Zwei-Spiele-Sperre wieder auflaufen darf. „Er wird wohl auch in die Startformation rutschen“, sagt Pajonkowski. Wer dafür weichen muss oder einen anderen Platz einnimmt, wusste er am Freitagnachmittag noch nicht. Da gibt oft auch erst unser Abschlusstraining Aufschluss.“ Das findet Freitagabend statt. Zuletzt bildeten Benjamin Strauß und Thomas Lory das Duo in der Defensivzentrale. „Bei den beiden hätte ich wohl eher für Benjamin einen anderen Job im Kopf.“ ak