Mehr als drei Promille: Ermittlungen gegen Ex-1860-Kapitän Felix Weber nach Angriff auf Polizisten

Von: Sven Sartison

Felix Weber hat für einen Skandal gesorgt. F: Imago © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Thomas Thienel

Gegen den Ohlstädter Drittliga-Profi Felix Weber wird ermittelt. Er soll Polizisten attackiert haben. Ein Alkoholtest ergab über drei Promille.

Bayreuth – Es sind schwere Vorwürfe, die gegen Felix Weber im Raum stehen. Der Ohlstädter Fußball-Profi in Diensten von Drittligist SpVgg Bayreuth soll im Rahmen eines Eishockeyspiels an einer gewalttätigen Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Sein Klub hat inzwischen reagiert, den 28-Jährigen gestern bis auf Weiteres vom Trainings- und Spielbetrieb ausgeschlossen.

Ereignet hat sich der Vorfall am Sonntagabend nach der 2:5-Niederlage der Bayreuth Tigers im Duell mit den Eispiraten Crimmitschau in den Playdowns der DEL2. In einer Mitteilung der Polizei heißt es, dass sich ein Anhänger der Tigers bei Beleidigungen und Provokationen gegenüber der gegnerischen Fans besonders hervorgetan habe. Der Mann, bei dem es sich offenbar um Weber handelt, habe sich polizeilichen Maßnahmen widersetzt und sei gegenüber den Beamten handgreiflich geworden: Einen Polizisten habe er geschlagen, einen anderen am Hals gepackt. Mehrere Einsatzkräfte waren demnach nötig, um den Angreifer, der sich bei der Attacke selbst leicht verletzte, unter Kontrolle zu bringen. Bei einem veranlassten Alkoholtest ist ein Wert von mehr als drei Promille festgestellt worden. Gegen den Mann wird nun wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

„Wir haben kurzfristig das Gespräch mit Felix gesucht, um seine Sicht der Dinge zu hören. Wir wollen uns in den kommenden Tagen ein umfassendes Bild des Geschehens machen und das weitere Vorgehen beraten“, teilte SpVgg-Geschäftsführer Michael Born gestern mit. Zugleich entschuldigte sich der 55-Jährige im Namen des Vereins bei den beiden Eishockeyklubs. „Wir bedauern sehr, dass wir im Zusammenhang mit einem solchen Vorfall bei unseren sportlichen Nachbarn stehen.“

Weber selbst ließ eine Tagblatt-Anfrage unbeantwortet. Der Innenverteidiger, lange Jahre im Trikot von 1860 München aktiv, war vor eineinhalb Jahren aus Essen nach Bayreuth gewechselt. In der laufenden Saison kommt er auf 26 Einsätze. (Sven Sartison)