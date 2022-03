Bei Huber-Heimpremiere - FC Garmisch-Partenkirchen verliert zuhause gegen den TuS Geretsried

Von: Oliver Rabuser

Immer einen Schritt zu spät ist der 1. FC Garmisch-Partenkirchen gegen den TuS Geretsried. Hier verliert Maximilian Heringer (2.v.l.) den Zweikampf gegen den zweifachen Torschützen Srdjan Ivkovic. © oliver rabuser

Premiere zuhause missglückt. Hansi Huber und seine Truppe aus Garmisch-Partenkirchen kann gegen Geretsried nicht überzeugen. Es setzt die siebte Heimniederlage.

Garmisch-Partenkirchen – Was das Zwischenmenschliche angeht, läuft es unter dem neuen Trainertrio bestens. Sportlich hingegen gibt es beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen noch Luft nach oben. Die 1:2-Niederlage gegen den TuS Geretsried war insoweit vermeidbar, als dass der Gegner mit Ausnahme eines Ausnahmespielers im Angriff wenig anzubieten hatte, dessen ungeachtet aber die drei Punkte einkassierte. „Wir haben das bessere Spiel gemacht, waren aber die Unglücklicheren“, bilanzierte Hansi Huber nach der siebten Saisonniederlage am Gröben, die den 1. FC in der Heimtabelle auf dem vorletzten Platz verweilen lässt.

Natürlich fehlte in einigen Situationen das nötige Glück. Szenen, die an einer Hand abzuzählen sind. Vielmehr war der FC das Team der Ungeschickteren. Denn es waren individuelle Fehler, die letztlich zum unbefriedigenden Resultat führten. Da war zum einen Srdjan Ivkovic, der serbische Angreifer mit der DNA eines unbarmherzigen Torjägers. Die zwei Treffer des ehemaligen FC’lers sorgten für die massive Hypothek des 0:2-Pausenrückstandes. Nur: Beide Treffer waren extrem schlecht verteidigt. Beim 0:1 stand Ivkovic bei der – zugegeben guten – Hereingabe völlig blank am Fünfer. Noch törichter verhielt sich die FC-Defensive beim 0:2, das mit dem Pausenpfiff fiel. Jakob Jörg blieb beim Aufbaupass Richtung Mittellinie im stumpfen Rasen hängen, Ivkovic lief alleine auf Torhüter David Salcher zu – und netzte ein.

Nach dem Spiel: Ärger um Schiedsrichterentscheidungen

Noch weniger Zugriff auf die Partie als der FC in diesen beiden maßgeblichen Momenten hatte eigentlich nur der Unparteiische, was der anwesende Schiedsrichter-Beobachter hinterher indirekt bestätigte. Patrick Meixner benachteiligte den 1. FC bereits zu Saisonbeginn gegen den FC Memmingen II ganz erheblich. Viel besser war die Vorstellung auch diesmal nicht. Fahrig in der Kommunikation, aber auch mehrmals fehlgelegen in der Interpretation von Zweikämpfen. Nachdem Stefan Durr mit einem Freistoß am Außenpfosten scheiterte, hätte man sich im FC-Lager einen Strafstoß erhofft. Moritz Müller wurde von Johannes Bahnmüller klar gezogen, fiel aber spät, weil er sich zuvor regulär zu befreien versuchte. „Kein klarer Elfer“, urteilte der Beobachter. Hubers hochgezogene Augenbrauen dokumentierten die konträre Sichtweise der Hausherren. Allerdings hätte es der FC auch ohne Elfmeter allemal selbst regeln können. Früh verkürzte Müller nach weitem Abschlag von Salcher und einem geschickten Heber über Keeper Simon Voß auf 1:2. Nach feinem Zuspiel von Durr hätte der Torjäger sogar ausgleichen können. Doch verhinderte der unruhige Untergrund am Gröben eine saubere Ballannahme.

Insgesamt aber fanden die Garmisch-Partenkirchner nicht die richtigen Mittel. Hohe Bälle und Standards wurden allesamt sichere Beute von Voß. Über Außen passte der letzte Ball nicht. Durch die Mitte war kaum ein Durchkommen. „Bälle hinter die Kette zu chippen, hat nicht geklappt“, bedauerte Huber. „Wir hätten in einigen Situationen cleverer sein können.“ So aber bleibt der 1. FC Garmisch-Partenkirchen seit dem Aufstieg in die Landesliga ohne Sieg gegen den Rivalen aus dem nördlichen Teil des Oberlandes. (Oliver Rabuser)