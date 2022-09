Australisches Basketball-Ass kickt im Alpenland: Will Exner fühlt sich wohl beim SV Krün

Und dann sitzt er auf dem Hosenboden. Grashalme im Gesicht, Matsch in der Hand, links und rechts blitzt und donnert es in den Bergen.

Garmisch-Partenkirchen – Über den Platz dröhnt: „Will, du geile Sau.“ Und Will Exner, 24 Jahre alt, antwortete mit dem lautesten Schrei seines Lebens, scherzt er vier Tage nach seinem Tor für den SV Krün in der Nachspielzeit beim 2:2 gegen den FC Bad Kohlgrub.

Exner erreicht man am Flughafen. Es geht nach Costa Rica in den Surfurlaub. Dafür hat der Student zuletzt im Partenkirchner Bierzelt geschuftet. Ihn hat das einiges an Überwindung gekostet, sich beim Festwirt zu bewerben. Mit der Integration habe er sich nicht immer leicht getan. Früher beim FC Bayern und in Schwabing, den Basketballhochburgen Münchens, haben sie ihn gehänselt, weil er nicht perfekt Deutsch sprach. Heute fällt das niemandem auf. Sein Dialekt ist eine Mischung aus Bayerisch und Englisch. Exner findet ohnehin: Die Australier und die Bayern sind sich gar nicht so fremd. Aufgewachsen ist er in Bad Tölz, zur Zeit wohnt er in Garmisch-Partenkirchen, studiert in Innsbruck, über das er sagt: „Das ist wie eine Mischung aus Garmisch und München.“ Viele junge Leute und ganz viele Berge.

Bisher kannte man ihn vor allem als Basketballer. 2020 verhalf er dem TSV Partenkirchen in die Bezirksklasse. Die Mannschaft hat sich aber in der Pandemie zurückgezogen. Gerade spielt er für Innsbruck, wurde Meister der Tiroler Landesliga. Zudem arbeitet er im Winter als Skilehrer, im Sommer surft er. Mit seinem Vater hat er früher im Garten mit dem Fußball begonnen. In der E- und D-Jugend kickte er für die Munich International School. Danach entschied er sich für Basketball, trat aber bei Gaudi- und Hallenturnieren immer gerne gegen den Ball trat.

Nun hat er sich dem SVK angeschlossen. Überredet haben ihn die Krüner auf der Festwoche. Mit einigen ist er befreundet. Franz Weiß etwa neckte ihn, er könne sich das gar nicht vorstellen, der beinahe Zwei-Meter-Mann in Stollenschuhen. Am Dienstag darauf stand er im Training und hat sich so gut angestellt, dass Trainer Stephan Benz ihm schleunigst einen Pass besorgen ließ. Auffällig war von Anfang an seine Beidfüßigkeit. In Krün, scherzt Exner, kicke man ja gerne nach dem Motto: „Der linke Fuß ist nur zum Stehen da.“ Papa Exner trainierte allerdings schon in frühen Jahren beide Füße mit dem kleinen Will. Im ersten Spiel in Obersöchering musste Exner direkt 90 Minuten aufs Feld. Danach war er am Ende. Fußball mit seiner Dauerbelastung sei „eine komplett andere Welt“.

Gegen Kohlgrub verausgabte sich Exner wieder bis aufs Letzte. Verteidigen war angesagt gegen den Spitzenreiter. „Ich war ziemlich müde.“ Für einen Sprint in der Nachspielzeit blieb noch Kraft. Also wuchtete er sich vors Kohlgruber Tor, sah die Zauberflanke von Stefan Kautecky in den Strafraum segeln und nahm den Ball volley. „Das war mein letztes Stück Energie.“ Während draußen das Gewitter wütete, setzten sich die Krüner ins Vereinsheim und feierten den Punktgewinn. Momente wie diese sind’s, warum er stets den Teamsport vorziehen würde. „Gerade beim Fußball sind wir wie Brüder da draußen.“ In Krün hat er eine neue sportliche Heimat gefunden, was wirklich nicht schwer ist, weil der Mann mit seiner offenen Art überall schnell andockt. „Eine richtig coole Truppe“ sagt Exner über seine Kollegen. Ihm imponiert es, wie wichtig die Bayern den Fußball selbst in den untersten Ligen nehmen. Seine Eltern haben alles getan, um diesen Sportgeist zu fördern. Die Mama fuhr ihn oft zu Training und Spielen. Der Papa kaufte ihm lieber Schuhe und einen Ball, bevor es eine Playstation gab. In der Nachspielzeit hat sich das alles ausgezahlt. Spät, aber für den SV Krün genau zum richtigen Zeitpunkt. (am)