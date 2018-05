Bezirksliga-Coach übernimmt Krün

Suche nach zwei Jahren beendet

von Andreas Mayr schließen

Nach zwei Jahren hat die Trainersuche beim SVK ein Ende: Mit Tom Mürnseer aus Lenggries holen die Isartaler einen, der das Anforderungsprofil erfüllt: Ex-Spieler, Händchen für die Jugend – und vor allem auswärtig.

Krün– Bernhard Wilde ist seit Kurzem Vater. Natürlich arbeitet er und sitzt im Gemeinderat in Krün. Er leitet auch die Fußball-Abteilung seines Heimatorts. Gerade hat er sein erstes Jahr als Trainer geschafft. Man mag’s nicht glauben: Doch auch Wildes Tag umfasst nur 24 Stunden.

Für einen seiner (ehrenamtlichen) Jobs hat er einen Ersatz gefunden. Wilde ist sehr froh darüber. Schließlich dauerte die Suche zwei Jahre. Keiner im Isartal konnte es begreifen, warum niemand diese talentierte Fußball-Mannschaft trainieren wollte, die an guten Tagen die besten Kreisklassisten schlägt. Doch die Abgeschiedenheit der Gegend hinderte viele. Voriges Jahr leistete Heinz Mohr ein halbes Jahr lang einen Freundschaftsdienst. In der abgelaufenen Saison musste Wilde aus Mangel an Alternativen selbst ran. Nun hat der Spartenchef nicht nur einen Coach aufgetrieben, sondern gleich einen – zumindest auf den ersten Blick – überqualifizierten Mann: Thomas Mürnseer betreute eineinhalb Jahre den Lenggrieser SC in der Bezirksliga, schaffte 2017 den Klassenerhalt, ehe er im Oktober vorigen Jahres beim Absteiger zurücktrat. Die vielen knappen Niederlagen hatten ihn und den LSC frustriert.

Im Isartal wagt Mürnseer einen Neustart, ein Abenteuer. Mit 48 Jahren trainiert er erstmals außerhalb der Heimat. Zu aktiven Zeiten führte er die Lenggrieser als Kapitän aufs Feld, danach rutschte er im Verein sukzessive nach oben. Vom Coach der C- und B-Jugendlichen, zum Assistenz- und schließlich zum Haupttrainer. Torwart Florian Schandls Vater hat ihn empfohlen. „Es ist aus der Region“, sagt Wilde. Die Verhandlungen stellten sich als relativ unkompliziert heraus. Einmal setzten sich die Verantwortlichen mit Mürnseer zusammen. Nebenbei schaute sich der Trainer einige Krüner Partien an. Seit dieser Woche ist alles klar. Damit kam Wilde auch dem Wunsch des Teams nach, einen auswärtigen Übungsleiter zu finden. „Jetzt haben sie einen Gescheiten“, betont der Abteilungsleiter.

In seiner Zeit beim LSC galt Mürnseer als großer Unterstützer der Jugend, was an seinen Werdegang geknüpft es. Der C-Lizenz-Inhaber baute Jugendliche in die Mannschaft ein. Ähnliches erwarten die Krüner. Allerdings stellt Wilde klar, dass sich die Isartaler auch nach externen Verstärkungen umschauen. „Wir müssen, es geht nicht anders.“ Die Kinder werden immer weniger, das Interesse am Sport ebenfalls. Außerdem sei Krün nicht „Uffing oder Murnau“, wo Auswertige nur ein paar Minuten zum Training fahren. Die Wege im Isartal sind länger. Einige Kandidaten trainierten in dieser Woche bereits probeweise beim SVK. Möglicherweise sagen sie bereits nach Saisonende zu. Namen möchte Wilde noch nicht nennen. Nur Torhüter Constantin Lutz – ein Walchenseer – bestätigt er. Lutz wechselt aus Schlehdorf nach Krün. Wilde betont, er habe Mürnseer einen vollen Kader zugesichert. Mit Spieler Thomas Albrecht sah er sich nach Ergänzungen um. Ein Jahr, wie Wilde es in dieser Saison erlebt hat, möchte er seinem Nachfolger nicht zumuten. In mancher Partie brachten die Krüner nur ein Team zusammen, weil Wilde selbst, einige Ehemalige oder Fußball-Anfänger aufliefen. Das funktioniere künftig nicht mehr. „Du brauchst Konkurrenzkampf.“

Die neue Mannschaft hält Wilde für gut genug, um unter den besten Vier zu landen. Im Bereich von Oberhausen – Dritter – könne man sich einreihen. Vorausgesetzt natürlich, die Isartaler bleiben von Verletzungen verschont. 40 Punkte wären schon in dieser Spielzeit drin gewesen, findet der Fußballer-Chef. Mürnseer soll den SVK aber auch weiterentwickeln. Weg von den weiten Bällen. Wilde stellt klar: „Ich erwarte spielerisch einen Schritt nach vorne.“