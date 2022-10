Auftritt für die Annalen: 1. FC dreht Partie bei Hellas in der Nachspielzeit komplett

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Da jubelt der Joker: Selvedin Mesanovic trifft zum 1:1. © Oliver Rabuser

Das war ein spätes Spektakel in München: Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen dreht eine verloren gegangene Partie in der Nachspielzeit komplett: Mesanovic und Müller treffen noch zum 2:1-Sieg bei Hellas München.

München – Sollte es beim 1.FC Garmisch-Partenkirchen am Ende dieser Fußballsaison im kommenden Frühjahr tatsächlich etwas zu feiern geben, sprich die Mannschaft in die Landesliga zurückkehren, dann wird bei der Aufzählung der besonderen Spiele dieser 2:1-Erfolg beim FC Hellas München vom Sonntagmittag sicher einen Platz in den Annalen bekommen: Eine Begegnung in der Nachspielzeit ab Minute 90 noch komplett zu drehen, also aus einer Niederlage einen Dreier zu machen, das passiert im Fußball nicht alle Tage. Die späte Wende beschert dem 1. FC nun vor dem Gipfeltreffen mit dem SV Bad Heilbrunn am kommenden Samstag die Gelegenheit, aus eigenen Kräften sogar die Tabellenspitze in der Bezirksliga Süd zu übernehmen.

Auch Florian Heringer musste am Tag danach eines gestehen: „Eines der verrücktesten Spiele für mich als Trainer.“ Gleichzeitig aber ein starkes Indiz, dass diese Mannschaft vom Gröben bis zur letzten Sekunde an sich glaubt. „Sie nimmt die Erkenntnis mit, es immer schaffen zu können – zumindest wenn man einen Lauf hat“, benennt der Coach den Mehrwert für sein Team.

Aber was war zuvor eigentlich am Sonntag zur Mittagsstunde passiert? Lange Zeit nicht viel aus Sicht der Garmisch-Partenkirchner. „Kein gutes Spiel von uns“, räumt Heringer ein. „Zu wenig Bewegung, den Ball zu lange gehalten, für alles zu lange gebraucht.“ Und dann auch noch der Rückstand zur Unzeit. Ein Ballverlust auf der rechten Abwehrseite rief Kyriakos Mavromatis auf den Plan. Der zog in die Mitte, wo der 1. FC Entschlossenheit vermissen ließ, und traf mit einem Schuss von knapp außerhalb des Sechzehners zum 1:0 für die Hausherren. „Da haben wir kalt geduscht“, sagt Heringer. Er wusste, wie schwierig es auf dem Uralt-Kunstrasen bei Rückstand werden würde.

In der Tat kam wenig von den Gästen. Überhaupt war die Partie sehr zerfahren. Jonas Schrimpf schob den Ball mit seinem schwächeren Fuß knapp am Pfosten vorbei – das war’s mit Akzenten in Halbzeit eins. Heringer versuchte zur Pause, bei seinem Team das Kämpferherz zu beschwören. Klappte insoweit, als danach mehr Präsenz zu beobachten war. Damit wuchs auch die Qualität der Tormöglichkeiten. Als sich Moritz Müller an der Torauslinie durchtankte, wäre es beinahe soweit gewesen. Doch strauchelte in der Mitte Momo Ndiaye beim Schuss. Jonas Poniewaz eilte aus schrägem Winkel auf das Tor zu, da hielt der Keeper stark. Auch beim Freistoß von Lukas Kunzendorf fehlte nicht viel.

Der Showdown war der Nachspielzeit vorbehalten. Heringer löste seine Abwehrreihe auf, schickte mit Selvedin Mesanovic einen weiteren Angreifer. Ein guter Schachzug: Eine Hereingabe von Poniewaz wuchtete Mesanovic am langen Pfosten per Kopf in die Maschen. Glück gehabt, Punkt gerettet? Vonwegen. Hellas stieß an, spielte zurück. Poniewaz lief an, verwickelte den Linksverteidiger in einen Tumult, erzwang so das schicksalsträchtige Handspiel, das zum Strafstoß für den 1. FC führte. Weil Poniewaz in die Entstehung involviert war, trat Müller an. Der bewies Gelassenheit. Denn minutenlang hatten die Gastgeber protestiert, wollten es nicht wahrhaben. Doch der Torjäger versenkte den Ball und sorgte für eine unermessliche Adrenalinausschüttung bei den FC-Fußballern. OLIVER RABUSER