Hochspannung vor Derby Murnau gegen 1. FC GAP: Wer ist das beste Team im Landkreis?

Von: Andreas Mayr

Blickrichtung Derby mit vielen Zuschauern und einer gewissen Brisanz: 1. FC-Coach Florian Heringer (li.). Hat bei seinen Spielern große Vorfreude auf das Derby ausgemacht: Murnaus Trainer Sven Teichmann. © Andreas Mayr

Spannung pur am Mittwochabend! Aufsteiger TSV Murnau empfängt den 1. FC Garmisch-Partenkirchen zum Derby. Beide Teams sind heiß auf das Duell.

Murnau – Schon zu Profizeiten tat sich Sven Teichmann mit dem Verlieren extrem schwer. „Meine Frau durfte mich nach Niederlagen 24 Stunden nicht ansprechen“, sagt er. Noch immer dauert es bei ihm ein bisschen länger, bis Rückschläge verarbeitet sind, gerade nach solch schwachen Auftritten wie dem Murnauer 1:3 am Sonntag bei Hellas München. Trainer Teichmann beschlich das Gefühl, dass viele bereits gedanklich beim großen Derby gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen (heute um 19 Uhr/Poschinger-Allee) waren.

„Der eine oder andere hat sich damit keinen Gefallen getan“, betont Teichmann. Für manch Stammkraft, die es nicht erwartet, kündigt er eine Pause an. Vor allem weil eine Reihe an Kickern (Philipp Mühlbauer, Bastian Adelwart, Julius Heinen und andere) schon viele Minuten in den Beinen haben. Er werde vorher mit den Aufgeführten sprechen. Wer sich nicht 100-prozentig fit fühlt, spielt nicht. „Das bringt dem Team nichts“, stellt Teichmann klar.

Heringer setzt auf Zweikampfstäreke - Murnaus Trainer Teichmann kündigt Reaktion nach Hellas-Pleite an

Beim Gegner haben sie die Partie der Murnauer genau beobachtet. „Wie man gesehen hat, haben sie die eine oder andere Schwachstelle“, sagt 1. FC-Coach Florian Heringer und spielt damit auf die Murnauer Zweikampfschwäche an. Dürfte den Garmisch-Partenkirchnern auch deshalb entgegenkommen, weil der neue Trainer in seiner ersten Mission am neuen Arbeitsplatz die Abwehrarbeit forciert. Heringer lobt die „zweikampfstarke Kette“ in der Abwehr, die obendrein noch stabiler werden dürfte, weil Christoph Schmidt aus dem Urlaub zurückkehrt.

Für den FC gilt’s, die Balance zwischen defensivem Fokus gegen die spielstarken Murnauer und eigenen Offensivaktionen zu finden. Coach Heringer freut sich auf ein Derby „mit gewisser Brisanz und vielen Zuschauern“, hängt den sportlichen Wert aber nicht zu hoch. Große Vorfreude hat auch Teichmann bei seinen Mannen ausgemacht. „Die fiebern alle darauf hin.“ Die schwache Leistung in München hält er für einen Ausrutscher, einen Warnschuss zur rechten Zeit. Er betont: „Die Reaktion wird heute kommen. ( ANDREAS MAYR)